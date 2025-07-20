Cam Sanatçısı Fatma Turan'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Cam Sanatçısı Fatma Turan'ın Başarı Hikayesi

Cam Sanatçısı Fatma Turan\'ın Başarı Hikayesi
20.07.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da cam sanatıyla hayatını bulan Fatma Turan, hobisini mesleğe dönüştürdü.

BURSA'da cam sanatçısı Fatma Turan (47), 15 yıldır, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil veriyor. Daha önce monoton bir hayatı olduğunu belirten Turan, "Bu sanat, dünyayı ve kendimi bulduğum bir sanat. Ben hobimi mesleğime çevirdim. Hem eğitmenliğini yapıyorum hem kendimi buluyorum" dedi.

Bursa'da 15 yıldır cam sanatıyla ilgilenen Fatma Turan, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil veriyor.

Halkla ilişkiler mezunu olan, daha önce ön muhasebeci olarak çalışan Fatma Turan, 15 yıl önce cam sanatına merak saldı. Mesleğini bırakıp bu sanata yönelen Turan, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil vermeye başladı. 10 yıldır halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak görev yapan Fatma Turan, hobisini mesleğe dönüştürerek ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ön muhasebecilik yaptığı dönemde, işin stresinden uzaklaşmak için hobi olarak cam sanatına başladığını söyleyen Fatma Turan, "Bursa'da öğretici yoktu. O dönem İstanbul'da öğretici olduğu için, bir dönem oraya giderek eğitim aldım. Daha sonra oradan buraya taşınan bir cam sanatçımız oldu. Yıldırım Halk Eğitim Merkezi'nde 2 yıl onun öğrencisi oldum. O hocamın eğitimleri sayesinde, bu cam sanatı ile tanıştım. Yaklaşık 15 yıldır icra ediyorum. 10 yıldır da Halk Eğitim Merkezlerinde öğretmenliğini yapıyorum" diye konuştu.

'CAMIN EN GÜZEL YANI HAYAL GÜCÜNÜZÜ YANSITABİLMEK'

Cam sanatının zahmetli bir sanat dalı olduğuna dikkat çeken Turan, "1200 derece ile 1500 derece arasında camı eriterek, üfleyerek, belli desen ve teknikleri kullanarak yapılan bir sanat. Bana göre camın en güzel yanı, hayal gücünü oraya yansıtabilmek. Kalıp olarak çalıştığımız objelerimiz var. Ama bunun dışında hayalimizdeki rengi, hayalimizdeki şekli oraya aksetmemiz bence en güzel yanı" dedi.

'HEM HOBİM HEM DE MESLEĞİM OLDU'

Cam sanatıyla belgesellerde tanıştığını söyleyen Fatma Turan, "Çok merak ettiğim bir şeydi. Ama Bursa'da öğreticisinin olmaması dezavantajdı. Bursa'dan İstanbul'a eğitim almaya gittiğimde, tezgah başına geçtiğimde, 'Ben bunu yapacağım' dedim ve o günden beri yapıyorum. Bu sanat hem hobim oldu hem mesleğim oldu hem kendime geldim. Bazen oluyor ki tamamen kendini kapatıp, iç dünyanı burada iyileştirebiliyorsun. O çok güzel. O yüzden gençlere özellikle bir hobisinin olmasını tavsiye ediyorum. Ama bir sanatla ilgilenmelerini çok isterim. Çünkü kendinizi buluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'AMACIM BU SANATI YURT DIŞINDA TANITMAK'

Cam sanatıyla tanışana kadar sıradan bir hayatının olduğunu anlatan Turan, şunları söyledi:

"Bu sanatı tanıyana kadar, tamamen monoton bir hayatım vardı. Ev hanımı, çocuk ve iş hayatı olarak devam ediyordum. Ama bu sanat, dünyayı ve kendimi bulduğum bir sanat. İyi ki buradayım dediğim bir meslek. Herkese tavsiye ediyorum. Ben hobimi mesleğime çevirdim. Hem eğitmenliğini yapıyorum hem kendimi buluyorum. Aynı zamanda evimin ekonomisine de katkıda bulunuyorum. En büyük hayalim, cam sanatını yurt dışında tanıtmak."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cam Sanatçısı Fatma Turan'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
ABD Büyükelçisi duyurdu İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı ABD Büyükelçisi duyurdu! İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı

10:09
Rum Kesimi’nde çirkin provokasyon KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
09:17
Eve dönüşün yol haritası PKK’lılar 4 kategoriye ayrılacak
Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
07:49
Meral Akşener’in sarı saçlı halini unutun Yine imaj değiştirdi
Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
07:34
Meclis’te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 10:50:20. #7.12#
SON DAKİKA: Cam Sanatçısı Fatma Turan'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.