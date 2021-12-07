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Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı

07.12.2021 12:46

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı

KİLİS - Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kent protokolünün şehitlik ziyaretinin ardından Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Kuva-yi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerinin kente girişiyle kutlamalar başladı. Dernek üyeleri, kendilerini karşılayan protokol üyelerine Türk bayrağı hediye ederken, protokol üyeleri ise üyelere çiçek verdi. Daha sonra ise protokol dernek üyeleri ve vatandaşlar, Adnan Menderes kavşağından törenlerin yapılacağı Cumhuriyet meydanına kadar yürüyüş gerçekleşti. Burada ise Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru ile Kuva-yi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı. Günün günün anlam ve önemini anlatan konuşma ve okunan şiirlerden sonra kürsüye çıkan Belediye Başkanı Servet Ramazan, yaptığı konuşmada, Tarihe altın harflerle yazılmış Kilis direnişinin 100. Yılını kutlamakta olduğunu belirterek, "Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarımız, aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı şehrimize sokmayarak, tarihte benzeri az görülen bir destan yazdılar. 100 yıl önce yazılan bu şanlı destan, bugün Kilisliyim diyen her bir vatandaşımız için bir gurur ve sevinç kaynağıdır. Ben de 100 yıl sonra bugün bu Aziz Şehrin Belediye Başkanlığını yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal'in, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de, 'İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler' sözü, daha milli mücadelenin başında, Kilis'in ve Kilislilerin vatan savunmasında ne kadar önemli bir yerde durduğunu gözler önüne sermiştir. 100 yıl önce Aslan Beylerin, Kartal Beylerin, İslam Beylerin, Müslüman Beylerin, Şehit Sakıp Beylerin, Polat Beylerin ve burada ismini sayamadığım nice isimsiz kahramanların göstermiş oldukları kahramanlıklar ve fedakarlıklar, bugün bizlerin çalışma azmi ve kararlığında en büyük yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir. 100 yıl önce Kilis'te ortaya konulan azim ve kararlığın, milli birlik ve beraberlik duygusunun, bugün artarak siz kıymetli hemşerilerimin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin en kıymetli hazinesi olduğunu görmek, bizleri memleketimizin geleceği açısından oldukça heyecanlandırmaktadır" dedi,

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1. Dünya savaşı sonrasında ülkenin içinde bulunduğu işgal ile başlayan olumsuzluklar ve bunun getirdiği sıkıntılara içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen, Gazi Mustafa Kemal'in, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözünün Kilis'te yankı bulduğunu ifade ederek, "Bu aziz toprakların, bu aziz memleketimizde başlayan, kahramanlık destanını yazmış bir ecdadın torunlarıyız" dedi.

Kilis'in düşman işgalinden kurutuluşunun yıl dönümü nedeniyle yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından Kilis yöresine özgü şarkılar söylenmesinden sonra halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının gösterisinden sonra resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Asker ve polislerin geçişi sırasında vatandaşlar uzun süre asker ve polisleri alkışladı.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili, AK Parti, Kilis, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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