Bitcoin rallisi kurumsal yatırımcıyı geri getirdi - Son Dakika
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Bitcoin rallisi kurumsal yatırımcıyı geri getirdi

Bitcoin rallisi kurumsal yatırımcıyı geri getirdi
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ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına tek günde 517,19 milyon dolar net giriş oldu. Verilere göre bu tutar, üç buçuk ayın en yüksek günlük girişine işaret ediyor.

Fonlara haftanın başından bu yana yaklaşık 1 milyar dolar girdi. Haftanın ilk günlerinde ulaşılan bu tutar, 16 Ocak'ta sona eren haftadan bu yana görülen en güçlü haftalık giriş anlamına geliyor. O hafta fonlara yaklaşık 1,42 milyar dolar gelmişti. Ağustos ayındaki toplam net giriş ise 1,47 milyar dolara ulaştı.

Girişler, kripto para piyasasındaki sert yükselişle aynı döneme denk geldi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 11 kazançla yayım sırasında 71 bin 919 dolardan işlem gördü ve gün içinde 72 bin 436 dolara kadar çıktı. Ethereum ise yüzde 18 yükselerek 2 bin 288 dolar seviyesine ulaştı.

BİTCOİN ETF GİRİŞLERİNE BLACKROCK ÖNCÜLÜK ETTİ

Verilere göre 12 spot Bitcoin ETF'sinden sekizi günü net girişle kapattı. Listenin başında 284,7 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT adlı fonu yer aldı. Ark ve 21Shares ortaklığındaki ARKB fonuna 77,7 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC fonuna ise 62,4 milyon dolar giriş kaydedildi. Bitcoin fonlarının yönettiği toplam varlık büyüklüğü yüzde 6,3 artışla 84,31 milyar dolara yükseldi.

BTSE'nin operasyon direktörü Jeff Mei, girişin ABD Hazinesinin geri alım duyurusuna verilen doğal bir tepki olduğunu belirtti. Mei, Hazine uzun vadeli tahvil getirilerini sınırlamak için devreye gireceği sinyalini verdiğinde doların zayıfladığını, risk iştahının geri döndüğünü ve bundan kripto paraların fayda sağladığını ifade etti.

BTC Markets'tan kripto analisti Rachael Lucas ise girişin niteliğine dikkat çekti. Lucas'a göre bu hareket, bireysel yatırımcı telaşından çok kurumsal tarafın yeniden konumlanmasına işaret ediyor. Analist, mayıs ve haziranda yaşanan ağır çıkışların ardından bu ölçekte bir girişin, büyük fon yöneticilerinin mevcut seviyeleri yeniden uygun giriş noktası olarak gördüğünü gösterdiğini söyledi. Lucas, bu tür alımların uzun vadeli konumlanma kapasitesine sahip kurumlardan geldiğini vurguladı.

ETHEREUM FONLARINDA 10 AYIN EN YÜKSEK GİRİŞİ

Ethereum tarafındaki tablo daha da dikkat çekici oldu. ABD'de işlem gören Ethereum fonlarına aynı gün 189,15 milyon dolar giriş yaşandı. Bu rakam, 28 Ekim 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek günlük giriş olarak kayıtlara geçti.

Bu giriş, Ethereum fonlarında yılın ilk yarısında yaşanan çıkışların ardından geldi. Ethereum fonlarından mayısta 540,88 milyon dolar, haziranda ise 528,99 milyon dolar net çıkış yaşanmıştı. Ağustos ayındaki toplam net giriş 534,2 milyon dolara ulaşarak yılın en güçlü aylık performansına işaret ediyor. Fonların toplam net varlık büyüklüğü 12,06 milyar dolara ulaşarak 21 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Girişler ise az sayıdaki fonda yoğunlaştı. BlackRock'ın ETHA fonu 122,12 milyon dolarla toplam girişin yaklaşık yüzde 65'ini tek başına oluşturdu. Fidelity'nin FETH fonuna 36,54 milyon dolar, Grayscale'in mini fonuna 16,04 milyon dolar giriş oldu. Bu üç fon toplamın yüzde 92'sini oluştururken, listedeki 11 üründen dördü net giriş kaydetmedi.

Küçük ürünlerde hareket sınırlı kaldı. Solana fonlarına 2,10 milyon dolar, XRP fonlarına ise 2,35 milyon dolar giriş oldu. Hyperliquid fonları ise genel eğilimin tersine 1,97 milyon dolarlık çıkış yaşadı.

Analistlere göre kripto ETF'lerindeki girişleri tetikleyen gelişme ABD Hazinesinden geldi. ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım işlemlerinin üst sınırını operasyon başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını duyurdu. Piyasa yorumlarına göre getirilerdeki gerileme ve zayıflayan dolar, yatırımcıların riskli varlıklara ilgisini artırdı. PrimeXBT'den kıdemli piyasa analisti Jonatan Randin, piyasanın bu adımı büyüme değil para birimi kaynaklı bir gelişme olarak fiyatladığını belirtti. Randin, Bitcoin'in risk iştahından çok altın ve gümüşle birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Analistler, girişlerin aynı ölçekte sürüp sürmeyeceği konusunda temkinli davranıyor. Mei, geri alımların tek seferlik mi yoksa süreklilik taşıyan bir program mı olduğunun enflasyon verilerine ve ABD ile İran arasındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. Mei, önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisi ile Hazine kanadından gelecek açıklamaları izleyeceğini belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin rallisi kurumsal yatırımcıyı geri getirdi - Son Dakika

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