5 asırlık şaheser UNESCO ile dünyaya açılacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

5 asırlık şaheser UNESCO ile dünyaya açılacak

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Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa'nın anısını yaşatmak için yapılan anma programında, Çoban Mustafa Paşa Cami'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuruda bulunuldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2024 yılını 'Çoban Mustafa Paşa Yılı' ilan ettiklerini açıkladı.

30.04.2024 02:53  Güncelleme: 03:06
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- 5 asırlık şaheser UNESCO ile dünyaya açılacak

KOCAELİ - Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa, vefatının 496. yıl dönümünde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde anıldı. Çoban Mustafa Paşa Cami'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuruda bulunduklarını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "2024 yılını da 'Çoban Mustafa Paşa Yılı' ilan ettik" dedi.

Anma programı Gebze Belediyesi tarafından, Çoban Mustafa Paşa'nın 1523'te Gebze'de inşa ettirdiği külliyede düzenlendi. Törende Çoban Mustafa Paşa kabri başında dualarla anıldı. Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çoban Mustafa Paşa'nın medeniyet temsilcisi olduğunu, Gebze'ye Mısır ve Osmanlı mimarisini birleştirerek 500 yıl önce inşa ettirdiği külliyenin de tarihin izlerini taşıdığına dikkat çekti. Büyükgöz, "Kendisi Gebze'ye öyle bir eser inşa etmiş ki asırlara hitap ediyor. Asırlardan beri burada Gebze'yi, inancımızı, kültürümüzü temsil eden bu eser, bundan sonra da Gebze'yi temsil etmeye devam edecek. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Türkiye'de bulunan 4-5 entegre külliyeden bir tanesi. Biz böyle bir karaktere sahip külliyenin tarihi kayıt altına alınmasının ötesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için resmi başvurumuzu Bakanlık üzerinden gerçekleştirdik" dedi.

2024, Çoban Mustafa Paşa Yılı ilan edildi

Son belediye meclisinde alınan karar ile 2024 yılının Çoban Mustafa Paşa Yılı ilan edildiğini ifade eden Büyükgöz, "Bu kapsamda sempozyumlar, çalıştaylar ve programlar düzenlemeye hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızın şimdiden Gebze'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Program, edilen duaların ardından gerçekleştirilen türbe ziyareti ile son buldu. Programın kapanışı ise Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları öğrencilerinin hazırladığı karma resim sergisi ile gerçekleştirildi.

Programa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Öte yandan, Mısır Valiliği görevinin ardından İstanbul'a gelen Çoban Mustafa Paşa'nın 500 yıl önce inşa ettirdiği külliye; cami, medrese, kütüphane, kervansaray, şifahane ve imarethane ile banisinin kabrinin de yer aldığı türbe kısımlarından oluşuyor.

5 asırlık şaheser UNESCO ile dünyaya açılacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 5 asırlık şaheser UNESCO ile dünyaya açılacak - Son Dakika

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