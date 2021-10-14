Üye Girişi
Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı - Son Dakika

Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı

14.10.2021 18:34

Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı Festivalde 'En Güzel Üzüm' yarışması düzenlendi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, önlüğü giyinip orcik yaptı Elazığ'ın merkeze bağlı Sün köyünde 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali düzenlendi.

Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı

Festivalde 'En Güzel Üzüm' yarışması düzenlendi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, önlüğü giyinip orcik yaptı

ELAZIĞ - Elazığ'ın merkeze bağlı Sün köyünde 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali düzenlendi. Festivalde 'En Güzel Üzüm' yarışması da düzenlendi.

Elazığ Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15. Orcik Festivali ve Bağ Bozumu Şenliği, merkeze bağlı Sün köyünde gerçekleştirildi. Mehter takımı ve Elazığ folklor ekibinin oyunlarıyla başlayan festivalde Bakan Yardımcısı Tunç, üzümden yapılan ürünleri inceleyip, bağ bozumuna katıldı. Festivalde üzüm yetiştiricileri tarafından toplanan üzümler sepetler halinde alana getirilirken, katılımcılar tarafından 'En Güzel Üzüm' yarışması yapıldı. Yarışmada birinci olan vatandaşlara çapa makinesi verilirken, diğer katılımcılara ise il protokolü tarafından çeşitli hediyeler taktim edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Vali Dr. Ömer Toraman'ın eşliğinde il protokolü beyaz önlüklerini giyerek ipe dizilmiş cevizleri bulamaca batırarak kentin tescilli ürünü orcik yaptı.

"Ülkemiz yaklaşık 470 bin hektar alanda gerçekleştirdiği 4 milyon 300 bin ton üzüm ile dünyada 5'inci sırada yer alıyor"

Burada çok kıymetli bir ürünün bugün tanıtımını ve bağ bozumu şenliğinde bulunduklarını aktaran Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Üzüm Elazığ için çok değerli bir tarımsal üründür. Elazığ için hem kültürel, hem de iktisadi anlamda oldukça değeri olan bir ürünümüzdür. Bu tarımsal ürünümüzün gelişmesi ve hak ettiği yeri bulmasıyla alakalı Bakanlığımızın araştırma enstitüleri, sürekli bir çalışma halindeler. Bağcıkla alakalı da özellikle Elazığ bağcılığının geliştirilmesi ile alakalı araştırma enstitülerimiz bu konu üzerinde çalışıyorlar. Hem üzümün kalitesinin arttırılması hem de üzümün zararlara karşı korunması, iktisadi olarak da üzümün değerini bulması ve üreticilere ve yetiştiricilere para kazandırmasını sağlamaktır. Üzümün İklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmaması, kolay olması ve farklı şekillerde değerlendirilmesi gibi sebeplerden dolayı dünyada ki en yaygın kültür bitkilerinden biridir. FAO verilerine göre, 2019 yılı itibariyle dünyada 7.7 milyon hektar alanda üzüm üretimi yapılmakta olup bu üzüm alanlarının 22.7'si İspanya'da İspanya'yı Fransa, İtalya, Çin ve Türkiye takip ediyor. Ülkemiz yaklaşık 470 bin hektar alanda gerçekleştirdiği 4 milyon 300 bin ton üzüm ile dünyada 5'inci sırada yer alarak dünya üzüm üretim miktarının önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. Üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa 1 buçuk milyon ton üretim ile Türkiye üretiminin yüzde 35, 6'sını Mersin 383 bin tonluk üretimle 2'nci sırada Denizli de 3'ncü sırada yer alıyor. Elazığ ilimiz ise 110 bin dekar alanda 90 bin ton üzüm üretimi ile Türkiye sıralamasında 10'ncu sırada yer almaktadır. İlimiz şıralık üzüm üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 11'ni sofralık üzüm üretiminde ise yüzde 2 buçuğunu karşılıyor. Üzüm yaş meyve olarak pazara indiği gibi aynı zamanda işleme sanayisine de hitap eden sanayisi olan bir üründür. İşleme sanayisinin sağladığı ham madde girdiği yüksek, kaliteli ve katma değer üretecek potansiyeldedir. Bu katma değerin ortaya çıkarılması Elazığ ve ülke ekonomisi açısından hayati öneme sahiptir" dedi.

Festivalde konuşan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ise "Burada toplanan bir mahsulle karşı karşıyayız. Bu çok kıymetli bir tablo çok meşakkat içeren, emek içeren vatandaşımızın ve üreticimizin alın terini görüyoruz aslında ben sağ tarafta ki ürünleri görünce o üreticilerin yüzündeki mutluluğu da hissedebiliyorum. Bütün üreticilerimizi tebrik ediyorum. Emeklerinin karşılığını gururla sergiliyorlar. Bütün katılımcıları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Festivali Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un yanı sıra Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, STK temsilcileri ve üzüm yetiştiricileri katıldı.

Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı
Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı
Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı
Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı

Elazığ Valiliği, Türkiye, Elazığ, Tarım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak 18:55 Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak İngiltere Kraliçesi, bir hafta içinde ikinci kez bastonla görüntülendi 18:24 İngiltere Kraliçesi, bir hafta içinde ikinci kez bastonla görüntülendi Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor 18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi 17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF 17:31 Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Zehra Güneş, 17:10 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş 16:30 Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş Kaldırımdan giden taksici, yayaya korna çalarak yol istedi 16:26 Kaldırımdan giden taksici, yayaya korna çalarak yol istedi

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek         
19:18
Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu         
18:45
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
17:52
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk         
17:36
Yunan- ABD görüşmesinde Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde         
17:29
İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi         
16:54
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak         
15:18
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 19:43:37. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement