Dergah Camisi dış görüntüsü
Camiye giden vatandaşlardan görüntü
Namaz kılan cemaat görüntüsü
Dua eden vatandaş görüntüsü
Balıklıgöl'ün görüntüsü ŞANLIURFA - "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.
Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.
Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.
Programlardan sonra bazı vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.
Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › ŞANLIURFA - Mevlid Kandili idrak edildi - Son Dakika