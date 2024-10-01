Sivas’ta Gizli Sultan: 1. İzzeddin Keykavus - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sivas’ta Gizli Sultan: 1. İzzeddin Keykavus

Geniş Video İzle

Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un türbesi, Sivas'ta bilinmeyen bir tarihi miras.

01.10.2024 03:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önünden binlerce kişi geçiyor, yüzlercesi o kabrin Selçuklu sultanına ait olduğu bilmiyor

SİVAS - Selçuklu İmparatorluğu'nun en önemli sultanlarından birisi olan Sultan 1. İzzeddin Keykavus, kendi yaptırdığı Şifahiye Medresesi'nde metfun bulunuyor. Kardeşi 1. Alaeddin Keykubad'ın talimatı üzerine Konya yerine Sivas'a defnedilen 1. İzzeddin Keykavus'un türbesi, vatandaşlar tarafından bilinmiyor.

Saltanatı döneminde ülkesini dünyaya ve denizlere açan ve Selçuklu'yu önemli bir ticaret merkezi haline getiren Sultan 1. İzzeddin Keykavus'un kabri, Sivas'ta bulunuyor. Bilime ve ilime büyük önem veren 1. İzzeddin Keykavus, ölümünün ardından 1217 yılında Sivas'ta yapımına başlattığı Şifahiye Medresesi'ne defnedildi. Sinop ve Antalya'yı fethederek Selçuklu'nun liman ticaretinde etkin rol oynayan ve yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden 1. İzzeddin Keykavus'un kabri, pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Yıllarca kilitli kalan ve yaklaşık 2 ay önce kapıları açılan 1. İzzeddin Keykavus'un kabristanı ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Selçuklu'yu ticaret merkezi haline getirdi

Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un hayatı ile ilgili bilgiler veren Uzman Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, "İçinde bulunduğumuz alan Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus türbesi, İzzettin Keykavus 1211 yılında Gıyaseddin Keyhüsrev'in ölümüyle birlikte tahta geçiyor ve yaklaşık 9 yıl boyunca Selçuklu'nun hükümdarlığını yapıyor. Hükümdarlık süresince öncelikle küçük kardeşi Alaeddin Keykubad ile taht mücadelesi veriyor ve vermiş olduğu taht mücadelesini kazandıktan sonra Alaeddin Keykubad'ı Ankara'da Ankara Kalesi'nde zindana attırıyor. 9 yıl gibi kısa bir sürede Selçuklu'ya en parlak dönemlerinden birisini yaşatmıştır. Özellikle Sinop'un fethedilmesiyle birlikte Selçuklu'nun tekrar Karadeniz'le bağlanmış ve Selçuklu önemli bir ihracat merkezi haline dönüşmüştür. Bu dönemde deniz ticaretinde Selçuklular önemli gelişmeler kaydeder ve Venediklilerle ticaret anlaşması yapılır" dedi.

Kendi yaptırdığı Darüşşifa'ya defnediliyor

1. İzzeddin Keykavus'un doğu seferine çıktığı sürede verem hastalığına yakalandığını ifade eden Budaktaş, "Bu hastalığın neticesinde de 1220 yılında vefat ediyor. Malatya'da vefat ettikten sonra Selçuklu'nun başkenti Konya'ya defnedilmek üzere cenazesi yola çıkıyor. Vefat haberini alan kardeşi 1. Alaeddin Keykubad Selçuklu tahtına çıkıyor ve Selçuklu'nun hükümdarı uzuyor. Ancak ağabeyiyle süren taht kavgaları neticesinde cenazesinin Konya'ya defnedilmesine karşı çıkıyor. Özellikle başkent olması sebebiyle Selçuklu sultanlarının mezarları ve türbeleri Konya'dadır. 1. Alaeddin Keykubad ağabeyinden olan bu kininden dolayı Konya'ya defnedilmesini istemiyor ve orada inşaatı devam eden türbenin yapımını da tamamlattırmıyor. Bunun üzerine cenaze tekrar Sivas'a gönderiliyor. 1217 yılında inşasını başlatmış olduğu Şifahiye Medresesi'nin içerisine defnediliyor" şeklinde konuştu.

Türbeyi ilk defa ziyaret ettiğini söyleyen Sevim Aydeş, "1. İzzeddin Keykavus'un türbesindeyiz. Yıllardır buraya gelip gidiyordum, gerçekten yeni fark ettim. Sürekli gidip gelirdik, yeni gördük, bir değişik oldu" dedi.

Sivas’ta Gizli Sultan: 1. İzzeddin Keykavus
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Selçuklu, Kültür, Sanat, Yaşam, Miras, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas’ta Gizli Sultan: 1. İzzeddin Keykavus - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
15:32 İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı Akbank’tan açıklama var İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
15:28 ingiltere’de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
15:19 Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
14:56 Rahmi Koç’tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4’ü battı Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı
14:36 Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı’nı bırkatı Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bırkatı
14:16 Otomotiv devinde hayal kırıklığı Otomotiv devinde hayal kırıklığı
14:00 Havalimanında yangın paniği Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı
13:58 Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
13:45 Sinan Ateş’in annesinden Bahçeli için olay sözler “Oğlumun katili onlar“ deyip 4 isim sıraladı Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
13:45 Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 09:38:03. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas’ta Gizli Sultan: 1. İzzeddin Keykavus - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement