Görme Engelli Müzisyen ve Atlet: Ragıp Ali Yaman - Son Dakika
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Kültür Sanat

Görme Engelli Müzisyen ve Atlet: Ragıp Ali Yaman

Görme Engelli Müzisyen ve Atlet: Ragıp Ali Yaman
25.07.2025 10:49
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Ragıp Ali Yaman, müzik ve atletizmdeki başarılarıyla örnek oluyor. Kendi müzik şirketini kurmayı hedefliyor.

AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi, doğuştan görme engelli Ragıp Ali Yaman (26), atletizm branşında Türkiye dereceleri elde ederken, ilk müzik çalışmasıyla binlerce kişiye ulaştı. Kendi müzik şirketini kurmayı hedeflediğini belirten Yaman, "Kuracağım müzik şirketi, benden sonra da yaşamaya devam etmeli. Ben hayatta olmasam bile o şirket genç müzisyenlere kapı açmalı" dedi.

Doğuştan görme engelli Ragıp Ali Yaman hem sanatta hem sporda başarılarıyla dikkat çekiyor. Annesinin ona hamile olduğu süreçte akrep sokması sonrası doğuştan görme engelli olduğunu aktaran Ragıp Ali Yaman, "Annem hamileyken akrep sokmuş. Akrebin zehri sonucunda göz bebeklerim ve göz yataklarımdaki damarlarım gelişmediği için doğuştan görme engelliyim" dedi. Şu anda Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu aktaran Yaman, sporun ve müziğin hayatındaki önemine vurgu yaptı.

SPORA GOALBALL İLE BAŞLADI

Sporla 10 yaşında Konya'daki görme engelliler okulunda tanıştığını aktaran Ragıp Ali Yaman, goalball sporu ile ilk kez lisanslı yarıştığını kaydetti. Goalball hakkında bilgi veren Yaman, "Goalball, görme engellilere özel geliştirilmiş bir takım sporu. Sadece görme engelliler için olan bir oyun. Savunmayı yatarak yaparsınız, 6 kişilik kadrolarla oynanır" dedi. Ardından Alanya'daki Güzel Sanatlar Lisesi'ne geçtiğini söyleyen Yaman, spora bir süre ara verdiğini, Alanya'dan Antalya'ya taşınıp, Görme Engelliler Spor Kulübü'ne transfer olduğunu belirtti. 2023 yılında Konya'da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metrede 3'üncü, 5 bin metrede 2'nci olduğunu söyleyen Yaman. 2024 yılında aynı şehirde düzenlenen şampiyonada ise her iki dalda da 1'incilik elde ettiğini aktardı. 2025 yılında Eskişehir'de yapılan Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metrede 2'nci, 400 metrede 5'inci olduğunu söyleyen Yaman, "Atletizme geç yaşta başladım ama çalışarak başarıya ulaştım. Gidebildiğim yere kadar devam edeceğim" dedi.

MÜZİKLE KENDİNİ BULDU

Halk eğitim merkezlerinde bağlama ve darbuka eğitimi aldığını anlatan Ragıp Ali Yaman, lise döneminde kültür derslerinin zayıf olması ve müziğe ilgisi nedeniyle Güzel Sanatlar Lisesi'ne yönlendirildiğini belirtti. Orada kendini bulduğunu kaydeden Yaman, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle müziğe profesyonel olarak yöneldiğini belirtti. Lise sonrası kendi kendine müzikle ilgilenmeye devam ettiğini aktaran Yaman, İzmir'de girdiği yetenek sınavında görme engelli olduğu için sınavın eksik uygulandığını ifade etti. Yaman, "Solfej ve çok ses sınavları yapılmadı. Bu durum moralimi bozdu. Ancak Antalya'daki Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nde katıldığım bir konsere, viyolamı alıp gittim. Oradakiler, üniversite sınavına hazırlanmam gerektiğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nü kazandım" diye konuştu.

İLK ŞARKISI 9 BİN DİNLENMEYE ULAŞTI

Müziğin hayatındaki önemine vurgu yapan Yaman, "Müzik hem uğraşım hem de kendimi ifade ettiğim alan. Müzikoloji eğitimi sayesinde teorik bilgimi de geliştirdim. Üniversiteyi kazanmamın sonrasında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı ile konserlere gitmeye başladım. Orada bulunan herkes beni hayatımın her noktasında destekledi. Yetenekten ya da uğraştan daha çok kendimi tanımlarken 'Ben iyiliğin eseriyim' diyorum" diye konuştu. Yaman, 2024 yılında 'Yaradanla sohbet' adlı ilk şarkısını yayınladığını, sosyal medyada 9 binden fazla dinlenme alan şarkının tüm prodüksiyon sürecinin profesyonel ekiplerle yürütüldüğünü belirterek, "Beklentimin çok üzerinde kaliteli bir iş çıktı" ifadelerini kullandı.

HEDEFİ KALICI MÜZİK MİRASI BIRAKMAK

Mezuniyetin ardından kendi müzik şirketini kurmayı hedeflediğini söyleyen Ragıp Ali Yaman, bu şirketin sadece üretim değil, kalıcılık hedefiyle kurulacağını belirtti. Yaman, "Kendi bestelerimi üretip konserler vereceğim. Bu gelirle kuracağım müzik şirketi, benden sonra da yaşamaya devam etmeli. Ben hayatta olmasam bile o şirket genç müzisyenlere kapı açmalı. Kalıcı bir şey bırakmak istiyorum" diye konuştu. Sporu tamamen bırakmak gibi düşüncesi olmadığını söyleyen Yaman, "Atletizm nankör bir branş ama disiplinli çalışırsanız karşılığını veriyor. Gidebildiğim yere kadar atletizme devam edeceğim" dedi. Müzikte de sporda da destek veren kurumların hayatındaki önemini vurgulayan Ragıp Ali Yaman, "Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, üniversitedeki hocalarım, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı ve orkestra üyeleri. Hepsi hayatımda çok kıymetli yerde" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Görme Engelli Müzisyen ve Atlet: Ragıp Ali Yaman - Son Dakika

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