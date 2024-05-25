Fas\'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege mutfağı tanıtıldı

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Fas'ta, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği ev sahipliğinde Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Hava Yolları'nın (THY) destekleriyle bir program gerçekleştirildi.

Başkent Rabat'ın Temara bölgesindeki Turizm ve Otelcilik Okulu tesislerinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve eşi Ayşe Aslı Kılıç, Azerbaycan'ın Rabat Büyükelçisi Nazım Samadov ve eşi, Kazakistan'ın Rabat Büyükelçisi Savlakül Saylavqızı, Rusya, Almanya, Güney Kore, Somali, Irak, Japonya, Umman Sultanlığı, Bulgaristan, Romanya, Tayland ve Kenya büyükelçileri, diplomatik misyon temsilcileri, Faslı parlamenterler, üst düzey bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Kılıç, Türk mutfağının zenginliğinden bahsetti. Ege mutfağının da bu zenginliğin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Kılıç, Türkiye'den program için gelen şefler Necati Yılmaz ve Osman Sunal'a ve yardımcıları Mustafa Akkaya'ya teşekkür etti.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu ise Türk mutfağının bereketli sofrası eşliğinde, eşsiz serüvenini dünya ile paylaşmanın ve zengin gastronomi kültürünü Fas'ta da tanıtmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Şef Necati Yılmaz da katılımcıları selamlayarak hazırladıkları Ege mutfağı menüsüne dair bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu kanun ile Türk müziği icrasında bulundu.

Daha sonra misafirlere Ege müzikleri eşliğinde Ege mutfağından zeytin ezmesi, otlu börek, fava, tarhana çorbası, zeytinyağlı sarma, mücver, karides güveç, enginar, zeytinyağlı taze fasulye, keşkekli kuzu tandır, incir uyutması ve lokma ile içecek olarak ayran, hoşaf ve nar çiçeği şerbeti ikram edildi.

Ege'nin lezzetleri davetliler tarafından oldukça beğenilirken Türk şefler Necati Yılmaz ve Osman Sunal'ın Kuzu tandır ikramı gösterisi alkış aldı.