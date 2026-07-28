Bitcoin 10 günün en düşük seviyesine düştü: İşte düşüşün üç nedeni

Son aylarda kripto piyasasındaki toparlanma çıkışlarının hemen tamamı kısa ömürlü kaldı. Alım gücü, düşüş eğilimini tersine çevirmeye yetecek kadar güçlü olmadı. Söz konusu düşüşün arkasında ise üç temel etken öne çıkıyor.

FED BELİRSİZLİĞİ

Düzeltmenin zamanlaması göz önüne alındığında ilk ve en bariz neden makroekonomik görünüyor. Federal Rezerv'in politika kararı yarın açıklanacak. ABD merkez bankasının politika faizini yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor, fakat bu karar son yılların en tahmin edilmesi güç toplantılarından biri olarak şekilleniyor.

Piyasalar, uzmanlar ve tahmin platformları, politika yapıcılar süregelen enflasyon baskılarıyla mücadele ederken sürpriz bir faiz artışına yaklaşık üçte bir olasılık verdi. Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi beklenenden belirgin biçimde düşük gelse de genel kanı, bu okumanın bir miktar yanıltıcı ve muhtemelen tek seferlik olduğu yönünde. Yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısını yılın geri kalanına dair ipuçları için yakından izleyecek. Bitcoin ve diğer spekülatif varlıklar, yatırımcıların faiz yönüne dair belirsizlik yaşadığı dönemlerde çoğu zaman zorlanıyor. Bu nedenle ilk etken, yatırımcıların kritik ekonomik olay öncesinde risk azaltması olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ SATIŞ

Bitcoin, özellikle risk iştahına duyarlı diğer piyasalardan bağımsız değil ve bu piyasalardaki sert hareketlere çoğu zaman eşlik ediyor. Son 24 ile 36 saat Asya borsaları için oldukça sancılı geçti. Güney Kore'nin KOSPI endeksi çift haneli düşüşle 6.767 seviyesinden 6.023'e geriledi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi aynı dönemde yüzde 4'ün üzerinde düşerek 64.800'den 62.365'e indi.

ABD'deki tablo da çok daha olumlu değildi. Büyük endeksler yatay kalsa da Nvidia ve Micron gibi öne çıkan bazı isimler yüzde 5'e varan kayıplar yaşadı. Altın da bu tablodan payını aldı. Değerli metal bir önceki gün neredeyse 4.120 dolara kadar yükseldikten sonra satış baskısıyla saatler içinde 100 doların üzerinde değer kaybetti.

ETF ÇIKIŞLARI

Üçüncü ve son etken, çıkış tutarının haziran ayındaki düşüş sırasında görülen kadar büyük olmaması nedeniyle daha sınırlı bir rol oynadı. Pazartesi günü fonlar için bir başka kayıp günü olsa da net çıkışlar 12 milyon doların altında kaldı. Bu tutar, yatırımcıların geçen ay düzenli olarak yaptığı 100 milyon doları aşan çekimlerin yanında oldukça küçük kaldı. Yine de söz konusu çıkış, geçen perşembe fonların 225 milyon dolar, cuma günü ise 240 milyon doları aşan kayıp yaşamasıyla başlayan olumsuz seriyi sürdürdü.

BUNDAN SONRASINDA GÖZLER FED KARARINDA

Teknik analist Ali Martinez, Bitcoin'in üç günlük Bollinger bantlarının sıkı biçimde daraldığını, bunun genellikle büyük fiyat hareketlerinin habercisi olduğunu belirtti. Analiste göre son aylar oynaklık açısından oldukça durgun geçti ve bu tür dönemleri çoğu zaman büyük bir fiyat genişlemesi izliyor. Bir başka analist Ted Pillows ise Bitcoin için bir sonraki büyük desteğin 62 bin dolarda bulunduğunu, bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde fiyatın 60 bin doların altına doğru bir ayak daha atabileceğini savundu.

Daha olumlu tarafta ise analist CW, bazı balinaların düşüşün ardından satış hacimlerini hızla geri kazandığını ve bunun kısa vadeli bir sıçramaya yol açabileceğini belirtti. Analiste göre Bitcoin yakın zamanda toparlanırsa önünde büyük satış duvarları da bulunmuyor. Bu teknik göstergeler yakından izlenecek olsa da en belirleyici etken yarınki Fed kararı olmayı sürdürüyor. Analistlere göre karar hangi yönde çıkarsa çıksın Bitcoin kısa vadede sert bir oynaklığa hazırlanıyor.