Solana yükselirken iki gösterge alarm verdi - Son Dakika
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Solana yükselirken iki gösterge alarm verdi

Solana yükselirken iki gösterge alarm verdi
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Solana salı günü 100 doların üzerine çıkarak şubat ayından bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü. Token bir haftada yaklaşık yüzde 32 değer kazandı. Buna karşın iki teknik gösterge kısa vadeli bir geri çekilme ihtimaline işaret ediyor.

Yükseliş tokenin sıralamadaki yerini de güçlendirdi. Solana'nın piyasa değeri 60 milyar dolara yaklaştı ve token piyasa değeri sıralamasındaki yedinci yerini korudu.

Yükselişin ana tetikleyicisi piyasa genelindeki hareket oldu. ABD Hazine Bakanlığının piyasalara yönelik duyurusunun ardından Bitcoin kısa süreliğine 81 bin doları, Ethereum da 2 bin 500 doları geçti.

Solana'ya özgü destek spot SOL borsa yatırım fonlarından geldi. Ürünlere son 24 saatte 33 milyon doların üzerinde giriş kaydedildi. Bu tutar Aralık 2025 ortasından bu yana en yüksek günlük giriş olurken kurumsal talebin güçlendiğine işaret etti.

TAHMİNLER 300 DOLARDAN 1000 DOLARA UZANIYOR

Piyasa genelindeki yükseliş sosyal medyada iyimser öngörüleri de çoğalttı. Kripto yorumcusu Ivan on Tech, Solana'nın 2025'in son çeyreğinden bu yana ilk kez yükseliş sinyali verdiğini savundu ve 300 doların üzerine çıkmasını beklediğini belirtti.

Sektörün bilinen isimlerinden David Gokhshtein daha yüksek bir rakam telaffuz etti. Gokhshtein, SOL fiyatının 800 dolara kadar çıkmasına şaşırmayacağını söyledi.

Sosyal medyada Einstein adıyla paylaşım yapan kullanıcı ise iki aşamalı bir beklenti tarif ediyor. Bu görüşe göre 88 dolar destek olarak tutunursa kısa vadede 150 dolara bir hareket gelebilir. Aynı kullanıcı uzun vadede 1000 dolarlık bir sıçrama öngörüyor.

Bu rakamların hepsi öngörü niteliği taşıyor ve hiçbiri gerçekleşme garantisi vermiyor.

GÖRELİ GÜÇ ENDEKSİ 70'E ÇIKTI

Olumlu havaya rağmen izlenmesi gereken iki unsur var. İlk işaret Solana'nın göreli güç endeksinde görüldü. Gösterge 70 seviyesine yükseldi ve token aşırı alım bölgesine girdi. Endeks sıfır ile 100 arasında değer alıyor. 30'un altındaki değerler aşırı satım bölgesi olarak yorumlanıyor. Aşırı alım okuması tek başına düşüşü garanti etmese de kısa vadeli geri çekilme riskine işaret edebiliyor.

İkinci işaret borsa akışlarında görüldü. CoinGlass verilerine göre son birkaç günde borsalara giren SOL miktarı çıkan miktarı belirgin biçimde geçti. Bu tablo, yatırımcıların SOL'u kendi cüzdanından merkezi platformlara taşıdığına işaret ediyor.

Borsalara aktarılan SOL satışa konu olabildiği için bu hareket kısa vadeli satış baskısını artırabilir.

Yayım sırasında Solana 97,11 dolardan işlem görüyor. Token gün içinde 103,10 doları görmüştü ve sonrasında 100 dolarlık eşiğin altına indi. Einstein'ın destek olarak işaret ettiği 88 dolar ise mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 9 altında kalıyor.

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Son Dakika Kripto Para Solana yükselirken iki gösterge alarm verdi - Son Dakika

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