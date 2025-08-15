Sardes'te 8. Yüzyıla Ait Lidya Sarayı Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Sardes'te 8. Yüzyıla Ait Lidya Sarayı Bulundu

15.08.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Sardes'te yapılan kazılarda, M.Ö. 8. yüzyıla ait saray kalıntıları bulundu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik araştırmalarda milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen Lidya Sarayı'nın kalıntıları bulundu.

Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes'te yaklaşık 120 yıl önce başlayan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları, ABD Wisconsin Üniversitesinden Prof. Dr. Nicholas Cahill başkanlığında devam ediyor.

Geçmişi milattan önce 1200'lü yıllara dayanan Sardes, farklı medeniyetlerden ayakta kalmış çok sayıda yapı ve eseri barındırıyor.

Antik kente gelenler, Lidya döneminden kalan tümülüsleri, çok tanrılı dinler döneminden kalan Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın kayıtlara geçen en büyük sinagogunu, Yuhanna İncili'nde bahsi geçen kiliseyi, Roma dönemi anıtsal hamam ve gimnazyum kalıntıları görme imkanı buluyor.

Sardes'te bu yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık 8 metre derinlikte Lidya dönemine ait sarayın, lüks evlerin ve terasların kalıntılarına ulaşıldı.

"Lidya dönemine ulaşmak zor"

Prof. Dr. Cahill, AA muhabirine, Lidya döneminin üzerinde Pers, Helenistik, Roma ve Bizans tabakaları bulunması nedeniyle Sardes'teki çalışmalarda Lidya dönemine ulaşmanın zor olduğunu söyledi.

Gimnazyumun yaklaşık 1 kilometre doğusundaki çalışmalarda yoğun bir çabayla diğer medeniyetlerini katmanlarını aştıklarını ve Lidya dönemine inmeyi başardıklarını dile getiren Cahill, "Bu seviyede yaklaşık 30 bronz ok ucu, insan iskeleti parçaları ve 9 gümüş sikke bulundu. Bu sikkeler, dünyanın bilinen en eski gümüş sikkelerindendi. Milattan önce 6. yüzyılın başına tarihlenebilecek daha erken bir evre ortaya çıkarıldı. Üçüncü evrede toprak altında gömülü, milattan önce 8. yüzyıla ait bir tabaka belirlendi ve aynı istikamette saray inşa edildiği ortaya çıktı. 1,5-2 metre genişliğinde taş duvarlara sahip, 6 metreden yüksek anıtsal bir yapı söz konusu." ifadesini kullandı.

Cahill, sarayın bulunmasının tarih açısından çok önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu bulgu önemli çünkü Yunan şehirleri 8. yüzyılda yalnızca küçük evler inşa etmişken Lidyalılar çok daha erken dönemde anıtsal teraslar ve yapılar yapmaya başlamış. Bu mimari, Friglerin milattan önce 9 ve 10. yüzyıllardaki anıtsal yapılarından da esinlenmiş olabilir. Tarihçiler, Lidyalıların biraz Yunanlar gibi olduğunu düşünüyordu. 'Milattan önce 7. yüzyılda şehirleşmeye başlamışlar, ondan önce köyde yaşamışlar.' diye düşünüyordu. Ama şimdi bu yeni bulgularla öğrendik ki o yanlış. Sardes milattan önce 8. yüzyılda büyük anıtsal bir şehir olmuş. Teras sistemini o dönemde başlatmışlar. Bu gösteriyor ki Lidyalılar doğuya bakmış, esas bir Anadolu medeniyeti olmuş, Yunan medeniyeti değil."

Bu yıl bölgedeki kazı çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Cahill, buldukları Lidya Sarayı'nın ve çevresindeki eklentilerin üzerini, yağışlardan zarar görmemesi için kapattıklarını, gelecek sezon bölgedeki çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, manisa, Güncel, Saray, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sardes'te 8. Yüzyıla Ait Lidya Sarayı Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:27:20. #7.12#
SON DAKİKA: Sardes'te 8. Yüzyıla Ait Lidya Sarayı Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.