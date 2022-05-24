Sırbistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Sırbistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

24.05.2022 22:11
Sırbistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı için Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinlikte konuklara Türk mutfağından yemekler sunuldu.

Büyükelçi Aksoy yaptığı konuşmada, dünyada ilk kez "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinin düzenlendiğine dikkati çekerek, "Bir çoğunuzun ülkemizi ziyaret ettiğini, kebap, döner ve baklava gibi Türk mutfağının öne çıkan tatlarını denediğini biliyorum ancak bu akşam, enfes bir akşam yemeği yeme şansınız olacak." diye konuştu.

İkram edilecek tüm yemeklerin, Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından tatlar olduğunu anımsatan Aksoy, "Umarım tüm yemeklerin tadını çıkarırsınız ama bu tatların orijinallerinin Türkiye'de olduğunu unutmayınız. İstanbul'a günde 3 sefer düzenleyen ve Belgrad'dan Ankara'ya direkt uçuşlar sağlayan Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye gitmek bugünlerde çok daha kolay." dedi.

Tüm misafirlere katılımları için teşekkürlerini sunan Canan Parmaksızoğlu Aksoy, düzenlenen akşam yemeğinde Türk Mutfağı ve kültürünün tanıtılacağına dikkati çekti.

Parmaksızoğlu Aksoy, "Tüm kültürlerin mutfağı, ait olduğu yerin kültürel kimliği vasfını taşımaktadır. 'Yemek' sadece beslenme değil, aynı zamanda tarih, kültür, inanç ve kimlik anlamına gelmektedir. Türk mutfağı, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Eski Anadolu uygarlıkları, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu dönemleri Türk mutfağına etki etmiştir. Tarih boyunca içinde bulunduğumuz coğrafik konumlar ve farklı kültürler mutfağımızı zengin kıldı." diye konuştu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok kültürün ve milletin bir arada yaşadığını belirten Parmaksızoğlu Aksoy, "Birlikte yaşamış olduğumuz, Sırbistan da dahil olmak üzere komşu ülkelerle baklava, dolma, sarma, kebap, pilav, yoğurt, börek gibi birçok ortak yemeğimiz bulunmaktadır." dedi.

Parmaksızoğlu Aksoy şöyle devam etti:

"Türk mutfağı nesillerden nesillere aktartılmakta ve atıksız, sürdürülebilir ve sağlıklıdır. Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı, yemek tariflerinin bulunduğu bir rehber özelliğindedir. Bu kitabın yayımlanması, mutfağımızın zenginliğini dünyaya tanıtma yolunda önemli bir adım oldu. Kitap önde gelen şef, akademisyen ve gastronomi araştırmacılarının katılarıyla hazırlandı."

Parmaksızoğlu Aksoy, "Bu kitabın Sırpça çevirisine de başlandı. Sırpçası hazır olduğunda umarım buradaki herkes bu kitaptan bir adet edinir." ifadesini kullandı.

Menünün isminin "İstanbul Menüsü" olduğunu kaydeden Parmaksızoğlu Aksoy, misafirlere zeytinyağlı sebzeli meze, humus, sebze eşliğinde balık, hünkarbeğendi ve katmer ikram edileceğini belirtti.

Türk mutfağının tanıtıldığı etkinliğe, Japonya, Avustralya, Fransa, İspanya, Azerbaycan'ın Belgrad büyükelçileri, Avrupa Birliği Delegasyonu şefi, yerel kurumların temsilcileri, gazeteci ve bazı yerel belediye başkanları katıldı.

Sırbistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Sırbistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Sırbistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Sırbistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Sırbistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

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Kaynak: AA

Sırbistan, Türkiye, Belgrad, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sırbistan'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırbistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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