61. Altın Portakal'da Mukadderat Filmi İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

61. Altın Portakal'da Mukadderat Filmi İlgi Görüyor

61. Altın Portakal\'da Mukadderat Filmi İlgi Görüyor

Mukadderat, kadınların kendini bulma hikayesini anlatan bir film olarak festivale damga vurdu.

08.10.2024 10:46
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BU yıl 61'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde senarist Erdi Işık'ın, hayatındaki insanlardan yola çıkarak yazdığı 'Mukadderat' filmi, sinemaseverlerin beğenisini kazandı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 2'nci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Mukadderat' filminin gösterimi yapıldı. Festivalde dünya prömiyerini yapan film, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos Salonu'nda gösterime girdi.

Oyuncuları arasında Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Şirin Sultan Saldamlı, Osman Sonant gibi isimlerin yer aldığı filmde, eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşayan bir kadının çevresindeki diğer kadınlara ilham olan kendini bulma hikayesi anlatılıyor. Sahneye 'Elalem ne der?' yazılı tişörtle çıkan filmin senaristi Erdi Işık'ın ailesinin yaşamından kesitlerin anlatıldığı filmin oyuncularının da katıldığı gösterime, sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

YAŞAR KEMAL'DEN ALINTI

Uzun süre ayakta alkışlanan filmin gösteriminden sonra yapılan söyleşide konuşan baş rol oyuncusu Nur Sürer, filmi ilk defa izlediklerini söyledi. Sürer, "Şahane bir yerde çalıştık ve çalışırken de çok mutlu olduk. İyi yönetmen, iyi bir hikayenin peşinde koşar. Filmimizi beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Esasında Yaşar Kemal'in bir cümlesi var, son zamanlarda o kadar çok söylüyorum ki; 'Bu ülkede dört şey olmayacaksınız. Kadın, çocuk, ağaç ve hayvan.' Filmde kocasının ölümüyle kadının kendisini bulmasıyla başlayan hikayede bir kadının kendini böyle bulması benim çok hoşuma gitti. Size de öyle geçtiyse çok mutluyuz" dedi.

'BÖYLE BİR ÜLKEDE KADIN HİKAYESİ ANLATMAK ÇOK ZOR'

Filmin yönetmeni Nadim Güç, "Filmi yaparken çok heyecanlıydım. Burada heyecanımı beşe katladığınız için çok teşekkür ederim. Filmin heyecanıyla bazen içinde kayboluyoruz, yolumuzu bulduğumuzu düşündürttünüz. Böyle bir ülkede bir kadın hikayesi anlatmak çok zor, çünkü her anlattığınız hikaye ütopya oluyor ve oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım bunu gerçek hayatta da görebiliriz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz ancak herkesin yapması gerekiyor" diye konuştu.

'ANNEMLE ÖZLEŞTİRDİĞİM İÇİN FİLME BU İSMİ VERDİM'

Filmin memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesinde çekildiğini söyleyen senarist Erdi Işık, "Filmdeki bütün karakterler hayatımdaki insanlar. Babam, annem, eniştem, dedem, çocukluğumda bana bakan komşum. O yüzden benim için çok özel. Filmdeki karakterlerden biri olan bana çocukluğumda bakan komşumuz Fevziye abla şu an 93 yaşında ve kanser hastası. O bu filmi izlemeyi çok istiyor. Filmi çok hızlı yaptık çünkü bu filmi izletmek istiyordum. İlk fırsatta ona izleteceğim. Filmi geçen sene bir yazarlık kampında yazdım. Mukadderat, annemin çok sık kullandığı bir kelime ve ana karakteri annemle de özleştirdiğim için filme bu ismi verdim" dedi.

'AZ BİLE YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Filmde yer aldığı için mutlu olduğunu belirten oyunculardan Osman Sonant, "Sizlerle bu filmi paylaşmak çok kıymetli. Cide'de kahvehanede otururken arka masada kız çocuklarına miras payı verip vermeme meselesini konuşuyorlardı. Ancak biz daha o sahneyi çekmemiştik bile. Ben o ana kadar bazı şeyleri ütopik buluyordum. Ancak orada gördüklerimle az bile yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Film Festivali, Antalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 61. Altın Portakal'da Mukadderat Filmi İlgi Görüyor - Son Dakika

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