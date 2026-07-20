Kahramanmaraş GES hizmete açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilen en önemli yatırımlardan biri olan Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali (GES) düzenlenen törenle hizmete açıldı. Pazarcık ilçesine bağlı Karabıyıklı Mahallesi’nde kurulan ve yaklaşık 200 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesis, Büyükşehir Belediyesinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını karşılayacak. Yerel yönetimler tarafından Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen en büyük güneş enerjisi yatırımı olma özelliğini taşıyan tesis hem çevre dostu enerji üretimi hem de belediyenin enerji maliyetlerini azaltması açısından stratejik önem taşıyor. Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansman desteğiyle 100 bin metrekarelik alanda inşa edilen santral, 6 megavat kurulu gücüyle şehrin enerji altyapısına önemli katkı sağlayacak.

Programda konuşan Kahramamaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Bugün şehrimiz adına önemli bir yatırımın daha tamamlanmasının mutluluğunu yaşıyor, Kahramanmaraş Güneş Enerji Santralimizi hizmete alıyoruz. Bulunduğumuz Pazarcık Karabıyıklı’da 100 bin metrekarelik alanda 6 megavat kurulu güce sahip bu tesis, yerel yönetimler tarafından şehrimizde hayata geçirilen en büyük güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşımaktadır. Bu yatırım, belediyemizin enerji ihtiyacının %60’ını karşılamasının yanında, kaynaklarını doğru kullanan, geleceği bugünden planlayan bir belediyecilik anlayışının da eseri olmaktadır. İnşallah amacımız, Büyükşehir Belediyemizin tüm enerji sarfiyatını enerji santralleri yoluyla sağlamaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte çalışmalarımızın tamamı bu yönde olacaktır. Yaklaşık 200 Milyon TL’lik bu yatırımımızın Kahramanmaraş’ımıza uzun yıllar hizmet edecek stratejik bir değer olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görgel, şöyle devam etti:

"Bu proje Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘Sıfır Emisyon’ vizyonuna deprem bölgesinden önemli bir katkı sunmaktadır. Biz 6 Şubat depremleriyle yıkılan şehrimizde; konut ve iş yeri, altyapı ve yol yatırımlarıyla sadece süreci sınırlandırmıyor; yenilenebilir enerji yatırımları, çevre projeleri, sosyal ve kültürel çalışma alanlarıyla da yenilikçi bir duruş ortaya koyuyoruz. Kahramanmaraş’ımızda bugün hayata geçirilen çalışmalarla, birbirini tamamladığımız yatırımlarla geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi bizim vizyonumuz; katılımcı ve yenilikçi yönetim ile dayanıklı ve dirençli, ulaşılabilir, çevreye duyarlı, üreten, paylaşan, yaşayan ve eşsiz mirasına sahip çıkan bir Kahramanmaraş inşa etmek. Bunun için bu projeleri hayata geçiriyor, gençlik ve spor yatırımları yapıyor, kültür çalışmaları gerçekleştiriyor, sosyal yatırımları artırıyor ve çevreyi önceliyoruz. Bir yandan yaşadığımız afetin getirdiği temel meselelerle ilgileniyoruz. Barınma diyoruz, sağlık tesisleri diyoruz, okullar diyoruz, altyapı diyoruz, yol diyoruz. Hamdolsun bu işler de bir yandan ilerlerken, diğer yandan da belediyecilik ve yerel yönetimler hizmetlerinde aksatmadan devam ettiriyoruz."

