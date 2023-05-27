Merve Dizdar'a Cannes'ta ödül kazandıran Kuru Otlar Üstüne filmi neyi anlatıyor? İşte konusu - Son Dakika
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Merve Dizdar'a Cannes'ta ödül kazandıran Kuru Otlar Üstüne filmi neyi anlatıyor? İşte konusu

Merve Dizdar'a Cannes'ta ödül kazandıran Kuru Otlar Üstüne filmi neyi anlatıyor? İşte konusu

27.05.2023 23:55

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Türkiye'yi gururlandıran bu gelişme sonrası Kuru Otlar Üstüne filmi seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte filmin konusu ve diğer detaylar.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Bu gelişme üzerine Kuru Otlar Üstüne filmi seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı.

Merve Dizdar'a Cannes'ta ödül kazandıran Kuru Otlar Üstüne filmi neyi anlatıyor? İşte konusu

KURU OTLAR ÜZERİNE FİLMİNİN KONUSU

Filmin konusu şöyle: Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

Merve Dizdar'a Cannes'ta ödül kazandıran Kuru Otlar Üstüne filmi neyi anlatıyor? İşte konusu

KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCULARI

Merve Dizdar'a Cannes'ta ödül kazandıran Kuru Otlar Üstüne filmi neyi anlatıyor? İşte konusu

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kuru Otlar Üstüne filmi 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz belli olmadı.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.

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Nuri Bilge Ceylan, Merve Dizdar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Merve Dizdar'a Cannes'ta ödül kazandıran Kuru Otlar Üstüne filmi neyi anlatıyor? İşte konusu - Son Dakika


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