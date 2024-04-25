Anzaklar 'Şafak Ayini' ile atalarını andı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Anzaklar 'Şafak Ayini' ile atalarını andı

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Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişi, uyku tulumlarıyla katıldığı törende atalarını anmak için bir araya geldi. Tören, konuşmalar, video gösterimleri, çelenk sunumu ve ulusal marşların okunmasıyla devam etti.

25.04.2024 07:21
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Her yıl 24- 25 Nisan tarihleri aralığında atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin uyku tulumlarıyla katıldığı 'Şafak Ayini'nde tören düzenlendi.

ATATÜRK'ÜN ANZAK ANNELERİNE YAZDIĞI MEKTUP OKUNDU

Sabaha karşı 05.30'da başlayan Şafak Ayini, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ile Avustralya Savunma Kuvvetlerinin konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Shell Green Mezarlığı'nı anlatan bir video ile Şeref videosu izletildi.Ardından Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı.

Yeni Zelanda, Avustralya adına konuşmalar gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Yarbay Fatih Kurtgöz, Atatürk'ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Tören, Türkiye ve diğer devletlerin çelenk sunumuyla devam etti. Borozan çalınması ve saygı duruşunda bulunulurken, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Marşları okundu. Tören, son takdis sözleri yapıldı.

ATATÜRK'ÜN ANZAK ANNELERİNE MEKTUBU

Atatürk'ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar! Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yanyana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."

Anzaklar Çanakkale'de 'Şafak Ayini' ile atalarını andı! Atatürk'ün mektubu okundu
Anzaklar Çanakkale'de 'Şafak Ayini' ile atalarını andı! Atatürk'ün mektubu okundu
Anzaklar Çanakkale'de 'Şafak Ayini' ile atalarını andı! Atatürk'ün mektubu okundu
Anzaklar \'Şafak Ayini\' ile atalarını andı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Anzaklar 'Şafak Ayini' ile atalarını andı - Son Dakika

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