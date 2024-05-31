Antakya Medeniyetler Korosu Deprem Anısına Konser Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antakya Medeniyetler Korosu Deprem Anısına Konser Verdi

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Antakya Medeniyetler Korosu, Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen konserde 6 Şubat depreminde yaşananları anarak şarkılar söyledi. Seyirciler duygusal anlar yaşadı ve konserin güzelliğini belirtti. Bahçelievler Belediye Başkanı, koro sayesinde Antakya'ya moral olduğunu ifade etti.

31.05.2024 09:46
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Antakya Medeniyetler Korosu dün akşam Bahçelievler Belediyesi'nce düzenlenen konserde sahne aldı. 6 Şubat depreminde yaşananlar konser alanında yeniden hatırlandı. Vefat edenlerin anısına şarkıların da söylendiği konserde seyirciler gözyaşlarını tutamadı. Konserin çok farklı ve güzel olduğunu belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Medeniyetler Korosu Antakya'nın çok farklı moziklerini ve rengini gösteren bir koro. Bu koro özellikle depremden sonra Antakya'ya moral bir nebze su oldu" dedi.

Bahçelievler Belediyesi dün akşam Milli Egemenlik Parkı'nda müzikseverleri Antakya Medeniyetler Korosu ile buluşturdu. 6 Şubat'ta yaşanan depremden görüntülerin de yer aldığı konserde, vefat edenlerin fotoğrafları ekrana yansıtıldı. Hayatını kaybedenler için söylenen şarkılarda seyirciler duygusal anlar yaşadı. Konsere Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda kişi katıldı. Duygusal anların yaşandığı konserde katılımcılar telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

'ORKESTRA ŞEFİ KALBİMİZE DOKUNUP, BİZİ AĞLATTI'

Konserin çok farklı ve güzel olduğunu belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Medeniyetler Korosu Antakya'nın çok farklı moziklerini ve rengini gösteren bir koro. Bu koro özellikle depremden sonra Antakya'ya moral oldu bir nebze su oldu. Orkestra şefimiz daha önce de kalbimize dokunup bizi ağlatmıştı. Şu an bulunduğumuz Milli Egemenlik Parkı'nı da revize derek çok güzel oyun alanları kurduk. Asıl önceliğimiz kentsel dönüşüm. Deprem ne zaman gelir belli olmaz. Herkesten ricam küçük evlerden çıkalım küçük de, Japonya gibi 40 metrekare ev de olsa sağlam evlere geçelim ki bir daha aynı acıları yaşamayalım diyorum" dedi.

'BU TARZ ETKİNLİKLER YAPILIRSA VATANDAŞLAR GEÇMİŞTE OLANLARI ASLA UNUTMAMIŞ OLURLAR'

Konsere katılan seyircilerden Osman Bulut ise "Etkinlik gerçekten çok güzel. Belediyemizi takdir ediyorum. Bu tarz etkinlikler her zaman yapılırsa eğer vatandaşlar da geçmişte olanları asla unutmamış olurlar. Birlik ve beraberliğimize katkı sağlamış olur" diye konuştu.

'DEPREM ZAMANINA GERİ DÖNDÜK ŞARKILARDA'

Emine Mutlu da "Çok güzel bir etkinlik, çok duygulandım. Ben burada oturuyorum bu tarz etkinlikler hep düzenleniyor. Deprem zamanına geri döndük şarkılarda" dedi.

Murat Akar ise "Medeniyetler Korosu konserlerini çok duydum. Yurt dışında da konserler düzenlediklerini biliyorum. Bu koroyu Bahçelievler'e getirmek bizler için bir ödül. Konseri hem çok keyif alarak hem de yüreğimiz titreyerek izliyoruz. Deprem ile ilgili her şarkıda yüreğimiz acıdı. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Boğazım düğümleniyor" ifadelerini kullandı.

Antakya Medeniyetler Korosu Deprem Anısına Konser Verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antakya Medeniyetler Korosu Deprem Anısına Konser Verdi - Son Dakika

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