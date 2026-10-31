Kamera kullanamayan genç yönetmen filmini yapay zekayla çekti, Altın Portakal'da gösterime girdi - Son Dakika
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Kamera kullanamayan genç yönetmen filmini yapay zekayla çekti, Altın Portakal'da gösterime girdi

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Kamera kullanamayan genç yönetmen filmini yapay zekayla çekti, Altın Portakal\'da gösterime girdi
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Serebral palsi ve distoni nedeniyle yüzde 90 fiziksel engelli olan 24 yaşındaki Mert Can Altun, filmlerini kullanabildiği tek eli ve 3 parmağıyla yapay zeka araçlarında hazırlıyor. 'Anadolu'nun Kayıp Pençeleri' adlı çalışması 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma dışı gösterildi. Festivallerde ödüller alan Altun, Göbeklitepe konulu fantastik bir filmle Hollywood'a ulaşmak istiyor.

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde yer alan 'Anadolu'nun Kayıp Pençeleri' filminin yönetmeni yüzde 90 fiziksel engelli Mert Can Altun (24), yapay zeka teknolojisini kullanarak, tek eli ve 3 parmağıyla filmler üretiyor. Ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanan Altun, Hollywood'da film yapmayı hedefliyor.

Doğuştan serebral palsi ve distoni hastalıkları bulunan, yüzde 90 fiziksel engelli yönetmen Mert Can Altun, yapay zeka teknolojisiyle sinema alanında üretim yapıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Altun, filmleri kullanabildiği tek eli ve 3 parmağıyla bilgisayar başında hazırlıyor. Tamamen yapay zeka teknolojisiyle oluşturduğu 'Anadolu'nun Kayıp Pençeleri' adlı filmiyle 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma dışı kısa film özel gösterim programında yer alan Mert Can Altun, fiziksel engeline rağmen sinema alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

KAMERA TUTAMADIĞI İÇİN YAPAY ZEKAYI KULLANIYOR

Erken doğuma bağlı sağlık sorunları nedeniyle doğuştan serebral palsi ve distoni hastalıkları bulunan Altun, fiziksel kısıtlılıklarına rağmen sinema tutkusundan vazgeçmiyor. Geleneksel film yapımında kamera kullanmakta zorlanan yönetmen, yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak hayalindeki sahneleri görüntülere dönüştürüyor. Bilim kurgu ve fantastik türlerde filmler hazırlayan Mert Can Altun, hayvan belgeseli de üretiyor.

Film üretim sürecinde fiziksel engelinin kendisine zorluk çıkardığını, zamanla bu koşullara alıştığını belirten Altun, yapay zekanın kendisi için önemli bir araç olduğunu ifade etti. Kamera kullanamadığı için bu teknolojiden yararlandığını anlatan Mert Can Altun, yapay zekanın kendisi açısından kamera ve film setiyle aynı işlevi gördüğünü kaydetti.

FESTİVALLERDE ÖDÜLLER KAZANDI

Yapay zeka destekli çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası festivallerde yer alan Altun, TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü'nü, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde ise Yapay Zeka Destekli Belgesel Film kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Yönetmenin eserleri ayrıca TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin özel seçkisinde ve Adana Altın Koza Film Festivali'nin kısa film özel gösterim programında yer aldı. Çalışmaları yurt dışında da ilgi gören Mert Can Altun'un eserleri, Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan kültür sanat merkezi The Grey Space in the Middle'da sergilendi.

HEDEFİ GÖBEKLİTEPE FİLMİYLE HOLLYWOOD

Yapay zeka ile film üretmeye devam eden Altun'un en büyük hedeflerinden biri, Hollywood'da film yapmak. Özellikle Göbeklitepe'yi konu alan fantastik bir film hazırlamak isteyen yönetmen, hayal gücünü teknolojiyle birleştirerek daha büyük projelere imza atmayı amaçlıyor. Yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil, farklı koşullara sahip insanların üretim yapabilmesini sağlayan bir araç olduğunu aktaran Mert Can Altun, engelli bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri imkanlara sahip olması gerektiğini vurguladı. Genç yönetmen, eserleriyle hem sinema dünyasında yer edinmeyi hem de diğer engelli bireylere ilham vermeyi hedeflediğini söyledi.

'ENGELİM ZORLUYOR AMA PES ETMİYORUM'

Mert Can Altun, "Yapay zeka teknolojilerini kullanarak tek elim ve 3 parmağım ile filmler üretmekteyim. Engelim genelde beni zorluyor ama asla pes etmiyorum. Hedefim yaptığım filmlerle Hollywood'a yükselmek. Göbeklitepe ile alakalı fantastik bir film yapmak ve Hollywood'a çıkmak istiyorum. Yapay zeka çok eleştirilen bir şey ancak kamera kullanamadığımdan benim için film setiyle aynı işlevi görüyor" diye konuştu.

Engelli insanların hor görülmemesini isteyen Mert Can Altun, "İçlerinde gerçekten büyük cevherler var. O cevherleri kapatmayalım" dedi; engellilere 'pes etmeyin' mesajı verdi. Mert Can Altun, yapay zekanın toplum için faydalı şekilde kullanılması gerektiğini de söyledi.

Kaynak: DHA
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