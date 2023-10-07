Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven, sessizliğini bozdu - Son Dakika

Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven, sessizliğini bozdu

Son Güncelleme: 07.10.2023 14:29

3 yıl önce kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık olan ve o zamandan beri hiçbir projede yer almayan Ozan Güven, sessizliğini bozdu. Setleri ve çalışma arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Güven, dava sonuçlandıktan sonra setlere döneceğini belirtti.

Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Ozan Güven'in 2020 yılında o dönem birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık olmuş ve 13 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Davanın ardından projelere ara veren o dönem yer aldığı diziden ayrılan Güven, önceki gün görüntülendi. Setleri özlediğini belirten oyuncu, dava sonuçlandıktan sonra setlere dönecek.

"OLAYLAR NETLEŞİNCE HERKES HER ŞEYİ GÖRECEK"

Etiler'deki bir mekanda yapımcı Fatih Aksoy ile buluşan Ozan Güven, çıkışta 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada Cem Yılmaz'ın kendisi için "Onunla oynamayı özledim" demesine "Ben de herkesi çok özledim. Bir ayrılık durumu yok, buralardayım" cevabını verdi. oyuncu, "Dava bitmeden setlere dönmeyecek misiniz?" sorusu üzerine de "Dava devam ediyor. Hem dava sürecinde konuşmak doğru değil, hem de kimsenin canını sıkmaya gerek yok. Olaylar netleşecek, ondan sonra herkes her şeyi görecek. Az kaldı, bitmek üzere" dedi.

Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven konuştu: Olaylar netleşince herkes her şeyi görecek

"İSTANBUL'DAN TAŞINMADIM"

Şiddet olayının ardından İstanbul'u terk ederek Ayvalık'a taşındığı söylenen Ozan Güven o konu hakkında da "Ben buralardayım, bir yere gitmedim. Ayvalık'a yerleştiğim söylendi. Ben de sizlere soracaktım neredeymiş tarlam diye" ifadelerini kullandı.

Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven konuştu: Olaylar netleşince herkes her şeyi görecek

CEM YILMAZ: ONUNLA OYNAMAYI ÖZLEDİM

Önceki gün yeni filminin galasında Ozan Güven'le ilgili konuşan Cem Yılmaz, "Ozan ortaya bir prensip koydu. Başına gelen tatsız hadise neticelensin ve mahkeme kararı çıksın diye bekliyor. Oyuncu arkadaşı olarak onunla oynamayı özledim" demişti.

Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven konuştu: Olaylar netleşince herkes her şeyi görecek
Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven konuştu: Olaylar netleşince herkes her şeyi görecek
Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven konuştu: Olaylar netleşince herkes her şeyi görecek

Ozan Güven, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven, sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven, sessizliğini bozdu - Son Dakika
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