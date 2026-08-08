ABD iki kripto borsasını yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), cuma günü Shelbit ve İran merkezli Aban Tether'e yönelik yaptırımları duyurdu. OFAC, iki borsayı yasa dışı kripto para işlemlerini kolaylaştırmak ve yaptırımların aşılmasına yardımcı olmakla suçladı. Ofise göre borsalar, İran'ın Devrim Muhafızları'na (IRGC) kaynak aktarmasında kullanıldı. Yaptırımlar ayrıca İranlı Siavash Kayvanpour ile onun Gürcistan, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketlerini kapsıyor. Hazine Bakanlığı, Kayvanpour'u Shelbit'i işleten paravan şirketler ağının yöneticisi olarak tanımladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İster dolar ister riyal, ister kripto olsun, Hazine rejimi ayakta tutan yasa dışı finans ağlarını takip edip dağıtacak." dedi. Yaptırımlar, Trump yönetiminin İran finans ağlarına karşı yürüttüğü "Ekonomik Öfke" kampanyasının bir parçası olarak açıklandı.

Hazine Bakanlığı'na göre IRGC bağlantılı cüzdanlar Shelbit adreslerine 1 milyon doların üzerinde kripto para gönderdi, Shelbit adreslerinden IRGC cüzdanlarına ise 2 milyon doların üzerinde transfer yapıldı. Kayvanpour'a bağlı cüzdanlar da İran'ın en büyük kripto borsası Nobitex'e 2 milyon doların üzerinde aktarım gerçekleştirdi. Belgelenen bu transferler toplamda yaklaşık 5 milyon dolara ulaşıyor. Aban Tether'in ise Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex gibi daha önce yaptırım uygulanan İran borsalarıyla milyonlarca dolarlık işlem yürüttüğü belirtildi. Analiz şirketi Chainalysis, Nobitex'in İran'daki kripto para işlemlerinin yaklaşık yarısını oluşturduğunu tahmin ediyor. Nobitex ise IRGC, İran Merkez Bankası veya diğer resmi kurumlarla doğrudan bir ilişkisi ya da sözleşmesi olduğu iddialarını reddediyor.

SHELBIT İÇİN 4 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM İDDİASI

Yaptırım kararı, geçen hafta yayımlanan bir araştırmanın ardından geldi. Araştırmaya göre Shelbit, son iki yılda İran kumar siteleri, İran Merkez Bankası ve IRGC'ye bağlı kuruluşları içeren en az 4 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu dönemde Shelbit bağlantılı cüzdanlardan Binance'e en az 676 milyon dolar aktarıldı. Bu tutarın yaklaşık 540 milyon doları, Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu'nun (VARA) Shelbit'i lisanssız faaliyet nedeniyle Ocak 2025'te cezalandırmasından sonra taşındı. Hazine Bakanlığı ayrıca Shelbit'in, İranlı iki sosyal medya fenomeninin tanıttığı 2 binden fazla kumar sitesinden oluşan bir ağa hizmet vererek on milyonlarca dolar akladığını öne sürdü.

Binance ise Shelbit'in Binance'te hesabı bulunmadığını, 540 milyon dolarlık rakama itiraz ettiğini ve Shelbit kullanıcılarıyla ilişkili hesapların daha önce incelendiğini, dondurulduğunu ve yetkililere bildirildiğini açıkladı. Shelbit de bilerek kara para aklama, terör finansmanı veya yaptırım delme faaliyetine katıldığı iddialarını reddetti. Şirketin eski yönetimi, Aralık 2025'te yeni müşteri kabulünü durdurduğunu ve mevcut müşteri hesaplarının tasfiyesini ocak ayında tamamladığını belirtti.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI GENİŞLİYOR

Cuma günkü adım, ABD'nin İran'ın kripto finans ağına yönelik önlemlerinin sonuncusu oldu. Hazine Bakanlığı ocak ayında, İran'a özgü mali yaptırımlar kapsamında ilk kez hedef aldığı Zedcex ve Zedxion borsalarına yaptırım uygulamıştı. Haziranda Nobitex ve diğer bazı İran borsaları kara listeye alındı. Temmuzda İran Merkez Bankası'na bağlı dört cüzdan yaptırım listesine eklendi, ardından Tether bu cüzdanlardaki yaklaşık 131 milyon doları dondurdu. Nisan ayında ise Tether, yetkililerin İran ağlarıyla ilişkilendirdiği iki Tron adresinde yaklaşık 344 milyon dolarlık USDT'yi bloke etmişti. Bessent, İran'la yaşanan son çatışmaların başlamasından bu yana ABD'nin İran borsaları ve cüzdanlarıyla bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto paraya el koyduğunu veya bunu dondurduğunu daha önce açıklamıştı.

Merkezi stablecoinler, yetkililere Bitcoin gibi merkeziyetsiz varlıklarda bulunmayan bir yaptırım uygulama imkânı sunuyor. Stablecoin ihraççıları yaptırımlı adreslerden yapılan transferleri engelleyebiliyor. Merkeziyetsiz varlıklara müdahale etmek için ise genellikle özel anahtarların kontrol edilmesi gerekiyor. Söz konusu yaptırımlar, cezai bir mahkûmiyet yerine idari bir tedbir niteliği taşıyor. Ancak yaptırımlı tarafların ABD'nin yetki alanındaki mal varlıklarını donduruyor. OFAC, kararla birlikte çok sayıda Bitcoin, Ethereum, Tron ve Solana adresini yayımladı. ABD yaptırım kurallarına tabi kripto şirketlerinin bu adresleri ve yaptırımlı kuruluşları işlem tarama sistemlerine eklemesi gerekiyor.