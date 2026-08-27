SEC'in gizli kripto taslağı ortaya çıktı - Son Dakika
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SEC'in gizli kripto taslağı ortaya çıktı

SEC\'in gizli kripto taslağı ortaya çıktı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto saklama kurallarını yeniden yazan düzenlemeyi Beyaz Saray'a gönderdi. Metnin içeriği gizli tutuluyor, ancak dosyalamaya iliştirilen iki etiket düzenlemenin yönünü şimdiden ele veriyor.

Düzenlemenin adı Saklama Kurallarında Değişiklik. Dosya 25 Ağustos'ta Yönetim ve Bütçe Ofisine (OMB) ulaştı ve yatırım danışmanlarının müşterilerine ait kripto varlıkları nasıl tutabileceğini belirleyecek.

İlk etiket düzenlemenin büyüklüğünü gösteriyor. Dosya "ekonomik açıdan önemli" olarak işaretlendi, bu da yıllık en az 100 milyon dolarlık ekonomik etki taşıdığı anlamına geliyor.

İkinci etiket asıl bilgiyi veriyor. Düzenleme, 14192 sayılı başkanlık kararnamesi kapsamındaki kuralsızlaştırma sütununda yer alıyor. Başkan Donald Trump'ın Ocak 2025'te imzaladığı bu kararname, kurumlara yazdıkları her yeni kural için on kuralı yürürlükten kaldırma talimatı veriyor. Bu sınıflandırma, SEC'in kripto saklama yükümlülüklerini sıkılaştırmak yerine hafifletmeye yöneldiğine işaret ediyor.

Kurumun kendi dili de bu okumayı destekliyor. SEC dosyasında düzenlemenin amacı saklama mevzuatını "iyileştirmek ve modernleştirmek" olarak tanımlanıyor. Dosyada, yatırım danışmanları ve yatırım şirketleri için kripto varlık saklama çerçevesinin netleştirileceği belirtiliyor. SEC ayrıca piyasalarda ve menkul kıymetlerin alım satım ile saklama uygulamalarında yaşanan değişim nedeniyle artık yatırımcı korumasına katkı sağlamayan eski hükümlerin yarattığı yükleri kaldırmayı amaçlıyor.

Gündem özeti kripto varlıkları doğrudan adlandırıyor ve resmî teklifin Ekim 2026'da yayımlanmasını hedefliyor. Teklifin yayımlanması kamuoyu görüş sürecini başlatacak.

GENSLER'IN 2023 KURALI HAZİRAN 2025'TE GERİ ÇEKİLDİ

Yürürlükteki düzenleme, yatırım danışmanlarının müşteri varlıklarını genellikle banka veya aracı kurum olan nitelikli saklayıcılarda tutmasını gerektiriyor. Kripto varlık saklama hizmeti sunan bu tür kuruluşların sayısı sınırlı olduğu için danışmanların mevzuata uygun seçenekleri de daralıyor.

Gary Gensler dönemindeki yaklaşım ise ters yöndeydi. SEC'in 2023'te sunduğu Koruma Kuralı teklifi saklama yükümlülüklerini genişletecekti. Kurum personeli de yatırım danışmanlarını saklama kuralları kapsamında incelemeye almıştı. SEC bu teklifi Haziran 2025'te geri çekti.

Sektörden SEC'e iletilen talepler de saklama çerçevesinin modernleştirilmesine odaklanıyor. Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz kuruma başvurarak kripto saklama kurallarının modernleştirilmesini istedi. Aralık 2025'te Delphi Ventures ve Multicoin Capital'ın avukatları SEC'e bir saklama çerçevesi gönderdi.

Delphi Ventures ve Multicoin Capital'ın sunduğu çerçeve, teknik saklama yöntemlerine alan açılmasını istiyor. Öneride çok imzalı cüzdanlar ile çok taraflı hesaplama (MPC) cüzdanlarına yer veriliyor. Her iki yöntem de anahtar kontrolünü birden fazla tarafa dağıtıyor. Anahtar kontrolünün dağıtılması, tek bir tarafın varlıkları tek başına hareket ettirmesini önlüyor.

SENATO'DA 15 EYLÜL TESTİ VAR SEC BEKLEMİYOR

Saklama dosyası, SEC'in Kripto Varlıklar Düzenlemesini önermesinden bir hafta sonra geldi. Söz konusu teklif tokenler için bir sermaye toplama rejimi kurmayı amaçlıyor. İki çalışma piyasanın iki ayrı ucunu kapsıyor. Kripto Varlıklar Düzenlemesi projelerin nasıl para toplayacağını, saklama taslağı ise kurumların bu varlıkları nasıl tutacağını ele alıyor.

SEC Başkanı Paul Atkins 18 Ağustos'taki açıklamasında bu bağı kurdu. Atkins, Kripto Varlıklar Düzenlemesinin federal menkul kıymet yasaları kapsamında sermaye toplamak için daha net yollar sunmayı amaçladığını söyledi.

Kongre tarafında ise tıkanıklık sürüyor. Temsilciler Meclisi CLARITY Yasası'nı Temmuz 2025'te 294'e karşı 134 oyla kabul etti. Yasa kripto denetimini SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasında paylaştıracak. Metin o tarihten bu yana Senato'da bekliyor. Tasarı 15 Eylül civarında yapılması beklenen oylamada 60 oy eşiğiyle karşılaşacak. Yasalaşma ihtimali belirsizliğini koruyor.

Kurum bu oylamayı beklemiyor. SEC bu ay tokenleştirilmiş hisselerin blok zinciri üzerinde günün her saati işlem görmesine izin vermeyi amaçlayan bir inovasyon muafiyeti hazırlamaya da başladı. SEC'in hazırladığı düzenleyici çerçeve CLARITY Yasası'ndan daha dar kapsamlı kalıyor.

Önümüzdeki süreçte OMB'nin düzenlemeyi ne kadar süre inceleyeceği ve metin gizli kalırken hangi şirketlerin görüşme talebinde bulunacağı izlenecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Kripto Para, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC'in gizli kripto taslağı ortaya çıktı - Son Dakika

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