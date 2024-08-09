Rize'de düzenlenen festivalde 'En hızlı sıcak çay içme' yarışmasını kazanan Yiğit Kaan Gök, milli sporcu Yusuf Dikeç pozu verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Rize'de düzenlenen festivalde 'En hızlı sıcak çay içme' yarışmasını kazanan Yiğit Kaan Gök, milli sporcu Yusuf Dikeç pozu verdi

Rize\'de düzenlenen festivalde \'En hızlı sıcak çay içme\' yarışmasını kazanan Yiğit Kaan Gök, milli sporcu Yusuf Dikeç pozu verdi

Rize'de düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde gerçekleştirilen 'En hızlı sıcak çay içme' yarışmasını 4 dakikada, 5,5 bardak çay içen Yiğit Kaan Gök kazandı. Gök, milli sporcu Yusuf Dikeç pozu verdi.

09.08.2024 12:53
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RİZE'de 13'üncü Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'ndeki ödüllü 'En hızlı sıcak çay içme' yarışmasını 4 dakikada, 5,5 bardak çay içen Yiğit Kaan Gök (24) kazandı. Gök, milli sporcu Yusuf Dikeç pozu verdi.

Rize'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıstan ve Gürcistan'dan 550 kişilik hak dansları topluluğu katıldı. Portakallık Mahallesi sahiline kuruluna sahnede ekipler birbirinden özel dansları ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Festivalde ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile 'En hızlı sıcak çay içme' yarışması da düzenlendi. Yarışmacılar 2 dakika boyunca en fazla sıcak çayı içmek için birbirleri ile yarıştı. Yarışmada süre içerisinde 3'er bardak çay içen İran ve Türkiye temsilcisi berabere kaldı. Yeniden yarışan ikiliden Türkiye temsilcisi Yiğit Kaan Gök, aynı süre içerisinde 2,5 bardak daha çay içerek kupayı kazanan isim oldu. Festival komitesi Başkanı Hakan Güven'den kupasını alan Gök, arkadaşlarıyla birlikte Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ve atış tarzıyla dünya çapında gündeme gelen Yusuf Dikeç'in pozunu verdi. Gök'e eşlik eden OSTİM Teknik Üniversitesi Dans Topluluğu ekibi de sahneye çıkarak zaferi kutladı.

Yiğit Kaan Gök, "Çay içme yarışmasında birinci olduğum için mutluyum. İlk defa katıldım. Çaylar çok sıcaktı. Rakipler de güçlüydü. İranlı arkadaşımla berabere kaldık. Güzel bir yarışma oldu. Benim için eğlenceliydi. Olimpiyatlarda madalya alan sporcumuzun pozunu vermek istedim" dedi.

Yarışmanın bu yıl zorlu geçtiğini belirten festival komitesi Başkanı Hakan Güven, "Tulum ve Kemençe Festivali'nin geleneksel haline gelmiş olan sıcak çay içme yarışmasında en hızlı ve fazla içen kim olacak diye merak ediyorduk. Bu yıl 13'üncüsünü yapıyoruz. Yarışmada birinci olan kardeşimizi tebrik ediyoruz. Önceki yıllarda daha önce beraberlik görmemiştik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Rize'de düzenlenen festivalde 'En hızlı sıcak çay içme' yarışmasını kazanan Yiğit Kaan Gök, milli sporcu Yusuf Dikeç pozu verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de düzenlenen festivalde 'En hızlı sıcak çay içme' yarışmasını kazanan Yiğit Kaan Gök, milli sporcu Yusuf Dikeç pozu verdi - Son Dakika
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