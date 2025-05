Eskişehir Film Festivali\'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Uluslararası Film Festivali'nde onur ödüllerinin usta yönetmenler Şerif Gören, Majid Majidi ile oyuncu Suna Selen'e verileceği açıklandı.

Eskişehir'de 23-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 22'nci Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin tanıtım toplantısı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı. Toplantıda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat Serter festivalle ilgili bilgiler verdi.

19 ÜLKEDEN 47 UZUN, 19 KISA FİLM YER ALACAK

Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'da başlayacak olan ve bu yıl ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Filistin, Fransa, Gürcistan, İran, İtalya, Macaristan, Moğolistan, Norveç, Türkiye, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere 17 ülkeden toplam 47 uzun metraj film yer alacak. Ayrıca Uluslararası Kısa Film Seçkisi, Ulusal Kısa Film Seçkisi, Anadolu Üniversitesi Kısa Film Seçkisi olmak üzere üç seçkide toplam 19 kısa metraj filmin izleyicilerle buluşacağı festivalde, açılış filmi John Maclean'in yaptığı 2025 yapımı Tornado/Kasırga filmi başta olmak üzere, Arcaida/Arkadya (2024), Living The Land/İki Dünya Arasında (2025), İf Only I Could Hibetnate/Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem (2023), Chaplin: Spirit of the Tramp/Chaplin: Serseri'nin Ruhu(2024), From Ground Zero/Sıfır Noktasından (2024) filmlerinin de Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. Festival filmleri, Sinema Anadolu ve Kanatlı AVM salonlarında takip edilebilecek.

ONUR VE EMEK ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

22'nci Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin onur ödülleri bu yıl, 8 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybeden Köprü (1975), Nehir (1977), Almanya Acı Vatan (1979), Yılanların Öcü (1985), Kurbağalar (1985) Yol (1981), Derman (1983) gibi filmler kazandırmış usta yönetmen Şerif Gören ile Bir Millet Uyanıyor (1966), Yedi Kocalı Hürmüz (1971), Senede Bir Gün (1971), Sahte Kabadayı (1976), Yusuf ile Kenan (1979), İffet(1982), Piano Piano Bacaksız (1991), Bulutları Beklerken (2004), Zincirbozan (2007) gibi 100'ü aşkın filmle iz bırakan Suna Selen ile Majid Majidi'e verilecek. Sinemaya Emek Ödülleri ise yardımcı yönetmen ve yazar Leyla Özalp ile görüntü yönetmeni Erdoğan Engin'in olacak.