Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101'nci yılı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MARDİN - Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101'nci yılı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Tuncay Akkoyun'un, vali yardımcıları, askeri erkan, emniyet teşkilatı mensupları, gaziler, şehit aileleri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşların tebrikini kabul etmesiyle başladı.

21 Kasım Şehir Stadında devam eden kutlamalarda Vali Tuncay Akkoyun vatandaşları selamladı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Vali Tuncay Akkoyun, "Bugün, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, bizlere düşen en önemli görev, bu değerli mirası korumak ve daha da ileri taşımak için birlikte çalışmaktır, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmektir" dedi.

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini hatırlatan Akkoyun şöyle konuştu:

"Girmeden tefrika bir millet, düşman giremez, toplu vurdukça sahneler, onu top sindiremez sözünden aldığımız ilhamla, gönüllerimizin her daim birlik beraberlik ve kardeşlikten yana atmasını sağlayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek milletimizin birliğini ve beraberliğini her şeyin üstünde tutmuştur. Bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşın, hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun Cumhuriyet çatısı altında eşit olduğunu vurgulamıştır. Cumhuriyet, Mardin'in asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün mayasıdır. Mardin, tarihin derinliklerinden bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı eşsiz örnek bir şehirdir. Bizler, farklılıklarımızı birer zenginlik olarak kabul ederken, Cumhuriyet'in bize sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenmiş durumdayız. Mardin, bu anlayışın, bu kardeşliğin, bu birlikte yaşama iradesinin en güzel örneklerinden biridir. Bu toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve Cumhuriyetimizin temel değerleriyle mükemmel bir uyum içindedir".

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu. Program, askeri birliklerin ve öğrencilerin geçiş töreni ile son buldu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, askeri ve mülki erkan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 “Gürültü yapıyorsun“ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor "Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 00:17:17. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.