Türkiye Kültür Yolu Festivali Uluslararası Bir Marka Projesi Oluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye Kültür Yolu Festivali Uluslararası Bir Marka Projesi Oluyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali Uluslararası Bir Marka Projesi Oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021'de başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 5 Nisan'da Adana'da başlayacağını ve 20 şehirde 8 ay boyunca süreceğini duyurdu. Selim Terzi, festivalin uluslararası alanda da tanınarak Türk cumhuriyetlerinde de düzenleneceğini ifade etti.

30.01.2025 12:01  Güncelleme: 12:02
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyada bir model oldu. Türk cumhuriyetlerinde ve farklı coğrafyalarda Kültür Yolu Festivali'ni göreceğiz. Türkiye'nin bu işte öncü rol oynadığını söylemek hiç yanlış olmaz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılında başlattığı Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 5 Nisan'da Adana'da başlayıp 20 şehirde, 8 ay boyunca devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, festivalin her sene 5 farklı bölgeden 5 şehir eklenip süreceğini ifade ederek, "Bu yıl Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri, yeni rotalarımız. Bu şehirlerimiz de Türkiye Kültür Yolu Festivali ile tanışacak. Bu yıl itibarıyla yine pek çok özel ve önemli işimiz hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda; dijital sanattan çağdaş resme kadar, konserlere kadar pek çok özel iş hem Türkiye'deki çok kıymetli vatandaşlarımızla hem de ülkemize misafir olarak gelen yabancı misafirlerimize, turistlere de hitap edecek diye düşünüyoruz. Vatandaşlarımız, çocuk etkinliklerinden tutun da tiyatroya, opera, baleye, ana sahne konserlerine kadar pek çok disiplini yine deneyimleme şansı bulacak" diye konuştu.

'HER YAŞ GRUBUNDAN İNSANIN TEMAS ETTİĞİNİ GÖRDÜK'

Kültür Yolu Festivali'nin şehirlere katkısını değerlendiren Terzi, anket çalışması yaptıklarını da belirterek, "Kültür Yolu Festivali'nin hem şehirlerde sosyokültürel anlamda hem ekonomik anlamda ciddi katkılar sağladığını gördük. Bu yıl yaptığımız bire bir sohbetlerin dışında, 11 şehrimizde bir anket çalışması da yaptık. Şehirde gençlerin, kadınların, çocukların ve hemen hemen her yaş grubundan insanın Türkiye Kültür Yolu Festivali hikayesine yüzde 60-70 oranında temas ettiğini gördük. Şehirdeki esnaf, turizmcinin gerçekten çok mutlu olduğunu gördük. Zaten Kültür Yolu Festivali'nde şehirlerin takvimlerini seçerken eğer mümkünse tabii şehirdeki turizm hareketliğinin düşmeye başladığı dönemleri veya düşük olduğu dönemleri seçmeye gayret ediyoruz ki o dönemde de bu festival turizmdeki sürdürülebilirlik adına bir can suyu olsun" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI MARKA PROJESİ

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin uluslararası bir marka projesine dönüştüğünü ve geçen yıl Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edildiğini dile getiren Terzi, "14 ülkenin büyükelçisine etkinlikleri tanıttık. Bu yıl çok daha fazla bu yönde talep var. Hepsiyle görüşüyoruz. Bu yıl, 27-28 Nisan'da Edinburgh'da olacak festivalde, aynı zamanda bir genel kongre yapılacak. Orada da hem Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni daha detaylı anlatacağız hem de orada yapılan diğer festivallerin içeriğini almış olacağız. İstanbul'da yaptığımız Kültür Yolu Festivali'nde Avrupa Festivaller Birliği Başkanını misafir ettik ve kendisine festivali anlattık. O da sohbetimiz sırasında şaşkınlığını bizimle paylaştı. Çünkü dünyada şu anda bu kadar geniş zaman dilimine yayılmış, bu kadar fazla şehirde yapılan, bu kadar çok etkinliğin olduğu başka bir festival olmadığını bizimle paylaştı. Avrupa Festivaller Birliği ile birlikte, büyükelçiliklerle olan irtibatla birlikte şu anda aslında çok ciddi bir bilinirliğe ulaşmış durumda. Önümüzdeki süreçte daha da uluslararası işlerin artacağını düşünüyorum" dedi.

'TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKELERİNDEN ÇOK CİDDİ TALEP VAR'

Terzi, Kültür Yolu Festivali'ne katılmak isteyen birçok ülke olduğunu söyleyerek, "Özellikle yakın coğrafyamızdaki ülkeler, Türk cumhuriyeti ülkelerinden çok ciddi talep var. Azerbaycan ile bir süredir çalışmamız var. Bakü'de böyle bir festivali yapmak istiyorlar. Bu anlamda da karşılıklı bilgi alışverişine başladık. Önümüzdeki aylarda da Azerbaycan'a gidip Kültür Bakanlığı'nda daha detaylı konuşacağız. Aynı şekilde Özbekistan bu konuda bilgi birikimimizi paylaşmamızı istediler. Kültür Yolu Festivali dünyada bir model oldu. Bunu çok net görebiliyoruz. Türk cumhuriyetlerinde ve farklı coğrafyalarda Kültür Yolu Festivali'ni göreceğiz. Türkiye'nin bu işte öncü rol oynadığını söylemek hiç yanlış olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Kültür Yolu Festivali Uluslararası Bir Marka Projesi Oluyor - Son Dakika

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