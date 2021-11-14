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İstanbul Rap Gecesi, Türkiye ve İngiltere'den şarkıcıları ağırladı - Son Dakika

İstanbul Rap Gecesi, Türkiye ve İngiltere'den şarkıcıları ağırladı

14.11.2021 10:12
İstanbul Rap Gecesi, Türkiye ve İngiltere'den şarkıcıları ağırladı

Türkiye'den ve dünyadan şarkıcılar "İstanbul Rap Gecesi"nde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'den ve dünyadan şarkıcılar "İstanbul Rap Gecesi"nde gençlerle bir araya geldi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, derneğin kurulduğu 2012'den bu yana gençlerle kültür sanat yoluyla iletişim kurmayı amaçladığını söyledi.

Üniversite dergileri, sinema okumaları ve sanat atölyeleri gibi sanatla ilgili birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Sarıyıldız, "Müzik alanında da grup Sancaktar ile başlamıştık bu yolculuğumuza ve geldiğimiz noktada Nefer Rap grubumuzla devam ediyoruz." dedi.

Sarıyıldız, Nefer'in kuruluş hikayesine değinerek, "Ahlak sanatın dolayısıyla estetiğin ve eylemin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim sanat perspektifimiz budur. Edep medeniyetinin mensupları olarak her türlü sanatla bu perspektifle ilgileneceğiz ve inşallah edep sınırlarının da dışına çıkmayacağız. Yedi Hilal'li sancaktarların yaşamı, ölümü, dirimi alemlerin Rabbi olan Allah için olduğu gibi inşallah sanatı da alemlerin Rabbi olan Allah için olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Sizin bizi anlayacağınıza eminiz"

Londra'da yaşayan ve sonradan Müslüman olan rap müzik sanatçıları Mohammed Yahya ve Khaled Siddiq da şarkılarını gençler için söyledi.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Siddiq, Türkiye'ye ilk kez Yedi Hilal'in daveti üzerine geldiklerini söyledi.

Siddiq, "Burada olmamın sebebi sanatımızı güzel bir şekilde icra etmek ve insanların bu sanatı tanıyıp birlikte neler yapabileceğimizi görmek." dedi.

Türkiye'deki geleneksel müzikleri daha önce az da olsa dinleme imkanı bulduğunu anlatan Siddiq, "Bizi dinlerken İngilizce söylediğimiz için belki anlamayabilirsiniz ama buradaki temel nokta Allah'ın yoluna çağırmak ve sizin bunu anlayacağınıza eminiz." dedi.

"Türk halkı çok zengin bir tarihe sahip"

Mohammed Yahya da Yedi Hilal'in misafiri olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk insanına olan sevgim arttı ve burada sahne alıyor olmaktan heyecan duyuyorum." dedi.

"Say Mashallah" adlı şarkılarıyla beğeni topladıklarını anımsatan Yahya, Müslümanların dünyanın neresinde oldukları fark etmeksizin 'maşallah' dediklerini ve bunun insanları birleştirdiğini söyledi.

Yahya, "Türk halkı çok zengin bir tarihe sahip, birlik olmak önemli. Türk insanının ümmetin geri kalanıyla birlik olmasının ve gücünü geri kazanmasının tam zamanı." şeklinde konuştu.

"Bugün kardeşlerime destek için buradayım"

Misal adıyla tanınan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir de gecede "Çocukluğum" ve "Kardan Aydınlık" şarkılarını söyledi.

Konuk sanatçı olarak konsere katılan Misal, "Bugün kardeşlerime destek için buradayım. Hem gönülden hem de fiziki olarak kardeşlerimizle beraber olduğumuzu göstermek için buradayız. Güzel anılar bırakacak bir gece olacak." dedi.

Gençlerin alternatif müziklere çok meraklı olduğuna dikkati çeken Misal, "Biz de bu merakı doyuran taraftayız. Üretmeye devam edeceğiz. Onların heyecanı bizi tetikliyor, bizim motivasyonumuz oluyor." diye konuştu.

Misal, özellikle son 20 yıldır gençlerin alternatif, kendi dinleyebilecekleri, kendilerini anlatan, kendileri gibi müzikleri aradıklarını belirterek, "Bunun boş tarafı da maalesef çok var, prim yapılan dünyevi tarafı da var. Vücutları coşturan çok var ama biz gönülleri coşturan tarafında olmaya çalışıyoruz.

"Çok keyifli ve hareketli bir organizasyonun içindeyiz"

Konserde sevilen eserleri seslendiren Rap grubu Nefer'in üyeleri Teber, Tozo, Çelebi ve Asaf da sahneye çıkarak "Ribat EP" albümünden "Feza", "Ölü Demeyiniz", Doğu Türkistan için hazırlanan "Sessiz Çığlıklar", Filistin için hazırlanan "Direnişe Devam", "Kumpas" ve yeni çıkan "27" ile "Yer Altına Selam" adlı şarkıları söyledi.

Teber mahlasıyla tanınan Ömer Faruk Bozdemir, Yedi Hilal'in rap atölyesinin Nefer'in kuruluşuna öncülük ettiğini belirterek, "Bizim Tozo, Asaf, Çelebi hepsi daha önceden rap müzikle uğraşmış arkadaşlar. Tabii kader yani bizi bir araya getirdi." dedi.

Tozo olarak bilinen Mehmet Faruk Eminoğlu da birlikte bir seneye yakın bir süredir rap müzik söylediklerini belirterek, "Bugün de burada çok büyük, keyifli, hareketli bir organizasyonun içindeyiz." dedi.

Gençlerin enerjisinin de sahnedeki sanatçılar kadar güzel olduğunu, konserin hazırlıklarına başladıktan sonra gençlerin ilgisinin ve heyecanını gördüklerini ifade eden Tozo, "Bu rap gecesi inşallah böyle yıldan yıla bir gelenek haline gelir." dedi.

Konserde sevilen şarkılarını salondaki genç dinleyicilerle söyleyen sanatçılara, programın ardından Yedi Hilal yöneticileri tarafından tablo hediyesi takdim edildi.

İstanbul Rap Gecesi, Türkiye ve İngiltere'den şarkıcıları ağırladı
İstanbul Rap Gecesi, Türkiye ve İngiltere'den şarkıcıları ağırladı
İstanbul Rap Gecesi, Türkiye ve İngiltere'den şarkıcıları ağırladı
İstanbul Rap Gecesi, Türkiye ve İngiltere'den şarkıcıları ağırladı
İstanbul Rap Gecesi, Türkiye ve İngiltere'den şarkıcıları ağırladı

İstanbul, Türkiye, Müzik, RAP, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Rap Gecesi, Türkiye ve İngiltere'den şarkıcıları ağırladı - Son Dakika


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