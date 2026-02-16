Bu köyde evlerin duvarları sırlarla dolu! Bin 750 yıl sonra keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Bu köyde evlerin duvarları sırlarla dolu! Bin 750 yıl sonra keşfedildi

Haberin Videosunu İzleyin
Bu köyde evlerin duvarları sırlarla dolu! Bin 750 yıl sonra keşfedildi
16.02.2026 18:26  Güncelleme: 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu köyde evlerin duvarları sırlarla dolu! Bin 750 yıl sonra keşfedildi
Haber Videosu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Paflagonya Rotası üzerinde yer alan köydeki çok sayıda evin duvarını, bin 750 yıl önce inşa edilen tapınağın taşları süslüyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesi Aktaştekke köyü Meyre Mahallesi sınırlarında bulunan Roma dönemine ait tapınağın kalıntıları dikkat çekiyor.

HER DUVARDA TARİHİ TAPINAĞIN TAŞLARI VAR

Kastamonu Müze Müdürlüğü bahçesinde sergilenen kitabeye göre, köydeki tapınağın Roma'nın en önemli imparatorlarından biri olan Caracalla zamanında, Rahip Gaios tarafından temeli atıldığı ve Gais'un oğlu Aleksandros (İskender) tarafından 279 tarihinde tamamlandığı belirtiliyor. Yaklaşık bin 750 yıllık bir tarihe sahip olan tapınaktan günümüze kadar ayakta kalan taşlarının büyük kısmı köylerdeki evlerin duvarlarını süslüyor. Köydeki birçok evin duvarında ve temelinde tapınağa ait işlemeli taşlar görülüyor. Kabartmalı taşlar köyü ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor.

Müze gibi köy: Her duvarda tarihi tapınağın taşları var

"TARİH M.S. 279 YILINI GÖSTERDİĞİNDE BU MUAZZAM YAPI BİTİRİLMİŞTİR"

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Zonguldak'tan Sinop'a uzanan Paflagonya Rotası Projemizle bu toprakların sadece doğasını değil, saklı kalmış tarihini de gün yüzüne çıkarıyoruz. Bulunduğumuz alan, bölgenin en gizemli arkeolojik hazinelerinden biri olan Meyre Mabedidir. Bu yapı, sıradan bir kalıntı değildir. Temelleri, Roma İmparatoru Caracalla döneminde atılmıştır. Kitabelerden öğrendiğimiz kadarıyla yapımına Rahip Gaios başlamış, ancak tamamlamak oğlu Markos Aurellios Alexandros'a nasip olmuştur. Tarih Milattan Sonra 279 yılını gösterdiğinde bu muazzam yapı bitirilmiştir. Burada asıl dikkat çekici olan isim ise Airmios'tur. Airmios ve ailesi, Bitinya ve Pontus eyaletlerinde söz sahibi olacak kadar güçlü, hatta Karadeniz'in ticaret merkezi Amasra'nın yönetimini üstlenecek kadar nüfuzlu bir hanedandır. Bu mabet, Daday ile Amasra arasındaki o kadim siyasi bağın en somut kanıtıdır" dedi.

Müze gibi köy: Her duvarda tarihi tapınağın taşları var

"ZEUS'UN SADECE KLASİK BİR TASVİRİ DEĞİL"

Yapının, Zeus Bonitenos Tapınağı olarak tarihte yer aldğını söyleyen Haberal, "Bonitenos' sıfatı çok önemlidir. Çünkü, bu Zeus'un sadece klasik bir tasviri değil, yerel inançlarla harmanlanmış bir halidir. Mimari parçalarda sıkça gördüğümüz boğa başlı rozetler, yerel gücü ve bereketi simgeler" diye konuştu.

Müze gibi köy: Her duvarda tarihi tapınağın taşları var

"TAŞLAR, AHIRLARDA, EVLERİN DUVARLARINDA, ÇEŞMELERDE KULLANILMIŞ"

Bölgenin 2007 yılında sit alanı olarak ilan edildiğini ifade eden Haberal, "Kazı çalışmaları başlatılmış, ancak o günden sonra buraya da dokunulmamıştır. Biz, turizmciler olarak burayı Paflagonya Rotası olarak kabul ediyoruz. Zaten Antik Çağ'da da Paflagonya Rotası olarak geçmektedir. Zonguldak'tan başlayıp Sinop'a kadar giden güzergahta rotalama çalışmaları yapıyoruz. Meyre kalıntılarını görünce burayı kültür ve tarih rotamıza ekledik. Ne yazık ki buradaki tarihin adeta yok oluşuna tanık olmaktayız. Buradaki taşlar, ahırlarda, evlerin duvarlarında, çeşmelerde kullanılmıştır. Buradaki tarih kaybolmadan kazı çalışmalarına devam edilip, ülke turizmine kazandırılması ve gelecek nesillere bırakılması çok önemli" şeklinde konuştu.

Müze gibi köy: Her duvarda tarihi tapınağın taşları var

"O GÜNKÜ ŞEKLİYLE BU YAPININ MEYDANA ÇIKARTILMASI GEREKİR"

Aktaştekke köyü muhtarı Mustafa Çetin ise mabetten geriye sadece temelinin kaldığını belirterek, "Mabedin üst yapısı zamanımıza kadar tahrip edilmiş, maalesef temel kalıntıları ve güç yetmeyen taşlar kalmış. Diğer taşlar köyde ev, ahır, çeşme, samanlık gibi yapılarda kullanılmıştır. Günümüze kadar gelen şekli bu şekildedir. 2007 yılında Müze Müdürlüğümüz tarafından burada kazı çalışması yapıldı" şeklinde konuştu.

Müze gibi köy: Her duvarda tarihi tapınağın taşları var
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kastamonu, Arkeoloji, Daday, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu köyde evlerin duvarları sırlarla dolu! Bin 750 yıl sonra keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Vitor Pereira, Nottingham Forest’a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu Vitor Pereira, Nottingham Forest'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu
İsrail’i protesto etmiş, Microsoft işten çıkarmıştı O mühendis yaşadıklarını tek tek anlattı İsrail'i protesto etmiş, Microsoft işten çıkarmıştı! O mühendis yaşadıklarını tek tek anlattı
Rayo Vallecano Atletico Madrid’i darmadağın etti Rayo Vallecano Atletico Madrid'i darmadağın etti
Angelina Jolie ABD’yi terk ediyor Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
Ümraniye’de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu Ümraniye'de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Bolu’da lise öğrencisi evinde ölü bulundu Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

18:40
Jude Bellingham’ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
18:29
Aylar sonra ortaya çıktı Juventus Teknik Direktörü Spaletti’den Süper Lig devine ret
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!
18:20
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
18:01
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
17:29
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler Yorum sizin
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
16:41
X’e erişimde sorun yaşandı
X'e erişimde sorun yaşandı
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:59
İstanbul Havalimanı’nda kaçak havyar operasyonu 13 kilo ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kaçak havyar operasyonu 13 kilo ele geçirildi
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 18:51:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bu köyde evlerin duvarları sırlarla dolu! Bin 750 yıl sonra keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.