Görgel, "Yıkıntı atıklarının dönüşümünü sağlayan ilk şehiriz. Türkiye’nin en büyük gençlik merkezini şu anda inşa ediyoruz. Yeni stadyumumuz yılbaşında inşallah bitiyor. Çocuklarımız için spor vadisi ve halı sahalar gibi spor yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Yine Türkiye’nin ilk sertifikalı karbon yutak alanını da çok yakında açmış olacağız. Tarihi yapılarımızı bir bir restore etmeye başladık. Kalemiz inşallah bu yıl eylül ayında tamamlanıyor. Yine şehrimizin tarihi adasını, Kanlıdere bölgesinde ihya edecek kentsel tasarım projemizi hazırladık, yakında da inşallah onu da paylaşmış olacağız. Hemşehrilerimiz için sosyal desteklerimizi artırıyoruz. Ülkemizin sayılı Engelsiz Yaşam Merkezlerinden birini açtık. Ulaşım filomuza elektrikli araçları ve daha birçok aracı bu dönem içerisinde dahil ettik. Vatandaşlarımız için sosyal tesislerimizi ve gençlerimiz için kütüphanelerimizi de şu anda artırıyoruz. Tüm bu çalışmaları, depremin getirdiği zorunlu işlerle beraber, çok değerli bakanımız, milletvekillerimiz, teşkilatımız ve çalışma arkadaşlarımızla yoğun bir gayret göstererek hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz" dedi.

Görgel, "Biz memleketimiz daha da güzelleşsin, Kahramanmaraş altyapısını 100 yıl konuşmasın, yolların konforu en üst standarda çıksın, hemşehrilerimiz güven ve huzur içerisinde olsun, gençlerimiz sporla, kütüphanelerle hemhal olsun, çocuklarımız, torunlarımız güvenle geleceğe bakan bir şehirde yaşasın istiyoruz. Bu minvalde hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri de hamdolsun bir bir yerine getiriyoruz. Bu çalışma da seçimlerde hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Rabbime şükürler olsun bunun da bugün açılışını yapmaktayız. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize de bir teşekkür etmek istiyorum. Bize en büyük destek ve gücü hemşehrilerimiz veriyor. Vatandaşlarımızın bizlere inancı, azmimizi daha da artırıyor; hepsinden Allah razı olsun. Şehrimizin yarınlarına değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Bu noktada yatırımlarımız inşallah sürüyor. İlave kapasite için çalışıyoruz şu anda. Bir yandan da şehrin genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarımızın sayılarını artırıyoruz. Hepsi şehrimizin geleceği, enerji verimliliği açısından da gerçekten önemli gelişmeler. Tabii bu tesiste emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir gayretle, kısa bir zaman içerisinde bu tesisi devreye aldılar. Yüklenici firmamıza çok teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkür, projeye finansman desteği sağlayan Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’na çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü dostluk ve güçlü iş birliğinin nişanesi olacak bu proje, iki kardeş ülkenin ortak geleceğe duyduğu güvenin de kalıcı bir sembolüdür. Kahramanmaraş Güneş Enerji Santralimiz şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kuveyt Ankara Büyükelçisi Mohammad Alshabo ise yaptığı konuşmada, "Bu proje, Kuveyt Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü tarihi bağların gücünü kanıtlamaktadır. Aynı zamanda iki dost ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme yolundaki yakın iş birliğini ve ortak vizyonunu en güçlü şekilde yansıtmaktadır. Bu Güneş Enerjisi Santrali; temiz ve yenilenebilir enerjiye geçişi desteklemesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması, çevre koruma ile enerji güvenliğini artırmaya yönelik küresel çabalara uyum sağlaması bakımından özel bir öneme sahiptir. Kuveyt Devleti, karşılıklı saygı ve verimli iş birliğine dayanan iki ülke arasındaki güçlü ve kalıcı ilişkilerden büyük gurur duymaktadır. Dost halklarımızın çıkarlarına hizmet edecek ve farklı alanlardaki iş birliğimizi daha geniş ufuklara taşıyacak ortak adımları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle, projenin hayata geçmesi için özveri ve tam bir iş birliğiyle çalışan tüm Türk ve Kuveyt kurumlarına içtenlikle teşekkür ederim. Bu başarılı adımın, iki ülke arasında gelecekte gerçekleşecek pek çok ortak kalkınma girişimine öncülük etmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri tesisi gezerek santralin teknik altyapısı, üretim kapasitesi ve işletme sistemi hakkında bilgi aldı. Hizmete alınan tesisin, hem Kahramanmaraş’ın yenilenebilir enerji kapasitesini artırması hem de belediyenin enerji giderlerini önemli ölçüde azaltarak kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü