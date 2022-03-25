Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı

25.03.2022 11:54

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizin çekilmesiyle ortaya çıkan Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları ilgi topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizin çekilmesiyle ortaya çıkan Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları ilgi topladı.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yılda birkaç kez tekrarlanan doğa olayı, deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.

Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.

Bölgede yaşamını sürdürenler ile tatilciler de tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.

Yaklaşık 15 yıldır bölgede yaşayan işletmeci Tuncay Yıldızeli, gazetecilere, yılın belli zamanlarda suyun çekilmesiyle ortaya çıkan sur duvarlarını görünce şaşırdıklarını, izlemekten de keyif aldıklarını söyledi.

Suyun çekilmesiyle duvarların üzerinden yürüyerek Tavşan Adası'na ulaşılabildiğini belirten Yıldızeli, "Ada'da çok eski tarihi eserler var. Belli zamanlar insanlar gidip gezebiliyorlar. Surlar yaklaşık 15 gün kadar bu şekilde gün yüzünde kalıyor. Yazın ise insanlar suya girerek adaya ulaşabiliyor." diye konuştu.

Bölgedeki bir balık restoranın şefi Halil Yılmaz da surların büyük bir bölümünün ortaya çıktığını ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - Son Dakika
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