Padişahların Dualı Gömlekleri Trabzon'da Sergilendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Padişahların Dualı Gömlekleri Trabzon'da Sergilendi

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Trabzon'da düzenlenen 'Dualı Gömlekler' sergisi, Osmanlı padişahlarının savaşlarda giydiği dualı gömleklerin replikalarını ziyaretçilere sunuyor. Sergide 15 Temmuz Gecesi'nde sela okuyan imam ve müezzinlerin duygularını yazdıkları özel gömlek de büyük ilgi gördü.

10.10.2024 18:24  Güncelleme: 18:32
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Padişahların 'Dualı gömlekleri' Trabzonlular ile buluştu

15 Temmuz Gecesi minarelerden sela okuyan imam ve müezzinlerin görüşlerini yazdıkları gömlek ziyaretçilerin ilgisini çekti

TRABZON - Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin birebir ölçüsünde hazırlanan eserlerden oluşan "Dualı Gömlekler" sergisi Trabzon'da ziyaretçileri ile buluştu.

Trabzon'da yoğun ilginin gösterildiği sergide padişahların dualı gömleklerine yeni bir döneme ait bir gömlek daha eklendi. 15 Temmuz Gecesi minarelerden sela okuyan imam ve müezzinlerin görüşlerini yazdıkları gömlek ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve hattat Mehmet Vanlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişilik ekibin 15 yıllık çalışmaların ardından Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin birebir ölçüsünde hazırlanan eserlerden oluşan "Dualı Gömlekler" sergisi Trabzon'da ziyaretçileri ile buluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Dualı Sultan Gömlekleri ile Geleneksel Türk Sanatları' sergisinin açılışına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, sanatseverler ve vatandaşlar katıldı.

Celi, sülüs ve kufi yazısıyla ayet ve duaların yazıldığı gömleklerin yer aldığı sergide en çok ilgiyi 15 Temmuz gömleği gördü. Türkiye'nin değişik illerinde görev yapan ve 15 Temmuz gecesinde minarelerden sela okuyan imam ve müezzinlerin el yazısı ile duygularını yazdıklarını gömlek Türk bayraklarının arasında vatandaşların ilgisini çekti.

3. Murat, 2. Selim, 4. Murat, Cem Sultan, Yıldırım Beyezid, 3. Murat gibi padişahların yanı sıra Kabe-i Şerifli, Hz. Nuh, Hz. Yunus, Hz. Musa, ve Hz. Yusuf temalı gömleklerinde yer aldığı sergide ayrıca geleneksel el sanatları sergisi de yer aldı. Hat, tezhip ve mozaik gibi eserlerin yer aldığı sergi ile ilgili bilgiler veren Dr. Mehmet Vanlıoğlu, gömlekler üzerinde 15 yıldan beri çalıştıklarını söyledi. Vanlıoğlu, "Dualı Sultan Gömlekleri yurtiçi ve yurtdışı sergilerinde ilgi görüyor. Almanya, Japonya, İtalya, Bosna Hersek gibi yerlerin haricinde Türkiye'de de bazı illerde sergilerimiz oldu. Dünyada ilk defa dualı gömlekler sergisini yapan biz olduk. Bunların orijinalleri İstanbul Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. Biz onların replikalarını yaptık. Gençlere ecdadımızın kültürü aktarma amacıyla yapıyoruz. Satışımız yok. Maddi beklentimiz yok. Çok ilgi görüyor" dedi.

"Gömleklerin her birinin kendine ait hikayeleri var"

15 Temmuz gecesinde sela okuyan imam ve müezzinlerin duygu ve düşüncelerini yazdıklarını gömleğin de ilgi çektiğini kaydeden Vanlıoğlu, "15 Temmuz gecesi minarelerden sela okuyan tüm müezzin ve imamların kendi el yazısıyla kendi görüş ve hissiyatlarını belirten yazılar var. O bakımdan çok önemli. Bizde önemsiyoruz. Diğer gömleklerde tarihi yansıtması açısından önemli. Her biri aynı zamanda arşiv belgesi niteliğinde. O döneme ait Osmanlı kültürünü, inanç, sosyolojik yapısını işleyen gömleklerdir. Aynı zamanda o dönemdeki padişahların, sultanların ruh yapısını da yansıtıyor. Gençlerimize bir bilgi aktarımı olsun diye peygamberler gömleklerini de ekledik. Kuran'ı Kerim'de geçen Yusuf, Nuh, Musa, Yunus Aleyhisselam gibi peygamberlerin surelerini olduğu gibi yazarak Kuran vahi kültürüne dayalı bir aktarım yapmaya çalıştık. Gömleklerin her birinin kendine ait hikayeleri var. Ziyaretçilerimiz tek tek bunları anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim inancımıza göre duada bir zırhdır"

Sergi açılışında bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "Bizim inancımıza göre duada bir zırhdır. Yani padişahlar savaşa giderken bütün donanıma sahip olmakla birlikte duayı da bir zırh olarak inancımızın bir gereği olmak almışlar. O dualı gömlekler serüveni de böyle başlamış ve bir sanata dönmüş. Bunları çok kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle tarihin, kültürün, medeniyetlerin gelip geçtiği bu şehirde kadim medeniyetimiz olarak inancımıza ait bu değerlerin yaşaması, yaşatılması, sergilenmesi, sunulması, hatırlanması çok kıymetli oluyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu ve bunun gibi birçok kültürel ve sanatsal alanda çalışmalarımızı bugünden daha da artan bir ivme ile sürdüreceğiz. Çünkü eser gözüyle bu işe bakmamak lazım. Bu dualı gömleklerin bildiğim kadarıyla sadece yaklaşık 10 yıl incelemesi sürmüş. Bu çok kıymetli bir çalışma" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Padişahların Dualı Gömlekleri Trabzon'da Sergilendi - Son Dakika

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