İş Sanat'ta 22'nci sezon başlıyor - Son Dakika

İş Sanat, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist István Várdai ile 12 Kasım'da Maximum Uniq Hall'da sezon açılışını yapacak. Yeni sezonun biletleri, 22 Ekim'den itibaren Biletix'te satışta olacak.

Klasik müzikten caza, Türk Halk Müziğinden şiir ve hikaye dinletilerine geniş yelpazede hazırladığı programını seyircisine sunmaya hazırlanan İş Sanat, hibrit olarak planladığı 22. sezonuna 12 Kasım akşamı Maximum Uniq Hall'da gerçekleştireceği açılış konseri ile başlayacak. Açılış konserinin kaydı 17 Kasım saat 20.30'da İş Sanat Youtube kanalından ilk gösterimini yapacak. Yedi ay boyunca devam edecek sezonunda İş Sanat, biletli etkinliklerin yanı sıra çevrim içi yayınlarını da YouTube kanalından sürdürecek.

"ALKIŞ SESLERİNİ ÇOK ÖZLEDİK"

İş Bankası'nın sanat ve müzecilik çalışmalarını yürüten İş Sanat'ın Genel Müdürü Zuhal Üreten yeni sezona ilişkin, "Konser salonumuzda, galerilerimizde, müzelerimizde fiziksel buluşmaya elverecek bir program yapmanın imkansızlığı nedeniyle buruk başlasak da geçen zorlu dönem hiç beklemediğimiz yepyeni ufuklar keşfetmemize vesile oldu. Birlikte olduğumuz konserleri, beraber şarkı söylemeyi, alkış seslerini çok özledik ama çevrim içi hazırladığımız programlarla da hayallerimizin ötesinde bir katılıma eriştik. Ülkemizin, hatta dünyanın dört bir yanında kavuşma imkanı bulduğumuz yeni izleyicilerimizle bağımızı sürdürmeyi arzu ediyoruz. Bu nedenle, yeni sezonumuzda bir yandan fiziki etkinliklerimizle İş Sanat müzik faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan Youtube kanalımızda yayınlarımızı sürdüreceğiz. Fiziki konserlerin bazıları Youtube kanalımızda da yer alırken, bazı konserlerimiz sadece çevrimiçine özel olacak" dedi.

Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise İş Sanat'ın 22. konser sezonunu heyecanla hazırladıklarını ifade ederek, "Hibrit sezonumuzla bir yandan salonlarımızda diğer yandan dijital etkinliklerimizle sosyal medya hesaplarımızda izleyicilerimizle buluşacağız. İş Kuleleri Salonumuz bir süre tadilatta olacak. Bu süre zarfında konserlerimizi Maximum Uniq Hall'da düzenleyeceğiz. Müzik dünyasının yakından takip ettiği orkestra ve solistler, ülkemizin değerli sanatçılarının İş Sanat için hazırladığı özel projeler, hikaye ve şiir dinletileri, tiyatro okumaları ile yine her zevke hitap eden bir sezona ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.

YENİ SEZONA YILDIZ İSİMLERLE BAŞLANGIÇ

İş Sanat'ın 22. Sezonu, 12 Kasım Cuma akşamı saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'da orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist István Várdai'nin gerçekleştireceği açılış konseri ile başlayacak.

Franz Liszt Oda Orkestrası'nın Sanat Yönetmenliğini de üstlenen, Münih ARD (2014), Uluslararası Tchaikovsky (2007) gibi dünya çapında pek çok yarışmada ödül alan Várdai konserde İngiliz besteci Edward Elgar'ın çello konçertosunu yorumlayacak. Konserde ayrıca Giacomo Rossini Hırsız Saksağan Uvertürü ve Ludwig van Beethoven'ın Pastoral Senfonisi seslendirilecek. Konserin biletleri 22 Ekim'den itibaren Biletix'te satışta olacak.

USTA İSİMLERDEN İŞ SANAT'A ÖZEL PROJELER

Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası ile 10 Aralık akşamı Maximum Uniq Hall'da sahne alacak. 37 yıldır bir ağızdan söylenen şarkılarına eşlik edilen Bulutsuzluk Özlemi'nin "Sözlerimi Geri Alamam" ismini verdiği bu özel konserinin biletleri de 22 Ekim'de Biletix'te satışa sunuluyor.

İş Sanat'ın gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri'nde yıldız isimler yılın son haftası seyircisiyle buluşacak. Zubin Mehta, Valery Gergiev gibi ünlü orkestra şefleri ile Metropolitan Opera, Berlin Staasoper gibi prestijli opera salonlarında yer alan soprano Olga Peretyatko ile ülkemizi yurt dışında parlak kariyeri ile temsil eden tenor Mert Süngü'nün solist olarak yer alacağı konserde solistlere şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. 29 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleşecek etkinliğin biletleri 22 Ekim'den itibaren satışta olacak.

Caz ve pop müziğin sevilen ismi Fatih Erkoç, Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband, 6 Ocak 2022 Perşembe akşamı saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'da sahne alacak. Konserde Fatih Erkoç'a başarılı caz vokallerinden Selen Beytekin eşlik edecek. Amerikan caz müziğinin en sevilen şarkılarının seslendirileceği konserin biletleri 22 Ekim'de satışta.

Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz'in ortak projesi "Lahza", Kenan Doğulu ile İş Sanat'ta bir araya gelecek. Anadolu Rock müziğin duayeni Cahit Berkay, Türk Halk Müziğinin değerli isimlerinden bağlama ustası Cengiz Özkan ile İş Sanat sahnesinde buluşacak. İkili sürpriz konuklarıyla Anadolu ozanlarının izini sürecek.

YOUTUBE KANALINDA YENİ SEZON 17 KASIM'DA BAŞLIYOR

İş Sanat, biletli konserlerin yanı sıra konser ve diğer etkinlik kayıtlarını YouTube kanalından ücretsiz olarak yayınlayacağı hibrit bir yaklaşımla 22. sezonunu hazırladı. İş Sanat'ın Youtube kanalından sunacağı çevrimiçi sezonu ise 17 Kasım'da açılış konseri kaydının yayını ile başlayacak.

İş Sanat'ın yoğun ilgi gören Provadan İzle serisi 22. sezonda yine çevrim içi olarak devam edecek. İzleyicisine alışılmışın dışında bir deneyim sunan proje, klasikleşmiş tiyatro eserlerini bir okuma provası düzeninde seyircilerle buluşturuyor. William Shakespeare'in 'Hırçın Kız' adlı eseri 30 Kasım akşamı saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.

EDEBİYATLA MÜZİĞİN BULUŞTUĞU DİNLETİLER

Edebiyatın usta şair ve hikayecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ve dekor ile buluştuğu dinletiler yeni isimlerle devam edecek. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye'nin sahneye hazırladığı dinletiler ücretsiz olarak İş Sanat'ın YouTube kanalından yayınlanacak. 22 Kasım'da "Denize Dönmek İstiyorum" başlıklı Nazım Hikmet şiirleriyle başlayacak dinletilerde Aşık Veysel, Yaşar Kemal, Turgut Uyar, Orhan Veli, Orhan Kemal ve Nezihe Meriç yer alacak.

İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ'NDE BERİL ANILANMERT SERGİSİ

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi yeni sezonuna seramik sanatçısı Beril Anılanmert'in "Seyir Defteri" başlıklı sergisi ile "merhaba" diyor. Formları yapılandırması ve farklı tekniklerle yeniden tanımlamasıyla bilinen Anılanmert'in yarım asrı aşan sanat yolculuğuna dair izler taşıyan sergisi 8 Ocak 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İŞ KULELERİ SALONU TADİLATTA

İş Sanat'ın konser ve etkinliklerinin 21 yıldır merkezi olan İş Kuleleri Salonu'nda tadilat devam ettiği için fiziki konserler Şubat ayına kadar Maximum Uniq Hall'da devam edecek. Pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle satışa sunulan konserlere katılmak için seyircilerin aşı kartlarını veya 48 saat içinde yapılmış PCR testlerini görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor.

İş Sanat'ın fiziki ve çevrim içi tüm etkinlikleri 20.30'da başlayacak. Biletleri 22 Ekim'de Biletix'de satışa sunulan konserler için İş Kuleleri Salonu'ndaki ana gişenin yanı sıra Maximum Uniq Hall ana gişesi de hizmet verecek. Biletler Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirimle satışa sunulacak olup, öğrenci biletleri ise 20 liradan satışa sunulacak.