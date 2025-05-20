GESMEK Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

GESMEK Yıl Sonu Sergisi Açıldı

GESMEK Yıl Sonu Sergisi Açıldı

GESMEK kursiyerlerinin eserleri, Gebze'de yıl sonu sergisiyle görücüye çıktı. 72 branşta eser var.

20.05.2025 15:00
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GEBZE Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (GESMEK), kursiyerlerin el emeği hazırladığı ürünlerle oluşturulan yıl sonu sergisi açıldı. Geleneksel Gesmek Sergisi'nin açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GESMEK kurslarının her geçen gün büyük bir aile olarak yolunda devam ettiğini söyledi.

Her yıl gelenseklen olarak düzenlenen serginin açılışı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Yıl boyunca 4 bin 200 kişinin eğitim gördüğü GESMEK'i başarıyla tamamlayan kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği sergide 72 farklı branşta eser yer aldı.

Kursiyerlerin yıl sonu sergiledikleri eserleri inceleyerek öğrencilerden bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2009 yılında başlattıkları GESMEK kurslarının, o günden bugüne kadar her geçe gün geliştiğini ve çeşitlendiğini söyleyerek, "Şu anda 72 branşta, hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz, bey kardeşlerimiz hepsi faaliyetlerini sürdürüyorlar. 4 bin 200 civarında öğrencisi olan GESMEK Kursları her geçen gün büyük bir aile olarak yoluna devam ediyor. Bizim sanata, kültüre, her türlü sanatsal faaliyete geniş çaplı yardımlarımız, alt yapı sunumlarımız çeşitlenerek devam ediyor. Bu sergiyi gezip gördüğünüzde el emeğinin ötesinde harikalar yaratmışlar, onları görmenizi tavsiye ediyorum. Kursun istihdam konusunda da çok büyük etkileri var, çünkü 4 bin 200 tane kuriyer içerisinden sanatkar ve meslek erbabı yetişiyor, aynı zamanda da el işi ürünlerini de satarak değerlendirmiş oluyorlar, böylelikle de aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bizim onlara bu altyapıyı sunma gayretimiz devam edecek. Emeği geçen, katkı sunan, öğrenci olan ve eserlerini sergileyen tüm hanım kardeşlerimize ve katılımcılara şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

GESMEK'ten mezun olan öğrencilerden Ebru Özdinçer, kurstan çok memnun olduğunu belediyenin bu hizmetinden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Hem sosyalleşme, hem de meslek edinme açısından kendimizi buluyoruz. Güzel arkadaşlıklar ediniyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HOBİ, MESLEKİ, KİŞİSEL GELİŞİM VE DİL KURSLARI VERİLDİ

72 branşta, 11 kurs merkezinde; sanat, meslek, hobi, kişisel gelişim, ve dil kursları alanlarında 14 yaş ve üzeri yetişkinin eğitim gördüğü GESMEK'te, hobi olarak, örgü oyuncak, el nakışı, kumaş boyama, makine nakışı, tel kırma, keçe yapımı, kırk yama, bebek odası, iğne oyası, çeyiz ürünleri hazırlama, dekoratif ev aksesuarları, dikiş, kadın giysileri kalıp hazırlama,Türk Halk Müziği, bağlama, keman, gitar, ney, def/ritim, Türk Tasavvuf Müziği, Türk Sanat Müziği, tiyatro,halk oyunları, dantel anglez, goblen, dekoratif ahşap süsleme, fotoğraf çekimi, deri çanta kemer ve aksesuarları, takı tasarım, atık kağıt ev aksesuarları, sanat kursları, hüsn-i hat, minyatür, tezhip, kaligrafi, ebru, resim, çİçek ressamlığı, seramik biçimlendirme, cam süsleme, boyacı/çini, kağıt rolyef ve naht kursları verilirken, mesleki olarak, ofis programlarından, autocad, solidworks, hızlı klavye kullanımı ve genel muhasebe kursları verildi.

Kursiyerler kişisel gelişimde ise, diksiyon/spİkerlik/sunuculuk, Türk işaret dili, okul öncesi gelişimi ve eğitimi, Kuranı Kerimi tilavetli ve tashih-i huruf eğitimi, Kuranı Kerim okuma, Kuranı Kerimi tecvidli okuma, yetişkinler için 1. kademe okuma-yazma ve yabancılar için Türkçe A1 seviyesi kursları verilirken, yabancı dilde, İngilizce A1, İngilizce A2, İngilizce B1, Arapça A1, Arapça A2 ve Arapça B1 kurslarını gördü.

Sergi, Gebze Sanat Galaerisi'nde 27 Mayıs gününe kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat GESMEK Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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