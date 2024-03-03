Ayvacık'ta 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayvacık'ta 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'ne Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 200'ü aşkın deve katıldı. Develer 2 gün boyunca kıran kırana mücadele etti.

03.03.2024 18:15  Güncelleme: 18:21
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Ayvacık'ta 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi. Ayvacık Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen etkinliğe Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200'ü aşkın deve katıldı.

Ayvacık Belediyesi Güreş Arenası'nda düzenlenen deve güreşlerine Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Aydın, Denizli ve İzmir'den 200'ü aşkın katıldı. Develer bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyonla 2 gün boyunca güreşerek, renkli görüntüler oluşturdu.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, bu tür kültürel etkinliklerin yaşatılmasının önemli olduğunu ve ilçenin kültürel etkinliklerle tanıtılmasının değerli olduğunu ifade etti.

Deve güreşlerinde, kıran kırana mücadelede develer birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Binlerce kişinin izlediği deve güreşleri nefesleri kesti. Güreşlerde renkli görüntüler oluştu.

Deve güreşleri festivaline Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve çok sayıda güreşsever katıldı.

Ayvacık\'ta 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayvacık'ta 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi - Son Dakika

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