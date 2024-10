Kültür Sanat

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MARDİN - Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101'nci yılı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Tuncay Akkoyun'un, vali yardımcıları, askeri erkan, emniyet teşkilatı mensupları, gaziler, şehit aileleri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşların tebrikini kabul etmesiyle başladı.

21 Kasım Şehir Stadında devam eden kutlamalarda Vali Tuncay Akkoyun vatandaşları selamladı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Vali Tuncay Akkoyun, "Bugün, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, bizlere düşen en önemli görev, bu değerli mirası korumak ve daha da ileri taşımak için birlikte çalışmaktır, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmektir" dedi.

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini hatırlatan Akkoyun şöyle konuştu:

"Girmeden tefrika bir millet, düşman giremez, toplu vurdukça sahneler, onu top sindiremez sözünden aldığımız ilhamla, gönüllerimizin her daim birlik beraberlik ve kardeşlikten yana atmasını sağlayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek milletimizin birliğini ve beraberliğini her şeyin üstünde tutmuştur. Bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşın, hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun Cumhuriyet çatısı altında eşit olduğunu vurgulamıştır. Cumhuriyet, Mardin'in asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün mayasıdır. Mardin, tarihin derinliklerinden bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı eşsiz örnek bir şehirdir. Bizler, farklılıklarımızı birer zenginlik olarak kabul ederken, Cumhuriyet'in bize sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenmiş durumdayız. Mardin, bu anlayışın, bu kardeşliğin, bu birlikte yaşama iradesinin en güzel örneklerinden biridir. Bu toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve Cumhuriyetimizin temel değerleriyle mükemmel bir uyum içindedir".

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu. Program, askeri birliklerin ve öğrencilerin geçiş töreni ile son buldu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, askeri ve mülki erkan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.