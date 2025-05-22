Kafkas Sürgünü Anma Töreni - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kafkas Sürgünü Anma Töreni

22.05.2025 13:42
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Kocaeli'de düzenlenen törende, 1864 Kafkas sürgünü hatırlandı, duygusal anlar yaşandı.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 1864 yılında Karadeniz kıyılarından Osmanlı topraklarına göçe zorlanan Kafkas halklarının yaşadığı acıyı Kandıra Babalı Kültür Alanı'nda düzenlenen anma töreniyle hatırladı. Anma programı, sürgünün başladığı topraklarda duygusal anlara sahne oldu.

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR

1864 yılında Karadeniz kıyılarından Osmanlı topraklarına zorla göç ettirilen halkların yaşadığı büyük acı, Kandıra Babalı Kültür Alanı'nda düzenlenen anma töreniyle bir kez daha hatırlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen anma programı, sürgünün başladığı topraklarda duygusal anlara sahne oldu.

HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI

Tören, hayatını kaybeden sürgün zedelerin defnedildiği Karaağaç Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sürgün sırasında hayatını kaybedenlerin dualarla anıldığı anma programına; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca katıldı. Ayrıca Kocaeli Kafkas Kültür Derneği'nden İbrahim Uygun, Gebze Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Hanifi Dudullu, Ketenciler Çerkes Kültür Derneği'nden Birgül Özkanlı, Uzuntarla Adige Kültür Derneği'nden Sedat Yenişen, Karamürsel Kuzey Kafkas Derneği'nden Mehmet Çeliköz, Körfez Kafkas Kültür Derneği'nden Musa Tavan ve çok sayıda vatandaş programda hazır bulundu.

"YERYÜZÜNÜN SÜRGÜNLERİ BİTMİYOR"

Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, "Anma programına ülkemizin dört bir yanından katılanlar var. Yeryüzünün sürgünleri bitmiyor. Dün de sürgünler vardı bugün de sürgünler var. Bugün de kanlar dökülüyor. Güçlü ve tedbirli olmak lazım. Kıymetli kardeşlerimizin anavatana gelmelerini anmaya, hatırlamaya geldik. Kardeşlerimizin başına gelenler unutulmamalı ve genç nesillere aktarılmalı. 161 yıl önce yaşanan bu büyük acıyı unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Bu acıyı hiç kimse yaşamasın" ifadelerini kullandı.

"KUZEY KAFKASYA HALKLARI YURTLARINDAN KOPARILDI"

Konuşmasına güzel bir organizasyondan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek başlayan Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, "Bugün 1864 Büyük Sürgünün 161. yıldönümünü hüzünle anmak için bir araya geldik. Kuzey Kafkasya Halkları büyük acılarla yurtlarından koparıldı. Binlercesi hayatını kaybetti, sürgünden kurtulabilenlerin bir kısmı Kandıra'mızda Babalı sahilinde yeni bir hayata tutundu. Bu topraklar onlara yurt, bizlere de ortak bir geçmişin ve kardeşliğin mirasını bıraktı. Kandıra Belediyesi olarak bu acılarını unutmamak ve unutturmamak en önemli görevlerimizden birisidirö şeklinde konuştu.

"ATALARIMIZA RAHMET DİLEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Programda konuşan Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun, "Bugün burada 21 Mayıs Büyük Sürgününü anmak için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle bu programların hazırlanmasında emeği geçen tüm Büyükşehir Belediyesi personellerine ve Tahir Büyükakın başkanıma teşekkürü bir borç biliyorum. Buradaki etkinlikle tüm dünyaya sesimizi duyurmaya çalışırken başka sürgünler soykırımlar yaşanmasın diye buradayız. Biz burada sürgün yollarında açıkla soğukla çile ile hayatlarını kaybeden soykırıma uğrayan atalarımıza Allahtan rahmet dilemek için toplanırken sesimizi herkes duysun hüznün acısını beraberce paylaşalım diye buradayız" dedi.

BABALI SAHİLİ'NDE DUYGU DOLU ANLAR

Karaağaç Mezarlığı'ndaki anma töreninin ardından, katılımcılar Babalı Sahili'ne yürüdü. Sürgün alanına ve Karadeniz'e çelenk bırakıldı. Günün ilerleyen saatlerinde ise meşalelerle yapılan yürüyüş sonrası sahilde geleneksel nart ateşi yakıldı. Gecenin karanlığında yanan nart ateşi, halkların yaşadığı dramı sembolik olarak bir kez daha hafızalara kazıdı. Tören, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. Sürgünün izlerini unutturmamak adına her yıl düzenlenen anma etkinliği, Çerkes toplumunun hafızasını diri tutmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

HABER: Ardacan UZUN-Nazım Ergün ÖZBULAN(KANDIRA) (Kocaeli) -

Kaynak: DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra, Kocaeli, Tören, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kafkas Sürgünü Anma Töreni - Son Dakika

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