Son Dakika Konser Haberleri

- 11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
Türk müziğinin güçlü seslerinden olan Selda Bağcan, konser provasında giydiği kıyafetle dikkat çekti. Usta sanatçının başörtülü hali görenleri şaşırttı. Selda Bağcan ise kombini hakkında ''Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak'' diye yanıt verdi.
- 10:44 Bornova Belediyesi, 2023 yılında da kültür ve sanat etkinlikleriyle Bornovalıların yanında oldu
Fiziki ve sosyal yatırımların yanında kültür ve sanat alanındaki etkinliklerle de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayan Bornova Belediyesi, 2023 yılında da birbirinden renkli aktiviteler, kurs, tiyatro ve sergilerle Bornovalıların yanında oldu. 2023 yılında Bornovalıları sosyal etkinliklerde bir araya getirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova Belediyesi Kültür ve sanat alanında da Bornovaların yanında olmaya devam edecek” dedi.
- Dün Dün 14:33 Barış Manço'nun Unutulmaz Şarkıları Yenişehir'de Anılacak
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Barış Manço'nun 81. doğum günü, Mavidüş Müzikevi öğrencilerinin hazırladığı konserle kutlanacak. Etkinlikte, çocuklar Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirecek.
- Dün Dün 14:15 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
Hadise ve Murat Boz, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel New York'ta birlikte sahne aldı. İkilinin düet yaptığı anlar büyük alkış topladı.
- Dün Dün 13:51 Bulanık'ta Türk Halk Müziği Konseri
Muş'un Bulanık ilçesinde farklı branşlarda görev yapan 32 öğretmenden oluşan koro, Bulanık Gençlik Merkezi'nde Türk Halk Müziği konseri verdi. Konser büyük ilgi gördü ve 23 eser seslendirildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, konser sonrası öğretmenlere plaket takdim etti. Konserde Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar da hazır bulundu.
- Dün Dün 11:55 Muş Bulanık'ta Öğretmenlerin Verdiği Konser İlgi Gördü
Muş'un Bulanık ilçesinde farklı branşlardaki öğretmenlerin verdiği konser, Gençlik ve Spor Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, konserde yaptığı konuşmada öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, öğretmenlere her zaman destek olacaklarını belirtti. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar da türkülere eşlik etti. Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Bölük Komutanı, Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve AK Parti İlçe Başkanı da katıldı.
- 06.01.2024 06 Oca 21:36 Büyükmandıra'da Balkan geleneği 'Koleda' festivali kutlandı
- 06.01.2024 06 Oca 20:55 Balkan Geleneği 'Koleda' Büyükmandıra'da Kutlandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde, bin yıllık geçmişe sahip olan Balkan geleneği 'Koleda' festival havasında kutlandı. Beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkuttu. Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, etkinlikte kötü ruhlardan arınıldığına inandıklarını belirtti. Etkinliğe katılanlar, korku hikayeleri anlattıktan sonra kabak tatlısı pişirip evlerin camlarını çalarak içeridekileri korkuttu. Koleda, beldede 6 yıldır kutlanıyor ve Trakya'dan yoğun katılım sağlanıyor.
- 06.01.2024 06 Oca 10:49 Selami Şahin, Dubai'de müzikseverlerle buluşacak
- 05.01.2024 05 Oca 14:21 İDOB'un 'Ulusal Müziğimiz' konser serisi Kadıköy'de başlıyor
İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 'Ulusal Müziğimiz' konser serisi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Serinin ilk etkinliğinde Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses'in besteleri seslendirilecek. İkinci konserde ise Nevit Kodallı'nın eserleri yer alacak.
- 05.01.2024 05 Oca 12:39 Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
- 05.01.2024 05 Oca 11:54 Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlanıyor
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kentte düzenlenen programlarla kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması gibi törenler gerçekleştirildi. Ayrıca halk oyunları gösterisi, bisiklet etkinliği ve Jandarma ekibi gösterisi gibi etkinlikler düzenlendi. Karabağ gazileri de çelenk koyma törenine katıldı.
- 04.01.2024 04 Oca 18:03 Atakum Belediyesi, Ata Sahne Sanat Merkezi'ni Halkın Kullanımına Açıyor
- 04.01.2024 04 Oca 16:53 Kumluca Belediyesi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları
Kumluca Belediyesi'nin 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sporun, yörük Türkmen geleneğinin, sanatın ve eğlencenin iç içe olduğu kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında yörük geleneğini yansıtan otağ kurulacak, fotoğraf sergisi, konser, tiyatro ve eğlence düzenlenecek. Ayrıca ağaçlandırma çalışmaları ve Gelidonya Fenerine Yürüyüş etkinliği gerçekleştirilecek.
- 04.01.2024 04 Oca 15:39 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademileri 50 Bin Kursiyere Hizmet Verdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat akademilerindeki 22 farklı branştaki sanatsal kurslardan 2019 yılından bu yana 50 bin kursiyer faydalandı. Kursiyerler 100 konser ve 30 tiyatro oyunu sahneledi. Güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kurslarında yüzde 95'in üzerinde başarı sağlandı ve 550 öğrenci fakültelere yerleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kursiyerlerle bir araya geldi.
