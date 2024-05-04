Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Lansmanı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Lansmanı

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Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen gece müzeciliği lansmanı, yoğun katılım ile gerçekleşti. Yerli ve yabancı turistler, Efes Antik Kenti'ni artık gece saatlerinde de ziyaret edebiliyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ışıklandırılarak gece müzeciliği uygulamasına dahil edildi. Yenilenen ışıklandırma çalışmaları sayesinde binlerce ziyaretçi, 2 bin 300 yıllık tarihi kenti gün batımından sonra da gezebiliyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, gece müzeciliği uygulamasının Efes Antik Kenti'nde ilk kez hayata geçirildiğini belirtti ve bu uygulamanın turizme ve kültür hayatına katkı sağlayacağını ifade etti.

04.05.2024 23:40
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Efes Antik Kenti'ndeki 'gece müzeciliği' lansmanına yoğun katılım

Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği lansmanı yapıldı

İZMİR - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nde, gece müzeciliği lansmanı gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı turistler, antik kenti böylece gece saatlerinde de ziyaret edebiliyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini gün yüzüne çıkaran İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığının 'gece müzeciliği' uygulaması kapsamında ışıklandırılmıştı. Türkiye'de ilk kez Efes'te uygulanan ışıklandırma çalışmalarının ardından, 'gece müzeciliği' tanıtım toplantısı düzenlendi. Yenilenen ışıklandırma çalışmalarıyla birlikte yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, 2 bin 300 yıllık Efes Antik Kenti'ni gün batımından sonra da ziyaret edebiliyor. Tanıtım toplantısına, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Kültür ve Turizm Bakanlığı protokolü, devlet görevlileri, turizm sektöründeki paydaşlar ve birçok vatandaş katılım gösterdi.

Uygulama ilk kez 'Efes Antik Kenti'nde hayata geçirildi

Toplantıda konuşan ve 'Gece müzeciliği' kavramının açık alanlarda, ören yerlerinde ve tarihi kentlerde bu yıl ilk kez uygulamaya konulduğunu söyleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bugün ülkemiz turizmciliğiyle ilgili çok farklı ama çok özel bir programı başlatmak üzere buradayız. İlk başlanan lokasyon da Efes'imiz oldu. Efes gibi bazı tarihi alanlarımızda çok fazla talep var. Hem ülkemizden hem de yurtdışından birçok insan bu alanları görmek istiyor. Fakat bu alanların da maalesef kapasitesi sınırlı. Dolayısıyla buradaki ziyaret saatlerini daha da ileri saatlere almak gerekiyor ancak gün ışığı yetersizdi. Kültür Turizm Bakanlığımız burada ciddi bir aydınlatma projesi hazırladı. Artık 00.00'a kadar da Efes'imizde gece müzeciliği şeklinde tabir ettiğimiz ziyaret saatlerini uzatmış olduk" ifadelerine yer verdi.

"Gece deneyimi yaşamak farklı duygu oluşturacak"

Tarihi kentlerin bulunduğu alanların, Ege ve Akdeniz'de özellikle yılın 6 ayında çok sıcak dönemlere denk geldiğini belirten Vali Elban, sıcak dönemlerde insanların gündüz bu alanları gezmekte ciddi anlamda zorlandığını aktardı. İnsanların sıcaktan etkilenmemesi ve tarihi alanları daha kolay gezebilmeleri adına, gece serin saatlerde ziyarete açılmasının konfor sağladığını vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Ayrıca bir diğer faydası da gündüz görünüyor ama gece deneyimini de yaşamanın farklı bir duygu oluşturacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla inşallah gece deneyimi de tarihi alanlarda insanlara ayrı bir haz, ayrı bir keyif verir diye düşünüyorum. Ülkemiz turizmine, kültür hayatına, dünya kültür hayatına ve bakanlığımızın bundan sonra yapacağı projelere de katkı sağlamasını diliyorum. Bu projenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah hem ülkemiz hem dünya turizminin hizmetine de yeni yeni projelerin gireceğini düşünüyorum."

"Gece ilk kez geldim, çok etkileyici"

Antik kenti görmeye 80 kişilik kafileyle birlikte geldiğini belirten ziyaretçi Elif Toy, atmosferi çok beğendiğini söyledi. Sözlerini sürdüren Toy, şunları aktardı:

"Tiyatro gibi etkinliklerle Bergama'da ve daha farklı yerlerde bu şekilde etkinlikler oluyordu. Fakat bu düzenli bir şekilde halka açılan bir şey değildi. Daha önce gündüz de birkaç kere gelmiştik Efes'e. Bu şekilde daha güzel olmuş. Gece ilk kez geldim, bizim için çok etkileyici.

Antik kenti görmek isteyenlere gelmeleri tavsiyesinde bulunan Toy, buradaki atmosferi daha fazla kişiye ulaştırabilmek amacıyla daha büyük etkinliklerin yapılması gerektiğini söyledi.

"Ülkemizde antik kentlere değer vermemiz gerekiyor"

Selçuk'ta yaşayan, antik kenti görmeye eşi ve arkadaşlarıyla birlikte gelen Gürbüz Gök ise "Gündüz gelmiştik ama gece açılması aslında iyi olmuş. Dışarıdan çok fazla kişinin geldiğini gördük. Talep ve yoğunluk var. Güzel bir uygulama olmuş. Işık, ambiyans Efes'e çok fark katmış. Bayağı bir sevindik. Ülkemizde tarihi eserlere değer vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"En çok kütüphane ilgimi çekti"

İzmir'de hemşirelik bölümünde okuyan öğrenci Merve Nur Tekin de daha önce hiç Efes'e gelmediğini belirterek, "Akşam ışıklandırmasını duyunca arkadaşlarımızla gelmek istedik. Gerçekten geldiğim için çok mutluyum. En çok ilgimi çeken kütüphanesi ve tiyatro alanı oldu. Gayet hoş bir ortam var. Işıklandırması çok güzel olmuş. Kesinlikle herkes gelmeli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Lansmanı - Son Dakika

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