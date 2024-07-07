Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Ulusal Dombra Günü Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Ulusal Dombra Günü Etkinliği

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Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Zeytinburnu'nda düzenlediği etkinlikte dombra performansı sergiledi. Dombra kursu alan öğrencilerin ve Kazak sanatçıların katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu ve büyük beğeni topladı. Etkinlik, Kazak kültürünü tanıtmayı ve dombra enstrümanını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

07.07.2024 23:11
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Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Ulusal Dombra Günü için Zeytinburnu'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte Türkiye'de dombra kursu alan öğrenciler ve Kazak sanatçılar tarafından dombra performansı sergilendi. Yöresel kıyafetler ile renkli görüntülere sahne olan dombra performansı büyük beğeni topladı.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Bağcılar ve Zeytinburnu Belediyeleri'nin destekleriyle 2023'ün Aralık ayında açılan 'dombra kursu'ndaki öğrenciler 'Ulusal Dombra Günü' kutlamaları kapsamında dombra gösterisi düzenledi.

Türkiye'de Kazak kültürünü geniş bir şekilde tanıtmayı, genç nesillere dombranın anlamını aktarmayı ve bu ulusal enstrümanı yaygınlaştırmayı hedefleyen Ulusal Dombra Günü etkinliğine Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Saffet Öz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Kursa başladıklarında dombra çalmayı hiç bilmeyen öğrenciler yaklaşık 6 ay sonunda etkinlikte sergiledikleri dombra performansıyla beğeni topladı. Etkinliğe yaklaşık 40 öğrenci katılırken, tören sonunda kursiyerlere sertifika takdim edildi.

AMANKUL: DOMBRA KURSU YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Dombra kursunun yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, "Temmuz ayının ilk hafta sonu ülkemizde 'Ulusal Dombra Günü' olarak geçmektedir. 2023'de Aralık ayında Zeytinburnu'nda dombra kursunu açtık. Dombra kursu yoğun ilgi görüyor. Etkinlikte dombra çalacak arkadaşlar bundan 6 ay önce dombrayı sıfırdan öğrenen arkadaşlardır. Bugün arkadaşların ne kadar iyi dombra çalabildiğini göreceğiz. Bugün sadece kursa gelenler değil, dombrayı seven ve çalan kişiler de katılacak. Farklı şehirlerden gelen katılımcılar var. Bugünkü etkinliğe yaklaşık 30-40 öğrenci katılacak" diye konuştu.

"MÜZİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE ÇOK İÇİME KAPANIKTIM"

Anne karnında gözleri gelişmediği için görme bozukluğu yaşayan ve zorlu ameliyatlar geçiren 16 yaşındaki Sait Efe Eşol, müzik tutkusuyla hayata tutunduğunu ifade ederek,"Küçüklükten beri annem ve babam bana çok şarkı dinletirdi. 2019'un sonlarında müzikle uğraşmaya başladım. 5 senedir gitar çalıyorum. 2 senedir dombra çalıyorum. Burada da Ulusal Dombra Günü'nde çalacağım. Ben müziğe başlamadan önce çok içime kapanıktım. Çok agresiftim, kendimi ifade edemiyordum. Daha sonra müziğe başladım" dedi.

"DOMBRA ÇALARKEN ÇOK ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

Kısa süre içerisinde dombra çalmayı öğrendiği için mutlu olduğunu belirten Süheyla Polat ise "Çok gururlu ve mutluyum. Dombra kursuna bu sene başladık. Yaklaşık 8 ay gibi bir süre oldu. Bu süre içerisinde öğrendiğimiz için çok mutluyum. Herkesin Ulusal Dombra Günü'nü kutluyorum. Bu sene ilk defa düzenleniyor. Dombra çalarken çok özgür, atın üzerinde savaşa gidiyormuş gibi hissediyorum. Öğrenmesi zor olmadı. Her enstrüman gibi pratik istiyor. Tarihi Orta Çağ'dan öncesine dayanıyor, sazın atası diyebiliriz" diye konuştu.

6 yaşından beri dombra çalan 25 yaşındaki Aidana Kabdylova, etkinlikte özel konuk olarak performans sergiledi. Kabdylova performansı öncesinde "Ulusal Dombra Günü kutlu olsun. Dombranın sesi bütün dünyada duyulsun. Dombra benim için huzur demek ve Türk milletinin simgesi" ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan Ulusal Dombra Günü Etkinliği
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Ulusal Dombra Günü Etkinliği - Son Dakika

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