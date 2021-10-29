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Pandemi sonrası Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama - Son Dakika

Pandemi sonrası Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama

29.10.2021 21:48

Pandemi sonrası Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama Manisa'da Cumhuriyet Bayramının 98. yılı coşku içinde kutlandı Ellerine bayraklarını alan vatandaşlar resmi geçit törenini izlerken Manisa semalarında yamaç paraşütçüleri de açtıkları bayraklarla Manisalıları selamladı Manisa'da...

Pandemi sonrası Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama

Manisa'da Cumhuriyet Bayramının 98. yılı coşku içinde kutlandı

Ellerine bayraklarını alan vatandaşlar resmi geçit törenini izlerken Manisa semalarında yamaç paraşütçüleri de açtıkları bayraklarla Manisalıları selamladı

MANİSA - Manisa'da Cumhuriyet Bayramının 98. yılı coşku içinde kutlandı. Ellerine bayraklarını alan vatandaşlar resmi geçit törenini izlerken Manisa semalarında yamaç paraşütçüleri de açtıkları bayraklarla Manisalıları selamladı.

Cumhuriyet Bayramının 98. yılı Manisa'da coşku içinde kutlandı. Manisa Valiliği önünde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın tebrikleri kabul etmesi ile başlayan kutlama programında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Korteji ve vatandaşları selamlamasıyla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Karadeniz, "1922 yılında kazandığımız zafer ve 1923 yılında kurulan Cumhuriyet, ülkemizin yeniden ayağa kalkması ve yeni bir güç olma yolculuğunun başlangıcıdır. O gün Lozan'ı imzalayanlar, Lozan'ı imzalamayı kabul eden ülkeler sonraki yıllarda milletimizin önünü kesmek için her türlü gayreti göstermekten geri durmamışlardır. 1970'lı yıllarda yaşanan asayiş olayları, 1984'ten sonra devreye sokulan PKK terör örgütü, FETÖ terör örtünün kalkışmaları bu gayretlerinin araçlarıdır. Ancak tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde vatanımızın bir karış toprağını dahi çiğnetmemiştir çiğnetmeyecektir. Bugün Manisa'da ve ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu milletimizin zor zamanlarda gösterdiği bu fedakarlıklar, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şimdi bizlere düşen görev vatan topraklarını iyi işleyerek insanımızın kaliteli eğitim almasını sağlayarak ekonomimizi geliştirmek, müreffeh ve huzur ortamı içerisinde milletimizin yaşamasını sağlamaktır." dedi.

Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam eden kutlama programı kortej yürüyüşüyle devam etti. Kortej yürüyüşü sırasında tören alanının üstünde 4 yamaç paraşütçüsü açtıkları Türk bayraklarıyla Manisalıları selamladı. Kortej yürüyüşü vatandaşlardan büyük ilgi görürken pandemi sonrası düzenlenen bayram kutlamalarına vatandaşların oldukça fazla ilgi gösterdiği görüldü.

Pandemi sonrası Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama
Pandemi sonrası Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama
Pandemi sonrası Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama
Pandemi sonrası Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama

Cumhuriyet, Karadeniz, Pandemi, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Pandemi sonrası Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pandemi sonrası Cumhuriyet Bayramına coşkulu kutlama - Son Dakika
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