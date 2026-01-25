Haldun Dormen'e veda eden Halit Ergenç gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Kültür Sanat

Haldun Dormen'e veda eden Halit Ergenç gözyaşlarına boğuldu

Haldun Dormen\'e veda eden Halit Ergenç gözyaşlarına boğuldu
25.01.2026 12:24
Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen, vasiyeti doğrultusunda Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Dormen'in öğrencisi Halit Ergenç, hocasına veda ederken gözyaşlarına boğuldu. "Bugün burada sizin karşınızdaysam, hayatımı yaşayabiliyorsam, işimi yapabiliyorsam Haldun ağabey sayesindedir" diyen Ergenç, Dormen'in tabutu salondan çıkarılırken adeta yıkıldı.

Türk tiyatrosunun duayen ismi, Devlet Sanatçısı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta bir süredir tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Dormen için, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Sanat, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı töreni, Dormen'in öğrencilerinden Halit Ergenç sundu.

SAHNEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Halit Ergenç, töreni gözyaşları içinde sunarken, usta sanatçının 72 yıllık sanat hayatından kesitlerin yer aldığı özel video gösterimi salonda duygusal anlar yaşattı. Halit Ergenç gözyaşlarını tutamazken gösterimin ardından Haldun Dormen, dakikalarca ayakta alkışlandı.

"İŞİMİ YAPABİLİYORSAM HALDUN AĞABEY SAYESİNDEDİR"

Haldun Dormen'in yalnızca bir hoca değil, hayatını şekillendiren bir yol gösterici olduğunu vurgulayan Halit Ergenç törende yaptığı konuşmada, "Herkes birbirine neleri yapamayacağını söylerken, o öğrencilerine her zaman neleri yapabileceklerini söylerdi. Bugün pek çok sanatçının sanatçı olmasında onun emeği var. Bugün burada sizin karşınızdaysam, hayatımı yaşayabiliyorsam, işimi yapabiliyorsam Haldun ağabey sayesindedir. Herkese, her şeye rağmen bana inandı ve benim üzerime hiç tahmin etmeyeceğim birtakım sorumlulukları yükleyip 'haydi yap' dediği içindir. Yapmak ile başlıyor her şey. Ve Haldun ağabey bunu çok güzel yapan bir insandı" ifadelerini kullandı.

TABUTU UĞURLARKEN YIKILDI

Törenin ardından Haldun Dormen'in tabutu, cenaze namazı için salondan çıkarıldı. Bu sırada Halit Ergenç'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Ergenç, tabutun arkasından uzun süre gözyaşlarıyla yürüdü.

CENAZE NAMAZI TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE

Haldun Dormen için Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, namazın ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

