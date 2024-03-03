Ayvacık\'ta 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi

İstanbul Bu Hafta Sanat Dolu Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi gibi kurumlar tarafından sahnelenecek oyunlar ve operalar, müzisyenlerin konserleri, atölye etkinlikleri ve devam eden sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.