Ethereum'da kritik gösterge negatife döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ethereum'da kritik gösterge negatife döndü

Ethereum\'da kritik gösterge negatife döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum, 2 bin 600 doların üzerindeki kısa yükselişini koruyamayarak yeniden 2 bin 500 doların altına indi. MACD göstergesinin negatife dönmesi ve zayıf trend gücü, 2 bin 450 dolar çevresindeki desteği yaklaşan ABD kararları öncesinde öne çıkardı.

Fiyat, 15 Eylül'de önceki 24 saate göre yaklaşık yüzde 2 gerileyerek 2 bin 475 dolar civarında işlem gördü. Ethereum, bir önceki seansta 2 bin 600 doları aşmasının ardından yükselişin tamamını geri verdi ve ağustos sonundan bu yana etkili olan sıkışma bölgesine döndü.

Günlük grafikte MACD çizgisi 72,86 ile 90,93 seviyesindeki sinyal çizgisinin altına indi. Histogramın eksi 18,07'ye gerilemesi, ağustostaki yükselişi taşıyan ivmenin zayıfladığına işaret etti. Göreceli Güç Endeksi de son zirvelerinden 56,89'a düşerken kendi hareketli ortalaması olan 62,14'ün altında kaldı.

Bu göstergeler satış baskısının güçlendiğini gösterse de Ethereum henüz aşırı satım bölgesine girmedi. Bu nedenle teknik görünüm, aşağı yönlü hareket alanının tamamen kapanmadığına işaret ediyor.

2 BİN 450 DOLARDA TASFİYE RİSKİ

Dört saatlik grafikte Ethereum, 2 bin 509 dolar civarındaki Bollinger Bantları orta çizgisinin altına indi. Alt bant 2 bin 469 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin kaybedilmesi hâlinde 2 bin 450 dolar bölgesi ilk kısa vadeli destek olarak öne çıkıyor.

Ortalama Yön Endeksi'nin (ADX) 17,73 seviyesinde bulunması, mevcut eğilimin güçlü olmadığını gösteriyor. Ethereum bu nedenle belirgin bir yön oluşturmadan dar bantta kalabilir. Kısa süreli hareketlerin ise kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle sertleşme riski bulunuyor.

CoinGlass'ın bir haftalık tasfiye haritasında 2 bin 450-2 bin 470 dolar aralığında yoğunlaşan kaldıraçlı pozisyonlar görülüyor. Fiyatın bu bölgenin altına inmesi, uzun pozisyonların zorunlu kapanışlarıyla hareketi 2 bin 390-2 bin 410 dolar bandına taşıyabilir. Daha geniş günlük grafikteki ana yapısal destek 2 bin 254 dolar civarında bulunuyor.

Yukarıda ilk eşik 2 bin 510 dolar seviyesinde yer alıyor. Ethereum'un 2 bin 550 doları geri alması mevcut olumsuz görünümü zayıflatabilir. Bu seviyenin üzerinde 2 bin 600 dolar, ardından 2 bin 630-2 bin 650 dolar arasında biriken kısa pozisyonlar gündeme gelebilir.

FED VE CLARITY KARARLARI OYNAKLIĞI ARTIRABİLİR

Kripto analisti Daan Crypto Trades, son yükseliş ve geri çekilmeyi ABD Senatosundaki CLARITY oylaması ile ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesindeki pozisyon değişimine bağladı. Analiste göre ilk yükseliş kısa pozisyonları tasfiye ederken ardından gelen düşüş kaldıraçlı uzun pozisyonları piyasadan çıkardı.

Analist Ted Pillows ise Ethereum'un haftalık görünümde 2 bin 550 doları geri almadan yükseliş alanının sınırlı kalacağını savundu. Pillows'un grafiğinde ilk büyük destek 2 bin 175 dolar, 2 bin 550 dolar üzerinde haftalık kapanış yapılması durumundaki sonraki direnç ise yaklaşık 2 bin 860 dolar olarak gösterildi.

Tasfiye haritası fiyatın hangi yönde ilerleyeceğini tek başına göstermiyor. Harita, Ethereum ilgili seviyelere ulaştığında zorunlu pozisyon kapanışlarının oynaklığı artırabileceği bölgeleri işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum'da kritik gösterge negatife döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Besni’de fıstık bahçesine giren çocuğa bahçe sahibinden tüfekli saldırı Besni'de fıstık bahçesine giren çocuğa bahçe sahibinden tüfekli saldırı
Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon’un yaylalarında aldı Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı
Sergen Yalçın’dan sürpriz itiraf: Galatasaray’ın yıldızını Beşiktaş’a istemiş Sergen Yalçın'dan sürpriz itiraf: Galatasaray'ın yıldızını Beşiktaş'a istemiş
Cengiz Ünder’in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı Cengiz Ünder'in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı
Çorum’a transfer olmayan Aubameyang, La Liga’yı sallamaya devam ediyor Çorum'a transfer olmayan Aubameyang, La Liga'yı sallamaya devam ediyor

17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
17:09
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı Müşteriler büyük panik yaşadı
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:55
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
15:31
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:53
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
14:28
Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim
Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim?
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:22
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 18:10:57. #7.13#
SON DAKİKA: Ethereum'da kritik gösterge negatife döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement