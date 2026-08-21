İçerik üretici ödemelerinde kripto dönemi: X harekete geçti

Planlara yakın bir kaynağa göre görüşmeler sürüyor. Aynı kaynak, başka sosyal medya şirketlerinin de içerik üreticilerine stablecoin ile ödeme seçeneğini test ettiğini belirtti. Bu bilgi, X'in bu arayışta yalnız olmadığına işaret ediyor.

Şirket henüz bir ödeme yöntemi seçmedi ve stablecoin ödemelerine ne zaman geçebileceğini açıklamadı. Stablecoinin varsayılan ödeme yöntemi mi yoksa banka transferine alternatif mi olacağı da bilinmiyor.

Stablecoin seçeneği, X'in farklı ülkelerdeki içerik üreticilerine tek bir dolar bağlantılı varlıkla ödeme yapmasını sağlayabilir. Ancak modelin pratikteki başarısı kullanılacak ağlara, cüzdanlara, dönüşüm hizmetlerine ve para çekme kurallarına bağlı olacak.

ÖDEME SİSTEMİ 8 EYLÜL'DE DEĞİŞİYOR

Görüşmeler, X'in içerik üreticilerine ödeme modelini baştan kurduğu döneme denk geldi. Şirket, uzun süredir yürüttüğü Gelir Paylaşımı programına yeni katılımları durdurdu ve yerine Özgün İçerik Ödülleri programını getiriyor. Mevcut katılımcılar 7 Eylül'e kadar kazanmaya devam edecek, yeni programın başvuruları ise 8 Eylül'de açılacak. Bu program kapsamındaki ilk ödeme 25 Eylül'de yapılacak.

Yeni modelde kazanç, özgün içeriğin ürettiği nitelikli görüntülenmelere göre hesaplanacak. Bir görüntülenmenin sayılabilmesi için Premium abonelerin ana akışında gerçekleşmesi ve gönderinin en az yarısının ekranda görünmesi gerekiyor. İçerik üreticilerinin en az 500 doğrulanmış takipçiye sahip olması ve son 90 günde doğrulanmış kullanıcılardan en az 500 bin ana akış görüntülenmesi elde etmesi gerekiyor. Ayrıca Premium, Premium+ ya da Premium Business aboneliklerinden birine sahip olmaları isteniyor.

Programın kapsamı da tanımlandı. Özgün haber ve analiz, kullanıcı tarafından üretilen video ve fotoğraflar, grafikler, çizimler, memeler ve nitelikli yorumlar ödüllendirilecek. Yeniden paylaşılan içerik, kopyalanmış materyal ve yalnızca etkileşim artırmaya yönelik gönderiler kapsam dışında kalacak. Şirket, stablecoin ödemelerinin benimsenmesi halinde 8 Eylül'deki başlangıçla mı yoksa daha sonra mı devreye gireceğini açıklamadı.

X MONEY BAKİYELERE YÜZDE 6 GETİRİ SUNUYOR

Stablecoin arayışı, Musk'ın platforma yönelik finansal hedeflerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket temmuzda ABD'deki Premium ve Premium+ abonelerine X Money hizmetini açtı. Hizmet şu anda dolar tabanlı bir cüzdan olarak çalışıyor. Kullanıcılar bakiye tutabiliyor, diğer X Money kullanıcılarına ücretsiz anlık transfer yapabiliyor, doğrudan mevduat alabiliyor ve bir Visa banka kartıyla harcama yapabiliyor. Bakiyelere yıllık yüzde 6'ya varan getiri, kart harcamalarına ise yüzde 3 nakit iadesi sunuluyor.

Bankacılık altyapısını Cross River Bank sağlıyor ve müşteri mevduatlarını bu banka tutuyor. X Payments ise banka ya da FDIC sigortalı bir kuruluş değil. Doğrudan bankada bulunan fonlar 250 bin dolara kadar mevduat sigortası kapsamına girebiliyor. İsteğe bağlı bir dağıtım düzenlemesiyle mevduatlar birden fazla bankaya yayılabiliyor ve uygun kullanıcılar için toplam 10 milyon dolara kadar koruma sağlanabiliyor.

Buna karşın X Money henüz kripto para ya da stablecoin desteklemiyor. Lansman öncesinde bu yönde yoğun beklenti oluşmuştu. Şirketin kripto tarafındaki hazırlığı ise ekip düzeyinde görülüyor. X, martta Benji Taylor'ı tasarım başkanı olarak işe aldı. Taylor daha önce Aave, Avara ve Coinbase'in Base ağında ürün ve tasarım görevlerinde bulundu.

Musk'ın bir diğer şirketi SpaceX'in, gelişmekte olan pazarlardaki Starlink müşterilerinden sınır ötesi ödemeleri stablecoin ile tahsil ettiği aktarılıyor.

ABD'DE YENİ YASAL ÇERÇEVE DEVREYE GİRİYOR

ABD'de sunulacak olası bir USDC seçeneğinin, oluşmakta olan federal çerçeve kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Temmuz 2025'te imzalanan GENIUS Yasası, ödeme amaçlı stablecoin ihraççıları ve bu tokenleri dağıtan belirli şirketler için ulusal kurallar getirdi. Yasa, izinli ihraççılara onaylı likit varlıklarda birebir rezerv tutma, düzenli açıklama yapma ve geri ödeme yükümlülüklerini karşılama şartı koyuyor. Hükümlerin büyük bölümünün 18 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hazine Bakanlığı da 17 Ağustos'ta ödeme amaçlı bir tokenin ne zaman ABD'de ihraç edilmiş, sunulmuş ya da satılmış sayılacağını tanımlayan kuralları önerdi. Bu tanımlar, bir ihraççının federal ya da eyalet lisansına ne zaman ihtiyaç duyacağını belirleyecek. Circle'ın ABD merkezli bir ihraççı olması, USDC'yi bu çerçeve altında dolar bazlı blok zinciri ödemesi arayan şirketler için seçeneklerden biri haline getirebilir. Circle ise X ile çalıştığını doğrulamadı.

Stablecoin transferlerinin klasik ödemelerden ayrılan bir yönü de var. Blok zinciri işlemleri onaylandıktan sonra genellikle geri alınamıyor. Bu seçeneği sunacak bir platformun cüzdanları nasıl doğrulayacağına, başarısız transferleri nasıl ele alacağına ve hesabına erişimini kaybeden içerik üreticilerine nasıl yardım edeceğine karar vermesi gerekiyor. Ödemeler ABD'deki alıcılar için vergiye tabi gelir olmayı da sürdürüyor. Dijital varlık olarak alınan gelir, elde edildiği andaki piyasa değeriyle beyan ediliyor.

Benzer bir model başka bir sosyal medya şirketi tarafından zaten test edildi. Meta nisan ayında Kolombiya ve Filipinler'deki seçili içerik üreticileri için USDC ödemelerini devreye aldı. Ödemeler Solana ve Polygon ağları üzerindeki cüzdanlar aracılığıyla yapılıyor ve süreci Stripe yürütüyor. Toplam stablecoin piyasa değeri ise 300 milyar doları aştı.