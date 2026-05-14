DeFi Development Strategy'den farklı Solana yöntemiyle büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DeFi Development Strategy'den farklı Solana yöntemiyle büyüdü

DeFi Development Strategy\'den farklı Solana yöntemiyle büyüdü
14.05.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana hazine şirketi DeFi Development, hisse başına SOL miktarını son bir yılda yüzde 108 artırdığını açıkladı. Şirket ilk çeyrekte daha geniş zarar bildirmesine rağmen bu büyümeyi Strategy'den farklılaşan stratejilerle sağladığını belirtti.

Açıklamaya göre hisse başına SOL miktarı bir yıl önceki 0,0322'den 14 Mayıs itibarıyla 0,0670'e yükseldi. DeFi Development çarşamba günü itibarıyla 2.294.576 SOL ve SOL eşdeğeri varlık tutuyordu.

STRATEGY'DEN FARKLI BİR OYUN PLANI

DeFi Development hisse başına SOL büyümesini diğer dijital varlık hazine şirketlerinden ayıran "alışılmadık" stratejilere bağladı. Bunlar arasında Mayıs 2025'te satın aldığı doğrulayıcı işletmesi üzerinden dahili staking, Bonk ile ortak doğrulayıcı düğümü kurulması ve hazinenin yüzde 25'inden fazlasının zincir üstü protokollere aktarılması yer alıyor.

CEO Joseph Onorati Strategy'nin oyun planının bir tavan değil başlangıç noktası olduğunu savundu. Onorati, "SOL Bitcoin'den farklı bir varlık. Solana ekosistemi Bitcoin hazine şirketine sunulmayan araçlar sunuyor." dedi. Onorati yerleşik zincir üstü getiri, birleştirilebilir DeFi protokolleri ve aktif geliştirici topluluğunu bu araçlar arasında saydı.

GELİR 8 KAT ARTTI AMA ZARAR 83 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Şirket ilk çeyrekte toplam 2,66 milyon dolar gelir elde ederek bir önceki yılın aynı dönemindeki 287 bin dolara kıyasla yüzde 827 büyüme kaydetti. Dijital varlık hazine geliri 2,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak net zarar 83,4 milyon dolara ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemindeki zarar 778 bin dolardı. Zararın büyük bölümü nakit dışı dijital varlık değer düşüşlerinden kaynaklandı. Solana son bir yılda yüzde 48 değer kaybederek 91 dolardan işlem görüyor.

Firma son altı haftada 4,4 milyon dolar ana paralı Temmuz 2030 vadeli dönüştürülebilir tahvilleri 2,6 milyon dolar nakit karşılığında geri satın alarak borcu nominal değerinin yüzde 41 altında tasfiye etti. DeFi Development Haziran 2026 için hisse başına 0,075 SOL ve Aralık 2028'e kadar hisse başına 1,0 SOL hedefini koruduğunu teyit etti. DFDV hisseleri çarşamba günü yüzde 3,13 düşerek 4,65 dolardan kapandı. Hisse son bir yılda yüzde 64 değer kaybetti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para DeFi Development Strategy'den farklı Solana yöntemiyle büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir
Refahiye’de dolu yağışı hayatı felç etti Refahiye'de dolu yağışı hayatı felç etti
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi Bakanlık inceleme başlattı Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı
Korkulan oldu Marco Asensio için ayrılık ihtimali Korkulan oldu! Marco Asensio için ayrılık ihtimali

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:07:42. #7.12#
SON DAKİKA: DeFi Development Strategy'den farklı Solana yöntemiyle büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.