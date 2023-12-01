Oyuncu Mehmet Esen, CHP'den belediye başkanlığı aday adayı oldu

Her şey bu kareden sonra oldu! Güzel model dev dalgalara kapıldı

Sayısız dizi, film projesinde yer alan ve aynı zamanda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) genel başkanlığını yapan Mehmet Esen, CHP'den belediye başkanlığı aday adayı başvurusunda bulundu.

"BU ONURLU, GÜZEL YOLCULUKTA FİKİRLERİNİZ BANA IŞIK OLACAK"

CHP'den Adalar Belediye Başkanlığı aday adayı başvurusunda bulunan usta oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i etiketleyerek "CHP İstanbul Adalar Belediye Başkanlığı için Disk Sine-Sen Genel sekreterimiz ve sendika avukatımız ile aday adaylığı başvurumu yaptım. Bu onurlu, güzel yolculukta sizlerin fikirleri ve desteği bana ışık olacak" ifadelerini kullandı.