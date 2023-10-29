1995'te Osaka'da 2023'ü işaret etmişti! İşte Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için vasiyeti

Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanırken, onlarca başarılı şarkıya imza atan ve ünü sınırları aşan sanatçımız Barış Manço'nun yıllar önce Japonya'da Cumhuriyet'in 100. yılı için vasiyeti gündem oldu.

148 ÜLKE, YÜZLERCE ŞEHİR GEZDİ

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço aramızdan ayrılalı 24 yıl oldu. Şubat 1999'da hayata gözlerini yuman usta sanatçı geride müthiş bir yaşam ve dev ayak izleri bıraktı. Kısacık ömrüne çok şey sığdırdı müziğin piri. Dünyanın etrafını 13 kez dolaşacak kadar, yani 500 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti. 148 ülke, yüzlerce şehir gezdi.

KONSERDE SÖYLEDİKLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ünü dünyaya yayılan Barış Manço farklı ülkelerde verdiği konserlerle gönülleri fethetti. Usta sanatçı Japonya'nın Osaka şehrinde 1995'te verdiği konserde 2023 yılı işaret ederek Cumhuriyetin 100. yılına o yıllardan atıfta bulundu.

"O YIL BENİM ÜLKEM 100 YAŞINA BASACAK"

Japonya'da sahneye çıkan Barış Manço, 2023 şarkısından bahsederek bu yılla ilgili dileklerini sıralamıştı. Konser esnasında Türk Bayrağı sallayarak şarkısından bahseden Barış Manço, "O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak. Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" diyor.