Kerbela Matemi Küçükçekmece'de Anıldı - Son Dakika
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Kerbela Matemi Küçükçekmece'de Anıldı

Kerbela Matemi Küçükçekmece\'de Anıldı
05.07.2025 14:19
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KERBELA'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 yakını, matemin 1386'ıncı yılında Küçükçekmece'de "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile anıldı.

KERBELA'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 yakını, matemin 1386'ıncı yılında Küçükçekmece'de "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile anıldı.

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 yakını anıldı. Matemin 1386'ıncı yılında düzenlene tören öncesi kültür merkezi ve çevresindeki yollar kapatıldı, güvenlik önlemi alındı. Törene, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Anahtar Partisi Başkanı Yavuz Ağarlıoğlu, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ahmed Mohammadi, Irak Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mohammed Salman HAMED, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Caferider Başkanı Hasan Babur ile çok sayıda kişi katıldı.

'HER ZAMAN ZALİMİN KARŞISINDA OLDUK'

Programda konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "1345 yıl önce olan bu hadisede biz neredeyiz? Millet olarak neredeyiz? Devlet olarak neredeyiz? Hamdolsun Anadolu coğrafyasına baktığımızda Anadolu coğrafyasının her karışında Hasan Hüseyin'i görürsünüz Hüseyin ismini görürsünüz, Ali ismini görürsünüz. Ama Yezid ismini göremezsiniz. Bizim millet olarak duruşumuz net. Her zaman hakkın yanında, doğruların yanında olup, zalimin karşısında olduk. Devlet olarak da duruşumuz net farklılıkları bir zenginlik olarak gördük. Kimi zaman ismimiz Selçuklu oldu. Kimi zaman ismimiz Osmanlı oldu. Kimi zaman ismimiz Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ama dünyanın neresinde bir haksızlık varsa, dünyanın neresinde bir zulüm varsa mezhebine bakmadan, ırkına bakmadan, diline, dinine bakmadan her zaman zalimin karşısında olduk. Kimi zaman İspanya'da zulüm altında olan Yahudilere el uzattık. Musevilere el uzattık. Kimi zaman Boşna'da katledilen Müslümanlara el uzattık. Kimi zaman yan komşumuzda bir sıkıntısı olan insanları kucağımızı açtık. Kimi zaman Karabağ'da zulüm altında olan kardeşlerimize el uzattık ama kriterimiz hakkın yanında, hakikatin yanında ve zulmün karşısında olmak. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu.

'ADALETTE, KARDEŞLİKTE, VİCDANDA BİRLEŞECEĞİZ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ise, "Bugün şehadet günü, bugün yas günü, bugün haksızlığa ve zulme karşı direnenlerin günüdür. Bugün bin defa mazlum olsa da bir defa zalim olmayanların günüdür. Kerbela'da yaşanan büyük acıları Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin hep birlikte anma günüdür. Şu an maruz kaldığımız tüm zalimliklere direnme gücümüzü de içimizdeki hoşgörüden alıyoruz. Bu hoşgörüyle yaşamaya, evreni sevmeye, tüm insanlığı ailemiz bilmeye devam edeceğiz. Adalette, kardeşlikte, vicdanda birleşeceğiz. Zulme karşı beraber direneceğiz. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum. Bu büyük matem gününde tüm dualar kabul olsun. Dünyada açılan zulümler, katliamlar son bulsun. Son olarak konuşmama son verirken, Caferi toplumuna bir müjdeyi de burada paylaşmak istiyorum Caferi toplumu için çok önemli yeri olduğuna inandığımız Zeynebiye Cami İBB olarak inşallah Bu ay veya önümüzde ayın iki ayın sonuna kadar bitirmiş olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Kerbela faciasının anlatıldığı tiyatro sahnelendi. Aşure günün anlamına binaen Kızılay yararına düzenlenen "Kan Ver, Hayat Kurtar" kampanyasında birçok kişi kan verdi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Hz. Hüseyin, Hz. Hüseyin, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kerbela Matemi Küçükçekmece'de Anıldı - Son Dakika

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