- 04.01.2024 04 Oca 13:16 İstanbul 2023'te 20 milyon ziyaretçi hedefliyor
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul'un 2023 yılında 17 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesini beklediklerini ve yeni hedeflerinin 20 milyon ziyaretçi olduğunu açıkladı. Bağlıkaya, İstanbul'un turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, kentin 200'den fazla ülkeden ziyaretçi ağırladığını ve Rusya, Almanya, İran, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, İtalya ve Irak'ın en çok ziyaretçi gönderen pazarlar olduğunu söyledi. Ayrıca, İstanbul'un kruvaziyer turizminde de yüksek potansiyeli olduğunu ve sağlık turizminin merkezi konumunda olduğunu ifade etti.
- 04.01.2024 04 Oca 11:04 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademileri'nden 50 bin kursiyer faydalandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat akademileri, 2019 yılından bu yana açılan 22 farklı branştaki sanatsal kurslardan 50 bin kursiyere eğitim verdi. Kursiyerler, 100 konser ve 30 tiyatro oyununda sahne aldı ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kurslarında yüzde 95'in üzerinde başarı elde ederek 550 öğrenci fakültelere yerleştirildi.
- 03.01.2024 03 Oca 23:17 Mersin'de kurtuluş günü coşkusu
- 03.01.2024 03 Oca 14:46 Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
- 03.01.2024 03 Oca 13:52 Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü kutlandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin tüfekli hareket gösterileri ve helikopterde üzüm salkımı gösterisi büyük ilgi gördü. Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlamalar, Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.
- 03.01.2024 03 Oca 13:10 İstanbul'da Adana Kültür Buluşmaları düzenleniyor
- 03.01.2024 03 Oca 09:36 Nevasel Türk Müziği Topluluğu, Roman bestekarların eserlerini özel bir konserde seslendirecek
- 02.01.2024 02 Oca 23:24 AKM'de "Kudüs İşgal Altında ya Kalbimiz" konseri düzenlendi
Sanatçı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Kudüs İşgal Altında ya Kalbimiz" başlıklı konser verdi.
- 02.01.2024 02 Oca 17:48 Ataşehir Belediyesi'nden Yeni Yıl Kültür Sanat Etkinlikleri
- 02.01.2024 02 Oca 16:42 ÇEV Sanat Genç Sanatçıları ve Maxim Vengerov ile Sahne Alacak
- 02.01.2024 02 Oca 14:02 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2024'ü Özel Konserle Kutladı
- 02.01.2024 02 Oca 11:51 İş Sanat Parlayan Yıldızlar Konserinde Genç Müzisyenler Sahne Alacak
İş Sanat, genç müzisyenlere destek vermek ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerinde Mehmet Berkan Geçgen ve Uygar Efe Bektaş'ı ağırlayacak.
- 02.01.2024 02 Oca 11:34 Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Cengiz Özkan ile Yeni Yıla Merhaba Diyor
- 02.01.2024 02 Oca 04:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Filistin'e destek için sanatçılardan konser çağrısı yaptı
- 01.01.2024 01 Oca 23:14 Yeni yıl konserinde havaya atılan genç düşerek hastanelik oldu
- 01.01.2024 01 Oca 14:13 İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak yeniden inşa ediyor
- 01.01.2024 01 Oca 12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise'den cüretkar poz
2023 yılında özel hayatı ve konserleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, seneye veda ederken göğsünün yarısını açarak poz verdi.
- 01.01.2024 01 Oca 11:49 İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak yeniden inşa ediyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ada ve Göl gazinolarında yürütülen çalışmaları inceledi. Göl Gazinosu'nun aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiğini belirten Başkan Soyer, binayı Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanmayı planladıklarını söyledi. Mart ayında tamamlanması planlanan yapıda, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda iz bırakmış sanatçıların bal mumu heykelleri sergilenecek.
- 01.01.2024 01 Oca 07:51 Saraybosna'da yeni yıl coşkusu
- 01.01.2024 01 Oca 07:23 Saraybosna'da 2024'e coşkulu kutlamalar
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da halk, 2024'e coşkulu kutlama programları ve açık hava konserleri ile girdi. Saraybosna Belediyesi, dolandırılan turistlere konaklama imkanı sunarak yardımcı oldu.
- 01.01.2024 01 Oca 02:43 Balkan Ülkeleri Yeni Yıla Konserler ve Havai Fişek Gösterileriyle Girdi
Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova, yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle girdi. Saraybosna'da 15 binden fazla turist konserlerle karşılandı. Belgrad'da gece yarısına kadar konserler eşliğinde eğlendi. Üsküp'te yerel sanatçılar sahne aldı. Tiran'da geleneksel kutlamalar düzenlendi. Priştine'de binlerce kişi konserlerle eğlendi.
- 01.01.2024 01 Oca 01:34 Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2024'e büyük havai fişek gösterileri yapmadan girdi
- 01.01.2024 01 Oca 01:02 Mersin'de Yeni Yıl Konserinde Havaya Atılan Genç Yaralandı
Mersin'de 2024 yılına girilmesi dolayısıyla düzenlenen konserde havaya atılan gençlerden biri yere düşerek yaralandı. Sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülen genç, konserin havai fişek gösterisiyle sona erdiği belirtildi.
- 31.12.2023 31 Ara 15:16 Antalya'da Yılbaşı Yoğunluğu ve Yazdan Kalma Günler
- 31.12.2023 31 Ara 14:55 Antalya'da Yılbaşı Tatili Yoğunluğu
Antalya'da yılbaşı tatili yoğunluğu yaşanırken, hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Kentteki tesislerin yüzde 90'ı dolarken, sanatçıların konser verdiği otellere ilgi yoğun oldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapıyor.