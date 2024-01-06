Son Dakika Konser Haberleri

11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Türk müziğinin güçlü seslerinden olan Selda Bağcan, konser provasında giydiği kıyafetle dikkat çekti. Usta sanatçının başörtülü hali görenleri şaşırttı. Selda Bağcan ise kombini hakkında ''Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak'' diye yanıt verdi.

10:44 Bornova Belediyesi, 2023 yılında da kültür ve sanat etkinlikleriyle Bornovalıların yanında oldu Fiziki ve sosyal yatırımların yanında kültür ve sanat alanındaki etkinliklerle de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayan Bornova Belediyesi, 2023 yılında da birbirinden renkli aktiviteler, kurs, tiyatro ve sergilerle Bornovalıların yanında oldu. 2023 yılında Bornovalıları sosyal etkinliklerde bir araya getirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova Belediyesi Kültür ve sanat alanında da Bornovaların yanında olmaya devam edecek” dedi.

14:33 Barış Manço'nun Unutulmaz Şarkıları Yenişehir'de Anılacak Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Barış Manço'nun 81. doğum günü, Mavidüş Müzikevi öğrencilerinin hazırladığı konserle kutlanacak. Etkinlikte, çocuklar Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirecek.

13:51 Bulanık'ta Türk Halk Müziği Konseri Muş'un Bulanık ilçesinde farklı branşlarda görev yapan 32 öğretmenden oluşan koro, Bulanık Gençlik Merkezi'nde Türk Halk Müziği konseri verdi. Konser büyük ilgi gördü ve 23 eser seslendirildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, konser sonrası öğretmenlere plaket takdim etti. Konserde Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar da hazır bulundu.

11:55 Muş Bulanık'ta Öğretmenlerin Verdiği Konser İlgi Gördü Muş'un Bulanık ilçesinde farklı branşlardaki öğretmenlerin verdiği konser, Gençlik ve Spor Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, konserde yaptığı konuşmada öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, öğretmenlere her zaman destek olacaklarını belirtti. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar da türkülere eşlik etti. Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Bölük Komutanı, Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve AK Parti İlçe Başkanı da katıldı.

21:36 Büyükmandıra'da Balkan geleneği 'Koleda' festivali kutlandı Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde, kötü ruhların kovulduğu düşünülen Balkan geleneği 'Koleda', festival havasında kutlandı. Bin yıllık geçmişe sahip olduğuna inanılan etkinlikte beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkuttu.

20:55 Balkan Geleneği 'Koleda' Büyükmandıra'da Kutlandı Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde, bin yıllık geçmişe sahip olan Balkan geleneği 'Koleda' festival havasında kutlandı. Beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkuttu. Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, etkinlikte kötü ruhlardan arınıldığına inandıklarını belirtti. Etkinliğe katılanlar, korku hikayeleri anlattıktan sonra kabak tatlısı pişirip evlerin camlarını çalarak içeridekileri korkuttu. Koleda, beldede 6 yıldır kutlanıyor ve Trakya'dan yoğun katılım sağlanıyor.

10:49 Selami Şahin, Dubai'de müzikseverlerle buluşacak Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, 12 Ocak'ta Dubai'de Jumeirah Zabeel Sarayı'ndaki Zabeel Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Şahin, Türkçe ve Arapça şarkılarla sahnede olacak ve sevilen şarkılarını seslendirecek.

14:21 İDOB'un 'Ulusal Müziğimiz' konser serisi Kadıköy'de başlıyor İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 'Ulusal Müziğimiz' konser serisi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Serinin ilk etkinliğinde Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses'in besteleri seslendirilecek. İkinci konserde ise Nevit Kodallı'nın eserleri yer alacak.

11:54 Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlanıyor Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kentte düzenlenen programlarla kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması gibi törenler gerçekleştirildi. Ayrıca halk oyunları gösterisi, bisiklet etkinliği ve Jandarma ekibi gösterisi gibi etkinlikler düzenlendi. Karabağ gazileri de çelenk koyma törenine katıldı.

18:03 Atakum Belediyesi, Ata Sahne Sanat Merkezi'ni Halkın Kullanımına Açıyor Samsun Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yıllar içerisinde atıl hale gelen yapıyı Ata Sahne Sanat Merkezi olarak halkın kullanımına kazandırmak için çalışmaların sona geldiğini açıkladı. Yapı, modern ve çağın şartlarına uygun olarak projelendirildi ve tamamlanma aşamasına getirildi. Ata Sahne Sanat Merkezi, tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği salonlar, kütüphane, sergi salonu ve diğer tesislerle donatılmış olacak. Başkan Deveci, merkezin kentimizin kültür, sanat ve turizm hayatına katkı sunacağını ve ulusal-uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

16:53 Kumluca Belediyesi'nin 70. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları Kumluca Belediyesi'nin 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sporun, yörük Türkmen geleneğinin, sanatın ve eğlencenin iç içe olduğu kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında yörük geleneğini yansıtan otağ kurulacak, fotoğraf sergisi, konser, tiyatro ve eğlence düzenlenecek. Ayrıca ağaçlandırma çalışmaları ve Gelidonya Fenerine Yürüyüş etkinliği gerçekleştirilecek.

15:39 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademileri 50 Bin Kursiyere Hizmet Verdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat akademilerindeki 22 farklı branştaki sanatsal kurslardan 2019 yılından bu yana 50 bin kursiyer faydalandı. Kursiyerler 100 konser ve 30 tiyatro oyunu sahneledi. Güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kurslarında yüzde 95'in üzerinde başarı sağlandı ve 550 öğrenci fakültelere yerleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kursiyerlerle bir araya geldi.

13:16 İstanbul 2023'te 20 milyon ziyaretçi hedefliyor TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul'un 2023 yılında 17 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesini beklediklerini ve yeni hedeflerinin 20 milyon ziyaretçi olduğunu açıkladı. Bağlıkaya, İstanbul'un turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, kentin 200'den fazla ülkeden ziyaretçi ağırladığını ve Rusya, Almanya, İran, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, İtalya ve Irak'ın en çok ziyaretçi gönderen pazarlar olduğunu söyledi. Ayrıca, İstanbul'un kruvaziyer turizminde de yüksek potansiyeli olduğunu ve sağlık turizminin merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

11:04 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademileri'nden 50 bin kursiyer faydalandı Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat akademileri, 2019 yılından bu yana açılan 22 farklı branştaki sanatsal kurslardan 50 bin kursiyere eğitim verdi. Kursiyerler, 100 konser ve 30 tiyatro oyununda sahne aldı ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kurslarında yüzde 95'in üzerinde başarı elde ederek 550 öğrenci fakültelere yerleştirildi.

23:17 Mersin'de kurtuluş günü coşkusu Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin tüfekli hareket gösterileri ile helikopterde üzüm salkımı gösterisi nefes kesti. Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlamalara, Vali, Tuğamiral ve Büyükşehir Belediye Başkanı da katıldı. Törenlerde Cumhuriyet Meydanında yapılan gösterilerle kutlamalar sona erdi.

13:52 Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü kutlandı Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin tüfekli hareket gösterileri ve helikopterde üzüm salkımı gösterisi büyük ilgi gördü. Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlamalar, Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

13:10 İstanbul'da Adana Kültür Buluşmaları düzenleniyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana'nın yöresel tatlarını ve kültürünü İstanbul'a taşıyor. Adana Kültür Buluşmaları, 4-7 Ocak tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Adana'nın değerleri anılacak, yerel sanatçılar konser verecek ve yöresel ürünler sunulacak.

09:36 Nevasel Türk Müziği Topluluğu, Roman bestekarların eserlerini özel bir konserde seslendirecek Nevasel Türk Müziği Topluluğu, Roman topluluğunun Türk müziğindeki yerine dikkati çekmek için Roman bestekarların eserlerini özel bir konserde seslendirecek. Konser, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek ve Roman danslarından da örnek sunulacak. Topluluğun şefi Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Roman bestekarların eserlerinin çok sevildiğini ancak fazla öne çıkarılmadığını belirtti. Müzisyen Şennur Dinleyen ise Roman kökenli bestekarların Türk müziğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı ve konserde seçkin bir repertuvarın sunulacağını ifade etti.

23:24 AKM'de "Kudüs İşgal Altında ya Kalbimiz" konseri düzenlendi Sanatçı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Kudüs İşgal Altında ya Kalbimiz" başlıklı konser verdi.

17:48 Ataşehir Belediyesi'nden Yeni Yıl Kültür Sanat Etkinlikleri Ataşehir Belediyesi, yeni yılda da kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Ocak ayında yetişkinlere ve çocuklara yönelik toplam 34 etkinlik düzenlenecek. Programda, Nazım Hikmet ve Uğur Mumcu için özel anma programları, Müzik Atlası konserleri, tiyatro oyunları ve atölyeler yer alacak. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

16:42 ÇEV Sanat Genç Sanatçıları ve Maxim Vengerov ile Sahne Alacak Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat'ın genç sanatçıları, keman virtüözü Maxim Vengerov ile birlikte sahne alacak. Yeni yılın ve Cumhuriyet'in 100. yılının ilk konseri, 8 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konserde, ÇEV Sanat Oda Orkestrası'nı maestro İbrahim Yazıcı yönetecek ve akademisyen Prof. Utar Artun'un Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği eserin prömiyeri yapılacak.

14:02 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2024'ü Özel Konserle Kutladı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2024'ün gelişini özel bir konserle kutladı. Orkestra şefliğini Ender Sakpınar'ın yaptığı konserde, ünlü şan sanatçıları da sahnede yer aldı. Yeni yıl coşkusunun hakim olduğu gece, dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Konser sonunda şef ve solistlere plaket ve çiçek verilirken, dinleyiciler ayakta alkışladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Senfoni Orkestrası'nın Eskişehir'deki gelişiminden bahsederek, gelecek programda duayen şef Rengim Gökmen'in yöneteceği bir konserin daha düzenleneceğini duyurdu.

11:51 İş Sanat Parlayan Yıldızlar Konserinde Genç Müzisyenler Sahne Alacak İş Sanat, genç müzisyenlere destek vermek ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerinde Mehmet Berkan Geçgen ve Uygar Efe Bektaş'ı ağırlayacak.

11:34 Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Cengiz Özkan ile Yeni Yıla Merhaba Diyor Narlıdere Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere sanatı sevdirmek için kurduğu Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, yeni yıla usta sanatçı Cengiz Özkan'la birlikte 'merhaba' diyecek. 8 Ocak Pazartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek konsere tüm vatandaşlar davetli.

04:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Filistin'e destek için sanatçılardan konser çağrısı yaptı Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin halkına destek için ülkesinde konser yapmaları çağrısında bulundu. Porto Rikolu ünlü rap sanatçısı Residente da Filistin'e ilişkin sözlerini paylaşarak soykırımı eleştiren sanatçıları konserde yer almaya davet etti.

23:14 Yeni yıl konserinde havaya atılan genç düşerek hastanelik oldu Mersin'de düzenlenen yeni yıl konserinde havaya atılan bir genç, yere düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

14:13 İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak yeniden inşa ediyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ada ve Göl gazinolarında yapılan çalışmaları inceledi ve Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanmayı planladıklarını belirtti. Göl Gazinosu, İzmir Enternasyonal Fuarı kültürünü yeniden yaşatacak bir yapıya dönüştürülüyor. Mart ayında tamamlanması planlanan müzede, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda iz bırakmış ünlü sanatçıların bal mumu heykelleri sergilenecek.

12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise'den cüretkar poz 2023 yılında özel hayatı ve konserleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, seneye veda ederken göğsünün yarısını açarak poz verdi.

11:49 İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak yeniden inşa ediyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ada ve Göl gazinolarında yürütülen çalışmaları inceledi. Göl Gazinosu'nun aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiğini belirten Başkan Soyer, binayı Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanmayı planladıklarını söyledi. Mart ayında tamamlanması planlanan yapıda, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda iz bırakmış sanatçıların bal mumu heykelleri sergilenecek.

07:51 Saraybosna'da yeni yıl coşkusu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da halk, 2024'e coşkulu kutlama programları ve açık hava konserleri ile girdi. Saraybosna'da yapılan kutlamaların merkezi, trafiğe kapatılan Ferhadiye ve Tito Caddesi'nin birleştiği yerdeki Sönmeyen Ateş Anıtı oldu. Popüler Bosnalı sanatçı ve grupların sahne aldığı bir konser düzenlendi. Yılbaşı kutlamaları için bölge ülkelerinden gelen turistlere Saraybosna Belediyesi tarafından konaklama imkanı sunuldu.

07:23 Saraybosna'da 2024'e coşkulu kutlamalar Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da halk, 2024'e coşkulu kutlama programları ve açık hava konserleri ile girdi. Saraybosna Belediyesi, dolandırılan turistlere konaklama imkanı sunarak yardımcı oldu.

02:43 Balkan Ülkeleri Yeni Yıla Konserler ve Havai Fişek Gösterileriyle Girdi Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova, yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle girdi. Saraybosna'da 15 binden fazla turist konserlerle karşılandı. Belgrad'da gece yarısına kadar konserler eşliğinde eğlendi. Üsküp'te yerel sanatçılar sahne aldı. Tiran'da geleneksel kutlamalar düzenlendi. Priştine'de binlerce kişi konserlerle eğlendi.

01:34 Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2024'e büyük havai fişek gösterileri yapmadan girdi Rusya'nın en doğusundaki Kamçatka ve en kuzeydoğu kesimindeki Çukotka bölgeleri yeni yıla başkent Moskova'dan 9 saat önce girdi. Moskova'da havai fişek gösterileri yapılmadı, ancak konserler ve gösteriler gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl konuşmasında cephedeki Rus askerlerine seslendi ve 2024'ü 'Aile Yılı' ilan ettiklerini açıkladı.

01:02 Mersin'de Yeni Yıl Konserinde Havaya Atılan Genç Yaralandı Mersin'de 2024 yılına girilmesi dolayısıyla düzenlenen konserde havaya atılan gençlerden biri yere düşerek yaralandı. Sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülen genç, konserin havai fişek gösterisiyle sona erdiği belirtildi.

15:16 Antalya'da Yılbaşı Yoğunluğu ve Yazdan Kalma Günler Antalya'da yılbaşı tatili yoğunluğu yaşanırken, hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Kentteki tesislerin yüzde 90'ı dolarken, sanatçıların konser verdiği otellere ilgi yoğun oldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yılbaşı tedbirleri kapsamında sahada görev yapıyor.