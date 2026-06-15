Trabzon'un tatları hafızaya kazındı - Son Dakika
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Trabzon'un tatları hafızaya kazındı

Trabzon\'un tatları hafızaya kazındı
15.06.2026 13:24
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Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında köklü mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturdu. Festival kapsamında belirlenen 51 Lezzet Noktası, Karadeniz mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini öne çıkardı. Ziyaretçiler, festival süresince Trabzon’u lezzetleriyle birlikte keşfetme imkanı buldu.

Karadeniz mutfağının en özgün temsilcilerinden biri olan Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomi birikimini ziyaretçilerle buluşturdu. Deniz ürünlerinden yöresel hamur işlerine, köftesinden tatlısına Karadeniz’in köklü mutfak kültürü, festivalle birlikte daha da görünür oldu. Hamsi başta olmak üzere bölgenin zengin balık kültürü, kuymak, Akçaabat köftesi, Trabzon pidesi, hamsili pilav, karalahana çorbası, Laz böreği ve Hamsiköy sütlacı kentin öne çıkan lezzetleri arasında yer aldı.

KARADENİZ LEZZETLERİ FESTİVAL SOFRALARINDA

Festival kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından geliştirilen "Lezzet Noktası" projesi çerçevesinde Trabzon mutfağına özgü lezzetleri menüsünde barındıran restoranlar danışma kurulu tarafından seçildi. Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 51 Lezzet Noktası ile şimdiye kadarki en geniş gastronomi seçkisine ulaşan kent, gastronomi turizmindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Trabzon'un tatları hafızaya kazındı

Festivalin gastronomi programına ev sahipliği yapan Şef Erşan Yılmaz ile konuk şefler Ömür Akkor, Emre Murat ve Gökhan Ali Çamkerten, Ortahisar'dan Akçaabat'a, Maçka'dan Sürmene'ye, Uzungöl'den Yomra'ya, Vakfıkebir'den Araklı'ya uzanan rotada Trabzon'un öne çıkan lezzet duraklarını ziyaret etti.

Trabzon'un tatları hafızaya kazındı

“FESTİVAL DÖNEMİNDE MÜŞTERİ ZİYARETLERİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI”

Ortahisar başta olmak üzere Akçaabat, Maçka, Sürmene, Uzungöl, Yomra, Vakfıkebir ve Araklı'ya yayılan Lezzet Noktaları; köklü esnaf lokantaları ile yöresel ürünleri modern yorumlarla sunan restoranları bir araya getirdi. Akçaabat köftesi, Trabzon pidesi, Hamsiköy sütlacı ve diğer yöresel tatlar, festival boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Trabzon'un tatları hafızaya kazındı

Komaroğlu Akçaabat Köftecisi'nin üçüncü kuşak işletmecisi İlker Komaroğlu, festival süresince gastronomi duraklarına olan ilginin arttığını belirterek, özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin Akçaabat köftesine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Komaroğlu, festival döneminde müşteri sayılarında yaklaşık yüzde 30 artış yaşandığını aktardı.

Meşhur Uğur Usta Hamsiköy Sütlacı'nın üçüncü kuşak işletmecisi Alişan Konak ise festivalin Trabzon mutfağının daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkı sağladığını belirtti. Konak, Trabzon'un doğal güzellikleriyle tanınan bir şehir olmasına rağmen mutfak kültürünün yeterince bilinmediğini, festival sayesinde Hamsiköy sütlacı başta olmak üzere yöresel lezzetlerin daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Lezzet Noktası uygulamasının ziyaretçilere güvenilir duraklar sunduğunu vurgulayan Konak, festivalin turizm sezonu öncesinde yerel işletmelere önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Rüştü'nün Fırını'nın beşinci kuşak işletmecisi Yeşim Akın Türk de Trabzon pidesine gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, kıymalı, peynirli ve kıvrım pidelerin ziyaretçiler tarafından büyük beğeniyle karşılandığını söyledi. Akın Türk, Lezzet Noktası uygulamasının ziyaretçilere güven verdiğini ve Trabzon mutfağının tanıtımına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Trabzon'un tatları hafızaya kazındı

FESTİVALDE GASTRONOMİ HAREKETLİLİĞİ TURİZME KALICI BİR İZ BIRAKTI

Festival, sanat ve kültür etkinliklerinin yanı sıra gastronomi alanında da önemli bir canlılık yaratarak Trabzon'un lezzet rotalarını ön plana çıkardı. Kent genelindeki yeme-içme işletmeleri festival ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle hareketlenirken, yöresel ürünler ve geleneksel tarifler şehrin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olarak öne çıktı. Festival sayesinde Trabzon mutfağı yalnızca ziyaretçilerin damaklarında değil, kentin turizm hafızasında da kalıcı bir iz bıraktı.

Trabzon'un tatları hafızaya kazındı

Kültür Sanat, Karadeniz, Festival, Türkiye, Trabzon, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'un tatları hafızaya kazındı - Son Dakika

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