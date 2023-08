Atatürk'ün yurt gezilerine ait yeni görüntüler Film Mirasım sitesinde yayımlandı

Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk kültürünün görsel hafızasını oluşturmak için hizmete sunulan "Film Mirasım" sitesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç görünmemiş görüntüleri ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığının geçtiğimiz yıl aralık ayında internet üzerinden meraklılarıyla buluşturduğu "Film Mirasım" sitesi ile mobil uygulaması her geçen gün daha da büyüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başlattığı çalışmayla kültürümüzün görsel hafızası olarak geçtiğimiz yıl hizmete sunulan siteye yıl sonuna kadar 200 film daha eklenecek. Yeni filmlerle tarihe yolculuk yaptırmaya devam edecek olan "Film Mirasım" internette bugüne kadar 8 milyon etkileşime ulaştı.Sitede 911 Belge Film BulunuyorAtatürk'ün daha önce yayınlanmamış yüksek kalitedeki görüntülerinden, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar pek çok önemli tarihi filmin yer aldığı site ve mobil uygulama da 911 belge film var. Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinden dijitalleştirilerek meraklılarıyla buluşturulan filmlerin 71 adedi Osmanlı'nın son dönemi olan 1895-1918 yıllarına ait. Atatürk dönemini kapsayan 1918-1938 yılları arasındaki 128 dijital filmin yer aldığı arşivde, 1938-1950 yılları arasından 195 belge niteliğinde görüntü yer alıyor. Sitedeki filmlerin 203 adedini 1950-1960 yılları arası, 225 adedini ise 1960 sonrası yıllar oluştururken "Film Mirasım" adresinde 89 adet de çeşitli görüntüler bulunuyor.Filmlere katkı sağlanabilecek dinamik bir yapı da oluşturulduSergi açılışları, fuarlar, konserler, belgeseller, halk eğitimi, tanıtım filmleri ve karışık haber içerikli filmlerle çeşitli dönemlerin insan manzaralarına, tarihi mekanlara ve halkın yaşantısına tanıklık ediliyor. Sinema Genel Müdürlüğü film arşivinde yer alan diğer belge filmler de dijitalleştirilme süreci tamamlandıkça siteye yükleniyor. Kullanıcılar bu filmleri "Yeni Eklenenler" sekmesi altından kolaylıkla takip edebiliyor. Sitede akademisyenler, araştırmacılar ve vatandaşların da kaynak göstererek filmlere katkı sağlayabilecekleri dinamik bir yapı da oluşturuldu. Kullanıcı adı ile giriş yapanların "Bize Ulaşın" sekmesi altında yer alan formu doldurarak öneri ve film taleplerine ulaşabilmesi sağlanıyor."Görsel mirasımızın korunması için çalışmalarımız sürecek"Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da "Film Mirasım" projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bakanlığımız, kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan filmlerin muhafazasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük önem vermektedir." dedi. Türkiye'nin görsel mirasının korunması için bundan sonra da çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yılmaz, projenin oluşum sürecine ilişkin de bilgiler aktardı.Genelkurmaydan Hilali Ahmer'e kadar arşivlerindeki eşsiz filmler bakanlıkta toplandı Genelkurmay Başkanlığı Merkez Ordu Sinema Dairesinden Malul Gaziler Cemiyetine, Matbuat Umum Müdürlüğünden Hilal-i Ahmer'e kadar bir çok kurumun kayda aldığı nitrat, asetat ve polyester tabanlı eşsiz filmlerin Bakanlık tarafından bir araya getirildiğini vurgulayan Yılmaz şöyle devam etti: "Filmler tek tek fiziki restorasyonları yapılarak yüksek çözünürlükte tarama yapabilen cihazlarla dijital ortama aktarıldı. Filmlere ilişkin bilgi ve açıklamalar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Sinema Genel Müdürlüğünce oluşturuldu.