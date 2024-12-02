Menemen ve Japonya Arasında Dostluk Yemeği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Menemen ve Japonya Arasında Dostluk Yemeği

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Menemen Belediyesi, Japonya ile dostluk yemeği etkinliği düzenleyerek iki kentin yöresel yemeklerini tanıttı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Japonya Minamiizu Belediye Başkanı Katsuhito Okabe'nin katıldığı çevrimiçi etkinlikte, karşılıklı olarak yemek yapıldı.

02.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:25
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Menemen'den Japonya'ya dostluk köprüsü

Menemen-Japonya yemekte buluştu

İZMİR - Menemen Belediyesi, Japonya ile dostluk yemeğinde buluştu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Japonya Minamiizu Belediye Başkanı KatsuhitoOkabe, çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte karşılıklı olarak iki kentin yöresel yemeklerini yaptı. Başkan Pehlivan, tamagomaki ve onigiri yaparken, Japon mevkidaşı ise menemen yemeği yaptı. Pehlivan'ın mutfaktaki maharetini sergilediği etkinlik sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

Modern şehircilik çalışmalarıyla birlikte kültürler arasında iletişim konusunda da öne çıkan Menemen Belediyesi, bu kez Japonya'ya ulaştı. Eylül ayında düzenlenen 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nde Litvanya'dan Filistin'e kadar tam 39 ülkeden akademisyen ve sanatçılardan oluşan katılımcıları ilçede buluşturan Menemen Belediyesi, Japonya Minamiizu Belediye Başkanı ile dostluk köprüsü kurdu.

İki Başkan mutfakta buluştu

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Japonya'da bulunan Minamiizu Belediye Başkanı Katsihito Okabe, çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte karşılıklı olarak mutfağa girdi. Kültürler arasındaki iletişimde mutfağın önemine değinilen buluşmada, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Japonya'nın yerel lezzetlerinden onigiri ve tamagomaki yaparken, Minamiizu Belediye Başkanı Katsuhito Okabe ise Menemen yaptı. İki belediye başkanının karşılıklı olarak gerçekleştirdiği etkinlikte, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden Öğretim Üyesi Dr. Can Özcan da yer aldı. Başta Karsihito Okabe olmak üzere menemen yiyen Japonlar, Menemen'in coğrafi işaretli yemeğini çok beğendiklerini ve mutfaklarında da sık sık yapacaklarını söyledi.

"Menemeni Japon kültürüyle tanıştırmak istedik"

Menemen olarak hem ilçeyi hem de Türkiye'yi tanıtabilmek adına, uluslararası festivallere imza attıklarını ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Uluslararası Çömlek Festivali'nde de tanışmış olduğumuz Minamiizu kentinin belediye başkanı ile kültürel etkinliklerimizin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik bir çalışmayı gerçekleştirelim istedik. Menemeni, bütün ülkeye yayılmış ve en basit ürünlerle, çok pratik bir şekilde yapılabilecek en lezzetli yemek diye nitelendiriyoruz. Coğrafi işaretini almış olduğumuz, güzel ilçemizin adını taşıyan yemeğimizi de Japon kültürüyle tanıştırmak istedik. Onların da yöresel yemekleriyle, karşılıklı yemek yaptık. Bu kültürel zenginliğin birbirine aktarılması çok kıymetli ve önemli. Hem ilçemizi ve ülkemizi Japonlara tanıtmış olduk hem de biz onları tanımış olduk. İnşallah ilerleyen süreçlerde de 8 bin yıllık bir tarihe sahip ve inanılmaz doğal güzellikleri bulunan ilçemizi burada onlara tanıtıyor olacağız" diye konuştu.

"Japonların lezzetleri hoşuma gitti"

Japonların lezzetlerinin farklı ama bilinen lezzetler olduğuna değinen Başkan Pehlivan, "Ülkemizde de bulunan restoranlardan aşina olmuş olduğumuz lezzetler. Ben çok garipsemedim ve birbirimize benzeyen yemekler. Onların lezzetleri benim de hoşuma gitti. Onlar da menemenimizi çok beğendiler. Menemen, soğanı, biberi, domatesi, yumurtası, zeytinyağı ve çok az bileşenlerden oluşan bir yemek olmasına rağmen inanılmaz lezzetli. Küçüklüğümüzden itibaren o lezzetle büyüdük. Coğrafi işaretimizin de ilçemize kazandırılması bizim açımızdan taçlandırılan bir nokta oldu" açıklamalarında bulundu.

"Lezzetleri kitap haline getiriyoruz"

Ekip arkadaşları ile birlikte yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bir kent mutfağı oluşturduk. Eşim Filiz Hanım'ın da destekleriyle de 28 tane köyümüzde bulunan bütün nenelerimizi de ziyaret ettik ve inanılmaz lezzetler ortaya çıktı. Bunu da bir kitap haline getiriyoruz. Bu kitabı hem ülkemizin dört bir yanıyla hem de dünya ile paylaşıyor olacağız."

Menemen ve Japonya Arasında Dostluk Yemeği
Kaynak: İHA

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