Şehit teğmenin 'ney'i Devlet Bahçeli'ye emanet edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şehit teğmenin 'ney'i Devlet Bahçeli'ye emanet edildi

Şehit teğmenin \'ney\'i Devlet Bahçeli\'ye emanet edildi
02.08.2025 15:56  Güncelleme: 16:27
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Hakkari'de şehit düşen genç teğmenin emaneti olan üç hilalli ney, şehidin ney hocası Ömer Faruk Keskin tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye emanet edildi. Ziyaret sırasında Ferdi Tayfur eserleriyle yapılan ney dinletisi ise duygusal anlara sahne oldu. Ayrıca ney, Bahçeli'nin isteği üzerine parti genel merkezindeki müzede sergilenecek.

Ankara'nın kültürel miras noktalarından biri olan Hamamönü'nde 15 yıldır faaliyet gösteren Neyhane'de, ney ve kanun gibi geleneksel Türk enstrümanlarının hem eğitimi hem de imalatı yapılıyor. Neyhane'de bugüne kadar yetişen birçok neyzenden biri olan genç teğmen yakın zamanda Hakkari'de şehit oldu. Şehit teğmenin ardından geriye, kendisinin özel olarak taşıdığı ve üzerinde üç hilal bulunan ney kaldı.

Şehit teğmenin neyi Devlet Bahçeli'ye emanet edildi

ŞEHİDİN NEYİ BAHÇELİ'YE EMANET EDİLDİ

Neyhane'nin yöneticisi ve aynı zamanda ney hocası olan Ömer Faruk Keskin, öğrencisi olan şehit teğmenin yadigarı olan üç hilalli neyi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye emanet etti. Bahçeli, kendisine ulaştırılan bu manevi değeri yüksek emanet karşısında oldukça duygulandı.

Şehit teğmenin neyi Devlet Bahçeli'ye emanet edildi

PARTİ GENEL MERKEZİNDEKİ MÜZEDE SERGİLENECEK

Kendisine takdim edilen neyden etkilenen Bahçeli, parti genel merkezindeki müzede sergilenmesini istedi. Şehidin neyi artık MHP Genel Merkezi'nde yer alan müzede sergilenecek.

Şehit teğmenin neyi Devlet Bahçeli'ye emanet edildi

BAHÇELİ'YE ÖZEL NEY DİNLETİSİ VE FERDİ TAYFUR SÜRPRİZİ

Ziyaret sırasında Ömer Faruk Keskin Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine makamında ney üfledi. Bu anlamlı performans sırasında Keskin, Bahçeli'nin çok sevdiği ve geçtiğimiz yıl vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un bazı eserlerini ney ile seslendirdi.

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur, Faruk Keskin, Kültür Sanat, Politika, Hakkari, Teğmen, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şehit teğmenin 'ney'i Devlet Bahçeli'ye emanet edildi - Son Dakika

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