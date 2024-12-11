Annem Ankara Dizisi Bu Akşam Tüm Soruları Yanıtlayacak

Kültür Sanat

KANAL D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'da bu akşam tüm sorular yanıt bulacak. Bir önceki bölümde, Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Hasan'ın saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı anlar ekran başındakileri gözyaşlarına boğmuş ve 'Hasan ölüyor mu? Mehmet Günsür diziye veda mı ediyor?' gibi soruları da beraberinde getirmişti.

Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde, hastane odasında Hasan'ın başında bekleyen Zuhal, "Sen istesen de istemesen de biz bir aileyiz, ben de oğullarım da senin yanındayız, yaşamak zorundasın Hasan" sözleri kafalardaki soru işaretlerini daha da artırdı.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün'ün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Annem Ankara, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.